חשיפת 'זופניק': אחד מבכירי אנשי התקשורת החרדיים המריא השבוע לחופשה זוגית, אך רגע לפני ההמראה בעודו חוגר את עצמו היטב למושב, "חבר טוב" דאג להרגיע אותו עם עשרות תמונות של מטוסים שהתרסקו ונשרפו ברחבי העולם.

חשיפת 'זופניק': אחד מגדולי ישראל אמור לצאת בשבוע הבא למנוחה בעיר אחרת במסגרת ימי בין הזמנים. 'זופניק' מחכה לראות האם ההסלמה ב"מלחמה" מול המדינה, תביא לדחיית הנופש. • רצף אסונות שהסתיימו בנס - וכינוס חירום "בבית ברחוב הרב שר 15" • מעייריב איצלה כץ | 06.08.25 חשיפת 'זופניק': רב עיר באזור הצפון שבר את רגלו. בהתחלה הוא נח, אבל עכשיו זה לא מונע ממנו להמשיך במלאכת הקודש והוא נצפה כמעט רץ מאירוע לאירוע. • חשיפת 'זופניק': אחד מזקני ראשי הישיבות הנחשב גם לאחד מבכירי ההנהגה הרבנית החרדית, החליט סופי להישאר לגור בישיבה במשך רוב הזמן - יחד עם הרבנית, כמו בשנה אחרונה, כך שהוא לא שב לבית מגוריו בלילות ובשבתות כמו בעבר. • ציר חדש? הרב מנחם לנדו נכדו ונאמן ביתו של המנהיג הליטאי ראש הישיבה הגר"ד לנדו נצפה בשיחה עם אברימי ברגמן נכדו של חבר המועצת הגרמ"צ ברגמן, בשולי הכינוס הגדול בליל שישי ב'היכלי מלכות'.

האדמו"ר רבי דוד אבוחצירא מברך את האורחים בחתונת בתו של המיליארדר החרדי דן גרטלר עם בנו של סוכן הביטוח חנוך כץ, באירוע יוקרתי באולמי 'אווניו'.

במעגל הריקודים ראינו את הגאון הרב יגאל כהן ראש מוסדות 'יביע אומר' וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל, בריקוד של שמחה עם אב הכלה דן גרטלר.

יום אחרי תשעה באב, חגיגה במשרדי 'כיכר השבת'. לא, לא בגלל ביאת המשיח או בניית בית המקדש, לזה לצערנו עדיין לא זכינו. אז לשמחה זו מה היא עושה? לפרשננו הבכיר ישי כהן היה יום הולדת. לא באמת משנה בן כמה הוא נהיה, העיקר שיהיה במזל טוב.

'זופניק' שהגיע לבקר באולפני חדשות 12 תפס מחלון חדר האיפור את פרשן 'כיכר' ישי כהן מבעיר את הסיגירה לעודד בן עמי.

מפרנס את תושבי המקום: חנני ברייטקופף שלנו, נצפה השבוע רוכש משקף חדש בחנות אופטימלי סמוך לביתו ברמת בית שמש ד'. 'זופניק' מאחל מכל הלב שיראה במשקפיים החדשים רק דברים טובים.

את הרב איצל'ה קצבורג (כץ) מגיש תוכנית 'מעייריב' ב'כיכר השבת', ראינו כמתפלפל בלימוד עם איש התקשורת ארי לייטנר באירוסיו במלון 'אריסטוקרט' בבני ברק.

מי שסחף את בחורי ישיבת "באר יצחק" במהלך הקמפיין היה כמובן יוסי עבדו שלנו, שהנחה את התוכנית המרכזית של הקעמפ והצליח לעלות חיוך על פניהם של הבחורים שאימת המעצר והגיוס מרחפת מעל ראשם.

באולפני 'כיכר השבת' ראינו את יוסי עבדו בארשת פנים רצינית לצדו של המקובל הרב יצחק בצרי לקראת עוד תוכנית ייחודית, הפעם לכבוד ט"ו באב.

בשולי הכינוס הגדול למאות ראשי הישיבות בליל שישי ב'היכלי מלכות', תפס 'זופניק' את הפרשן החרדי ישראל כהן בשיחה עם הרב מנחם לנדו נכדו של המנהיג הליטאי ראש הישיבה הגר"ד לנדו והרב שמואל (שושו) בלום נהגו של ראש הישיבה הגרמ"ה הירש.

