שיפודי פרגית בסילאן: המתכון לעל האש שמשגע את המדינה 

(ל-5-6 שיפודים גדולים):

1 ק"ג נתחי פרגית (מנוקים וחתוכים לקוביות)

3 כפות סילאן

2 כפות חרדל גרגרים (או רגיל, אם אין)

3 כפות שמן זית

2 שיני שום כתושות

1 כף רוטב סויה

1/2 כפית פפריקה מעושנת

מלח ופלפל לפי הטעם

מעט רוזמרין קצוץ (לא חובה, אבל מוסיף!)

אופן ההכנה:

משרים:

בקערה גדולה מערבבים את כל חומרי המרינדה, מכניסים פנימה את קוביות הפרגית, מערבבים היטב, ומשרים למשך שעתיים לפחות (אפשר גם לילה במקרר).

משפדים:

משחילים את קוביות הפרגית על שיפודים (אם משתמשים בשיפודי עץ – משרים אותם במים קודם שלא יישרפו).

צולים:

על גריל חם או מנגל, צולים את השיפודים כ-4-5 דקות מכל צד, עד שהפרגית זהובה ומעט צרובה בקצוות.

מגישים:

עם טחינה, סלט קצוץ, ופיתות חמות. או כמו שהחבר'ה אוהבים - ישר מהשיפוד, ליד הגריל.

טיפ קטן לחופש:

אפשר להכין את השיפודים מראש, לשים בקופסה, ולקחת איתכם לטיול או לפיקניק. כל מה שצריך זה להדליק את האש - והשאר כבר יקרה מעצמו.