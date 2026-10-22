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עם השף אבי מילר:

סלט כרוב בשני מרקמים עם קשיו וצנוברים - המתכון שהפך לויראלי

מה קורה כשמשלבים באותה קערה כרוב טרי ופריך עם כרוב שעבר צלייה בתנור? השבוע ב"מבשלים בכיכר", השף אבי מילר מכין סלט כרוב מפתיע בשני מרקמים, עם קשיו, צנוברים ורוטב טחינה, דבש ולימון. כמה מצרכים פשוטים, שינוי קטן בדרך ההכנה, והתוצאה היא סלט חגיגי שיתחסל ראשון בשולחן השבת | צפו במתכון (אוכל ומתכונים)

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השף אבי מילר
כיכר השבת |
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פריך, מתקתק ומלא בקראנץ': סלט הכרוב שיתחסל ראשון בשבת
פריך, מתקתק ומלא בקראנץ': סלט הכרוב שיתחסל ראשון בשבת (צילום: כיכר השבת)
סועדים5
זמן הכנה15 דק'
רמת קושיקל
פרווה

מצרכים

    • 1 כרוב לבן שלם - חצי לצלייה וחצי לסלט טרי
    • חופן קשיו קצוץ גס
    • 50 גרם צנוברים
    • 2 כפות טחינה גולמית
    • 2 כפות דבש
    • 2 כפות מיץ לימון סחוט
    • 1 כף שמן זית
    • מלח גס לפי הטעם
    • פלפל שחור גרוס לפי הטעם

    אופן ההכנה

    שלב ראשון - צולים חצי מהכרוב

    מחממים תנור ל-200 מעלות. חותכים חצי מהכרוב לפלחים, מניחים בתבנית מרופדת בנייר אפייה וצולים עד שהכרוב מתרכך ומשחים בקצוות.

    שלב שני - משלבים שני מרקמים

    מוציאים את הכרוב הצלוי מהתנור, מניחים לו להצטנן וקוצצים אותו. במקביל, קוצצים דק את חצי הכרוב הנותר ומשאירים אותו טרי.

    מעבירים את שני סוגי הכרוב לקערה גדולה.

    שלב שלישי - מוסיפים את הקראנץ'

    מוסיפים לקערה חופן קשיו קצוץ גס ואת הצנוברים. האגוזים מוסיפים לסלט עוד שכבה של פריכות וטעם.

    שלב רביעי - הרוטב שמחבר הכול

    מוסיפים את הטחינה הגולמית, הדבש, מיץ הלימון ושמן הזית. מתבלים במלח גס ובפלפל שחור גרוס.

    מערבבים היטב, טועמים ומתקנים תיבול לפי הצורך. מעבירים לכלי הגשה ומגישים.

    שני טיפים של השף שישדרגו את הסלט

    קולים את הצנוברים: רוצים להוציא מהם עוד יותר טעם? קולים אותם במחבת יבשה על חום בינוני, תוך ערבוב, עד שהם מזהיבים קלות. מצננים לפני שמוסיפים לסלט.

    שומרים על הפריכות: חשוב לתת לכרוב הצלוי להצטנן היטב לפני שמערבבים אותו עם הכרוב הטרי. את התיבול מומלץ להוסיף סמוך להגשה, כדי שהכרוב הטרי יישאר פריך והכרוב הצלוי יוסיף את הרכות והמתיקות שלו.

    "מבשלים בכיכר" עם השף אבי מילר - בכל שבוע מתכון חדש, רעיונות מעניינים וטיפים מהמטבח המקצועי שאפשר לקחת ישר הביתה.

    בתיאבון!

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    טחינהאבי מילרסלט לשבתהשף אבי מילרמבשלים בכיכרסלט כרוב

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