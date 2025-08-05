שיפודי פרגית בסילאן: המתכון לעל האש שמשגע את המדינה 

מנות/יחידות6
זמן הכנה15 דק'
רמת קושיקל
בשרי
מצרכים
(ל-5-6 שיפודים גדולים):
- 1 ק"ג נתחי פרגית (מנוקים וחתוכים לקוביות)
- 3 כפות סילאן
- 2 כפות חרדל גרגרים (או רגיל, אם אין)
- 3 כפות שמן זית
- 2 שיני שום כתושות
- 1 כף רוטב סויה
- 1/2 כפית פפריקה מעושנת
- מלח ופלפל לפי הטעם
- מעט רוזמרין קצוץ (לא חובה, אבל מוסיף!)
אופן ההכנה:
משרים:
בקערה גדולה מערבבים את כל חומרי המרינדה, מכניסים פנימה את קוביות הפרגית, מערבבים היטב, ומשרים למשך שעתיים לפחות (אפשר גם לילה במקרר).
משפדים:
משחילים את קוביות הפרגית על שיפודים (אם משתמשים בשיפודי עץ – משרים אותם במים קודם שלא יישרפו).
צולים:
על גריל חם או מנגל, צולים את השיפודים כ-4-5 דקות מכל צד, עד שהפרגית זהובה ומעט צרובה בקצוות.
מגישים:
עם טחינה, סלט קצוץ, ופיתות חמות. או כמו שהחבר'ה אוהבים - ישר מהשיפוד, ליד הגריל.
טיפ קטן לחופש:
אפשר להכין את השיפודים מראש, לשים בקופסה, ולקחת איתכם לטיול או לפיקניק. כל מה שצריך זה להדליק את האש - והשאר כבר יקרה מעצמו.
