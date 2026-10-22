סלט כרוב בשני מרקמים עם קשיו וצנוברים - המתכון שהפך לויראלי

אופן ההכנה

שלב ראשון - צולים חצי מהכרוב

השף אבי מילר חושף: כך תכינו טאקו מושלם בבית בקלי קלות השף אבי מילר | 15.10.26

מחממים תנור ל-200 מעלות. חותכים חצי מהכרוב לפלחים, מניחים בתבנית מרופדת בנייר אפייה וצולים עד שהכרוב מתרכך ומשחים בקצוות.

שלב שני - משלבים שני מרקמים

מוציאים את הכרוב הצלוי מהתנור, מניחים לו להצטנן וקוצצים אותו. במקביל, קוצצים דק את חצי הכרוב הנותר ומשאירים אותו טרי.

מעבירים את שני סוגי הכרוב לקערה גדולה.

שלב שלישי - מוסיפים את הקראנץ'

מוסיפים לקערה חופן קשיו קצוץ גס ואת הצנוברים. האגוזים מוסיפים לסלט עוד שכבה של פריכות וטעם.

שלב רביעי - הרוטב שמחבר הכול

מוסיפים את הטחינה הגולמית, הדבש, מיץ הלימון ושמן הזית. מתבלים במלח גס ובפלפל שחור גרוס.

מערבבים היטב, טועמים ומתקנים תיבול לפי הצורך. מעבירים לכלי הגשה ומגישים.

שני טיפים של השף שישדרגו את הסלט

קולים את הצנוברים: רוצים להוציא מהם עוד יותר טעם? קולים אותם במחבת יבשה על חום בינוני, תוך ערבוב, עד שהם מזהיבים קלות. מצננים לפני שמוסיפים לסלט.

שומרים על הפריכות: חשוב לתת לכרוב הצלוי להצטנן היטב לפני שמערבבים אותו עם הכרוב הטרי. את התיבול מומלץ להוסיף סמוך להגשה, כדי שהכרוב הטרי יישאר פריך והכרוב הצלוי יוסיף את הרכות והמתיקות שלו.

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