במהלך הכינוס ראינו את משה זלושינסקי, מקורבו של ראש ישיבת 'חברון' הגאון רבי דוד כהן והרמ"ט של יו"ר 'דגל התורה' ח"כ משה גפני, מציג את הפרשן החרדי ישראל כהן בפני ראש הישיבה, תוך שהוא מציין לשבח את פועלו הרב בהסברה החרדית בנושא הגיוס. הגר"ד אמר כי חשוב מאוד שכולם יבינו את המאבק על מעמדם של לומדי התורה, והעניק את ברכתו בחמימות.

בכיכר החטופים ראה 'זופניק' את הפרשן ישראל כהן באמירת קינות ומגילת איכה יחד עם בנו ארי. מייד אחרי הקינות זיהה 'זופניק' את כהן עם שורדת השבי אגם ברגר שנשאה דברים בכיכר וסיפרה כיצד לפני שנה צמה במנהרות בעזה את תשעה באב.

גם בתערוכת הבלונים בנמל ת"א ראה 'זופניק' את ישראל כהן מצטלם ליד דגל ישראל וסיכת חטופים שעשויים ממאות בלוני ענק.

הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף חילק לחיילי צה"ל אלפי סידורים של 'חזון עובדיה', עם הקדשה אישית לשמירה ולהצלחה.

בליל תשעה באב, ראינו את המשפיע החסידי הגאון הצדיק רבי אלימלך בידרמן בתפילה בקבר רחל אמנו.

בזמן שבארץ קופחים מחום של כמעט 40 מעלות, בצ'רביניה שבאיטליה ראה 'זופניק' את אבריימי פלדמן לבוש בבגדי חורף, תחת גשם סוחף, מתקין את העירוב סביב המלון שהושכר לחודשי הקיץ. 'זופניק' מתחנן: פלדמן... תרחם על חבריך הנמצאים בארץ, וקופחים מחום בזמן שאתה נהנה בחו"ל.

קבוצת בחורים מחסידות בעלזא נצפו השבוע ברחובות בני ברק קוראים בשקיקה את המודעות הענקיות שסיקרו את הכנסיות הגדולות של גדולי ישראל, ומחפשים נואשות אחר נציגות בעלזאית באחת האולמות.

בצהרי יום תשעה באב, ראה 'זופניק' את הגראמער הנודע מבלגיה, הרב הערשיל גרוס, מוסר שיחת חיזוק והתעוררות בביהמ"ד ויז'ניץ באנטווערפן.

משגיח מצות מסוים מבני ברק נצפה מקונן על חורבן בית המקדש כשהוא יושב על הארץ ממש. המשגיח קלט את העדשה של 'זופניק' מתעדת אותו, והבטיח לו נאמנה, שבאם התיעוד יתפרסם, הוא יפשיל לו את המכנסיים באמצע בית המדרש. 'זופניק' לא לוקח סיכונים, ומפרסם רק חצי תיעוד.

המשגיח הנ"ל שיצא לחופשה מיד אחרי תשעה באב, נצפה מתעניין בקבוצת תיירות על זמני פתיחת הבריכה בסרפאוס...

המפיק האגדי יחיאל לודמיר לא לקח סיכונים לשבור את הצום ע"י הכותל המערבי, לאחר ששמע שמועות לכאן ולכאן, ובחר להבדיל על הכוס בעיר האבות 'חברון', ולשבוע מטיב המטעמים שהוגשו שם בהרחבה.

משגיח הכשרות הנודע מלונדון, ירמי' קורניצר, נצפה בשיחה עם האדמו"ר מסאדיגורה השוהה למנוחה באיטליה. 'זופניק' משתוקק לראות את תגובתו של אביו של ירמי, הרב זעליג קורניצר, בעת שיקבל את התיעוד.

בשדה התעופה נצפה השבוע האדמו"ר מסערט ויז'ניץ, בשיחה עם הנגיד שמוליק שטיינר. ל'זופניק' נודע שהאדמו"ר המריא לאוסטריה, לעשרה ימי מנוחה בעיירת קריישברג, אל היעד אליו המריא שטיינר נותר חסוי.

נעים זמירות ישראל: האיש שהקליט את עצמו באמירת כל ספר התהילים לפני עשרות שנים, ועד היום נהנים רבבות יהודים לשמוע קולו ברכבם, ובפרט בימים אלו של בין הזמנים, הרה"ג ר' פנחס ניימן מחשובי רבני קהילת ויז'ניץ, נצפה השבוע כאחד האדם בשטיבלאך בית הלל.

לאחר שיזם את ה'אקספו' רפאל וואהל מנצל את הזכויות שלו ומתחדש עם שטריימיל חדש.

