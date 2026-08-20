סוכר הוא חלק בלתי נפרד מהתפריט היומיומי, אך פעמים רבות אנחנו צורכים אותו מבלי להיות מודעים לכך. ד"ר סיגל מזור, מנהלת המחלקה לקידום בריאות של כללית, מסבירה כיצד ניתן להפחית את צריכת הסוכר באמצעות שינויים פשוטים בהרגלי האכילה.

"לא כל חשק למתוק הוא בהכרח רעב", מסבירה ד"ר מזור. לעיתים מדובר בצמא, עייפות או עמום. שתיית כוס מים יכולה לסייע, וגם פעילות קצרה ומהנה יכולה להסיט את תשומת הלב מהחשק למתוק.

אחת הדרכים הפשוטות להפחתת הסוכר היא בחירה במים כמשקה עיקרי. משקאות הם מקור משמעותי לסוכר בתפריט, ולכן מעבר למשקאות ללא סוכר יכול להיות שינוי משמעותי. כאשר מתחשק משהו מתוק, פירות הם בחירה טובה. "פירות הם הממתקים של הטבע", אומרת ד"ר מזור, ומדגישה שלצד המתיקות הטבעית הם מספקים ויטמינים וסיבים תזונתיים.

הגוף יכול להתרגל בהדרגה לכמות נמוכה יותר של סוכר. כאשר מפחיתים את המתיקות לאורך זמן, הטעם משתנה והפירות יכולים להרגיש מתוקים יותר.

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סוכר לא תמיד מופיע ברשימה תחת המילה "סוכר". הוא עשוי להופיע בשמות כמו גלוקוז, מלטוז וסירופ תירס. גם מוצרים שאינם נתפסים כמתוקים, בהם יוגורטים, דגני בוקר ורטבים, עלולים להכיל סוכר בכמות משמעותית. כדאי לזכור שגם הכיתוב "ללא תוספת סוכר" אינו אומר שהמוצר אינו מכיל סוכרים טבעיים.

ד"ר מזור ממליצה להגיע לסופר שבעים ולא רעבים כדי להפחית רכישות ספונטניות, ולקרוא את רשימת הרכיבים. בנוגע לנשנושים, אפשר לבחור בתפוח, גזר, תמרים או אגוזים. אפילו אריזות אישיות קטנות יכולות לסייע בשליטה בכמות.

גם במטבח הביתי אפשר להפחית סוכר. קינמון, תמרים וטחינה יכולים להוסיף טעם ומתיקות טבעית למתכונים. בסופו של דבר, אין צורך לוותר לחלוטין על מתוק. הדרך הנכונה היא למצוא איזון: לשתות יותר מים, לבחור מזונות טבעיים, לקרוא תוויות והעדיף פרי שלם. צעדים קטנים ועקביים יכולים להפוך את התפריט היומי לבריא ומאוזן יותר.