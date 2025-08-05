כיכר השבת
שיפודי פרגית בסילאן: המתכון לעל האש שמשגע את המדינה 

ברחבי הארץ כבר מריחים את זה: העשן המתקתק, הרוטב שמטפטף מהשיפודים, והרגע הזה שבו הפרגית נמסה בפה והשמש בדיוק במיקום מושלם | המתכון הזה ל"שיפודי פרגית בסילאן וחרדל" הפך לשיחת היום - כי הוא פשוט, טעים, ומחזיר את הכיף למנגל של החופש (אוכל ומתכונים)

שיפודי פרגית במרינדת סילאן וחרדל - רכים, עסיסיים, וחגיגה של טעמים (צילום: באדיבות המצלם)
מנות/יחידות6
זמן הכנה15 דק'
רמת קושיקל
בשרי

מצרכים

    (ל-5-6 שיפודים גדולים):

    • 1 ק"ג נתחי פרגית (מנוקים וחתוכים לקוביות)
    • 3 כפות סילאן
    • 2 כפות חרדל גרגרים (או רגיל, אם אין)
    • 3 כפות שמן זית
    • 2 שיני שום כתושות
    • 1 כף רוטב סויה
    • 1/2 כפית פפריקה מעושנת
    • מלח ופלפל לפי הטעם
    • מעט רוזמרין קצוץ (לא חובה, אבל מוסיף!)

    אופן ההכנה:

    משרים:

    בקערה גדולה מערבבים את כל חומרי המרינדה, מכניסים פנימה את קוביות הפרגית, מערבבים היטב, ומשרים למשך שעתיים לפחות (אפשר גם לילה במקרר).

    משפדים:

    משחילים את קוביות הפרגית על שיפודים (אם משתמשים בשיפודי עץ – משרים אותם במים קודם שלא יישרפו).

    צולים:

    על גריל חם או מנגל, צולים את השיפודים כ-4-5 דקות מכל צד, עד שהפרגית זהובה ומעט צרובה בקצוות.

    מגישים:

    עם טחינה, סלט קצוץ, ופיתות חמות. או כמו שהחבר'ה אוהבים - ישר מהשיפוד, ליד הגריל.

    טיפ קטן לחופש:

    אפשר להכין את השיפודים מראש, לשים בקופסה, ולקחת איתכם לטיול או לפיקניק. כל מה שצריך זה להדליק את האש - והשאר כבר יקרה מעצמו.