בתיעוד שהתקבל מאולמי רויקלי בניו ג'רזי, נצפה האדמו"ר מפיטסבורג, בשיח עם הנגיד שלמה ורדיגר. מי שנראה בתווך מדושן עונג מהשיחה, הוא ראש ישיבת לייקווד, הגאון רבי ירוחם אולשין.

בתיעוד שהתקבל מעיירת איהל שבהונגריה, נצפה הרה"צ רבי חיים צבי מייזליש, לוחץ את ידו של דודו הגה"צ רבי חיים יהושע הלברשטאם, אב"ד סאטמר מונסי, לאחר שנים ארוכות של נתק מאחר ולא נפגשו.

האדמו"ר המהרי"ש מקאסוב נצפה הוגה בתורה הק' בדרכו לנאות דשא במצנסטר ובהמשך בארץ. לדברי המקורבים, האדמו"ר סיים כמה מסכתות שבש"ס על הדרך וכמה פרקי זוהר. מי יעמוד בסוד קדושים...

הרה"ג ר' אשר חיים שטרנבוך, מגדולי הדיינים באנטווערפן, הפתיע והופיע לביקור פתע במלון מקומי באיטליה אשר עומד תחת השגחתו, ובו שוהה למנוחה חתנו האדמו"ר מסאדיגורה, במטבח פגש את המשגיח הרב אליעזר פרנקל, עסוק במלאכתו בנאמנות.

לקראת שמחת נישואי בנו, האדמו"ר מספינקא רמת אהרן שכר שירותיו של גבאו הוותיק של הגה"צ רבי סיני הלברשטאם, לסבב בין בתי האדמו"רים, להזמינם לשמחה הגדולה. בתיעוד נצפה הגבאי עומד על משמרתו בנאמנות כפי שנדרש.

בעיירת הנופש 'ליזענסק', ראה 'זופניק' את האדמו"ר מוויזניץ בית שמש בשיחה לבבית עם אב"ד סערעדנא.

בהמשך ראה 'זופניק' את האדמו"ר מוויזניץ בית שמש בשיחה עם האדמו"ר משאץ, וידידו הרב פעקטע מטאהש, בהכנסת אורחים המקומי בקראקוב.

לצד מאות הכהנים שזרמו השבוע לשכונת הר נוף הירושלמית, למעמד ברכת כהנים אצל אבי שטרן, נצפה חיים מאיר כץ, מנכ"ל מוסדות ויז'ניץ באלעד, שגם הוא עצמו כהן. לפי התמונות זה נראה, שכץ לא המתין ללחץ של הכהנים אחרי התפילה, וביקש את השטר עוד לפני התפילה...

הרב אברהם אוחנה מנהל מחלקת הכשרות והנישואין במועצה הדתית נס ציונה, בסוד שיח תורני עם הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף, ביום עיון ארצי לרבני ישראל בגן יבנה.

הגאון הרב בערל לאזאר רבה הראשי של רוסיה, בריקוד סוער בשמחת האירוסין לסשה טרופנוב וספיר כהן ששוחררו משבי חמאס, אצל השף אבי מלכא, מהצד נראה המיליארדר יצחק מירילשוילי.

האדמו"ר ממז'יבוז' בריקוד סוער בחתונת תלמידו החתן היתום יענקי מושקוביץ.

"אתה מטורף, אני לא מאמין" • אמן החושים מני הולנדר מדהים בקריאת מחשבות לבחורי ישיבות ב'מוטיס' בבני ברק.

כוכב הרשת דודי קפלר נצפה תופר חליפה חדשה אצל מעצב האופנה ישראל קויפמן.

העיתונאי ארי קלמן שסיים את תפקידו בצוות הדוברות של יו"ר 'יהדות התורה' ח"כ יצחק גולדקנופף והצטרף לערוץ 'i24NEWS' ככתב לענייני חרדים, נצפה משדר מחוץ לביתו של מנהיג הציבור הליטאי ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו.

במהלך צילומי כתבה בעזה עם חיילים חרדים מ'נצח יהודה', העיתונאי יוסי אלי מ'חדשות 13' הניח תפילין: "ביום חורבן בית המקדש, ראיתי צורך חילוני גמור להניח תפילין, להתפלל לשחרור החטופים, לשמירה על החיילים בחזית ועילוי נשמת ההרוגים".

העיתונאי אריאל עידן מ'ערוץ 14' טס במסוק פרטי לחופשה עם המיליונר עודד שריקי.

אחרי תקופה שנעדר מהתקשורת, יוסי בן עטר חזר לרדיו להגשת תוכנית לילה בשם 'יוסי של לילה' ברדיו 'קול ברמה'.

את יועץ התקשורת יוני אוחנה הדובר של ח"כ יעקב מרגי, ראינו מנצל את בין הזמנים לסיור עם ילדיו במשכן הכנסת.

יהודה אהרוני הכתב לענייני חרדים של 'ערוץ 14', משמש כשחקן בהצגה הפופולרית 'קרקס הכוכבים' של ארגון 'תפארת'.

למחרת יהודה אהרוני פרק את הכתף בזמן שלקח את בתו, הוא לא ויתר והגיע להופיע עם קיבוע ביד.

במהלך ההצגה 'קרקס הכוכבים' בעיר טבריה, חשף הזמר שוקי סלומון שהזמר נהוראי אריאלי משתמש בטלפון כשר בלבד.

הזמר קובי ברומר במונולוג מרגש במהלך מופע בקריית גת: "דווקא בתקופה הזאת זו גאווה ללכת ברחוב כבן תורה. הם קוראים לכל לומדי התורה 'משתמטים' וכאילו הדם שלהם שווה יותר. אני בא ממשפחה גדולה ויש לי אחים שהם אברכים ואחים שמשרתים בצבא, אף אחד לא יכול להבין את הצד של השני, אני חייב לומר שלומדי התורה הם קודש הקודשים, הם שומרים על הגחלת שלנו".

בליל תשעה באב הזמרים חיים ישראל וישי לפידות ערכו סיור במנהרות הכותל כמדי שנה.

הזמר שמוליק סוכות נצפה מתאבל על החורבן בכותל המערבי בליל תשעה באב.

הזמרים אבישי אשל ושמעון טובול באמירת הקינות בתשעה באב בבית הכנסת באלעד.

הזמר עוזיה צדוק מתברך מהאדמו"ר מביאלא בית שמש, בשמחת החתונה לבת הנגיד ישראל צבי קליין.

את הזמרים יענקי אויש ומאיר אדלר ראינו בפגישה לקראת פרויקט מוזיקלי משותף.

ברכת מזל טוב לזמר שמחה בירנהאק לרגל הולדת בנו הראשון, אחרי הבת הבכורה.

שר הדתות לשעבר חבר-הכנסת מיכאל מלכיאלי בחלאק'ה לבנו בקבר 'רחל אמנו'.

יו"ר סיעת יהדות התורה ח"כ אורי מקלב עלה השבוע למעונו של המנהיג הליטאי הגר"ד לנדו.

ח"כ אורי מקלב, שבתפקידו כסגן שר היה ממונה על הרשות החרדית, השתתף בתוכנית בריאות שקיימה הרשות החרדית בקעמפ של ישיבת 'בית מתתיהו'.

ח"כ יעקב מרגי נצפה מוסר דברי תורה לאחר תפילת מנחה בבית הכנסת של הכנסת. ל'זופניק' נודע כי מרגי שהתפטר מתפקידו כשר הרווחה וחזר לכהן כח"כ, מקפיד גם בפגרה, להגיע מידי יום לעבוד מלשכתו במשכן הכנסת.

יו"ר 'דגל התורה' ח"כ משה גפני השתתף השבוע בחתונת בתו של ידידו ואיש החסד אלי ברונר, שם הוא נצפה מאחל לו מזל טוב בחום, ולאחר מכן בסוד שיח עם הגאון הצדיק רבי שמעון גלאי.

במוצאי תשעה באב ראה 'זופניק' את ח"כ מאיר פרוש ועוזרו שרוליק ורטהיימר בכניסת האח"מים לכותל המערבי.

ח"כ יואב בן צור נצפה בשדה התעופה בנתב"ג לפני טיסה למסע חיזוק בחו"ל יחד עם הרב ברוך דרעי חתנו של הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף.

את שר הביטחון ישראל כ"ץ ראינו בביקור ותפילה בכותל המערבי בצום תשעה באב.

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר נצפה מגיע לתפילת שחרית במערת המכפלה.

שר הנגב הגליל והחוסן הלאומי יצחק וסרלאוף, קורא בתורה בתשעה באב ברחבת הכותל המערבי.

ראש עיריית פתח תקווה רמי גרינברג באמירת קינות בתשעה באב בקבר 'רחל אמנו'.

במסגרת סיום קורס הסמכת קב"טים, הפתיע ראש עיריית ביתר מאיר רובינשטיין את מחזיק תיק הביטחון עוזי שלום עם עוגת יום הולדת.

ראש עיריית טבריה יוסי נבעה, קיבל שבחים מהזמר שוקי סלומון, הכוכב הראשי של ההצגה 'קרקס הכוכבים', שמתקיימת במהלך ימי בין הזמנים בעשרות מוקדים ברחבי הארץ ביוזמת ארגון 'תפארת': "את יוסי הכרתי עוד כשהיה מנהל קבר רבי מאיר בעל הנס. שנה לפני הבחירות הבטחתי לו שהוא יהיה ראש העיר - וככה קרה".

את רב הסלבס מרדכי חסידים והנגיד שמוליק הלפרין המכונה 'איש המשניות', ראינו בפגישה אצל צביקה כהן סגן וממלא מקום ראש העיר ירושלים, לקראת אירוע סיום דף היומי במשניות השנתי.

איש החסד שי גראוכר בסוד שיח ולחיצת יד עם מייק האקבי שגריר ארצות הברית בישראל, בתפילת מנחה של תשעה באב בכותל המערבי.

בשולי כינוס ראשי הישיבות בהיכלי מלכות, ראינו את הצלם הוותיק שוקי לרר מפנק בטיפים את הצלם הצעיר דניאל נפוסי מסודות הצילום של גדולי ישראל.

הצלם הכי צעיר במגזר: איתי קצב, נצפה השבוע מתעד את הראשל"צ הגר"י יוסף, בהגעתו למעמד פתיחת ישיבת בין הזמנים בשיכון ו' בבני ברק. ל'זופניק' נודע, שקצב נרשם לישיבה הנ"ל, ומתמיד בלימוד התורה ברוב שעות היממה.

הצלם נועם אליהו מתברך מהראשל"צ הגאון רבי יצחק יוסף במעונו בירושלים.

רב הכותל והמקומות הקדושים הגאון הרב שמואל רבינוביץ, אמר את הקינות בליל תשעה באב בקבר רחל.

הרב הראשי לישראל הגאון הרב קלמן בר, מברך את המפיק ברוך פרוינד בחנוכת מקווה 'מאירים' המפואר והחדיש בכפר יונה.

הרב ברוך דרעי, חתנו של הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף, מזמין את הרב הראשי הגאון הרב דוד לאו לבר מצווה לבנו יהודה.

את שר הדתות לשעבר ח”כ מיכאל מלכיאלי ראינו השבוע בסיור באירוע הקיץ הגדול לילד המיוחד של ’בלב אחד’ שהתפרס על 147 דונם.

הבחור ידידיה אוחנה, בנו של הרב ישראל אוחנה מרבני העיר אור יהודה, זכה השבוע בתחרות "ועתה כתבו לכם" לעידוד כתיבת חיבורים תורניים לזכרו של מרן הראשון לציון הגאון רבי עובדיה יוסף זצ"ל • בתמונה יחד עם רב העיר הגאון הרב ציון כהן וזלמן סיונוב סגן ראש העיר אור יהודה.

בצום תשעה באב, איש העסקים אלון אלגלי תרם ספר תורה לסיירת 'חרוב' בצה"ל לבקשת הקצין החרדי יונתן הירש.

עשרות אנשי חינוך סיימו את קורס הדגל "מנהיגים חינוכיים" של המחוז החרדי במשרד החינוך. הטקס המרגש נערך במעמד מנהל המחוז שי קלדרון ומנהל מינהל חברה ונוער במחוז מאיר אסרף, שסיכמו שנה של עשייה במחוז החרדי.

המקובל הרב יעקב ישראל איפרגן - 'הרנטגן' בביקור חיזוק לאסירים בכלא 'שטה' יחד עם המפקד גנ"מ סביתי מאויד ורב הכלא אברהם אסייג.

את ראש השב"כ המיועד דוד זיני ויועצו רס"ן מולי בוימל, ראינו בשיחה ערה עם אבא חרדי של חייל בסיום מסע כומתה הראשון של חטיבת 'חשמונאים'.

המשפיע החב"די הרב יעקב גלויברמן באמירת הקינות בתשעה באב עם נכדיו בבית הכנסת בלוד.

את העסקן החב"די שלמה גלויברמן ראינו שקוע בשיחת טלפון לאחר תפילת שחרית בכפר חב"ד.

את משה ליאון ראש עיריית ירושלים ראינו מאחל מזל טוב בבר מצווה היוקרתית לבנו של איש העסקים ישראל אדיר.

כוכב הרשת יענקי גולדהבר באמירת הקינות בליל תשעה באב בכותל המערבי.

סוכן השחקנים החרדים יוסי הופמן ויועצת המשכנתאות שילת בן חמו התארסו. מזל טוב.

הזמר רועי סנדלר בברכה והתייעצות אצל 'הינוקא' - הגאון הרב שלמה יהודה בארי.

הזמר איתי לוי נצפה באישון לילה בתפילה בציונו של הרב יורם אברג’ל זצ"ל בנתיבות.

