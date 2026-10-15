פריך מבחוץ, עסיסי מבפנים: הטאקו של אבי מילר שתרצו להכין

לטאקו ולהגשה:

טורטיות תירס

מעט תרסיס שמן

איולי עגבניות מיובשות או אבוקדו - לבחירה

אופן ההכנה:

1. מכניסים לסיר את הבצל, הגזר וגבעולי הסלרי. צורבים ללא שמן על חום בינוני–נמוך כ־5 דקות, תוך ערבוב. מוסיפים את השום והצ׳ילי וממשיכים לערבב. הירקות צריכים להתרכך ולהזהיב בעדינות, בלי להיחרך.

2. מוסיפים את ראש הסלרי ושורש הפטרוזיליה וצורבים כ־5 דקות נוספות.

3. מוסיפים את שמן הזית, רסק העגבניות והעגבניות המרוסקות. מערבבים היטב, ואז מוסיפים את השעועית.

4. מוסיפים את הבשר הטחון ומפוררים היטב בעזרת כף, תוך ערבוב עם הירקות, עד שלא נשארים גושים גדולים.

5. מוסיפים את הכמון, הפלפל השחור, המלח והיין. מערבבים ומביאים לרתיחה עדינה.

6. מכסים ומבשלים על אש נמוכה מאוד, בביעבוע חלש, במשך 3–4 שעות. מערבבים מדי פעם ובודקים שנותרו נוזלים. אין צורך להוסיף מים בתחילת הבישול; אם התבשיל מתייבש בהמשך, מוסיפים מעט לפי הצורך. בסיום מתקבל תבשיל רך וסמיך שמתאים למילוי.

הכנת הטאקו:

1. מחממים תנור ל־180 מעלות. קורצים מכל טורטייה גדולה שלושה עיגולים.

2. תולים כל עיגול על שני מוטות של רשת התנור, ליצירת כיס פתוח, ומרססים במעט שמן.

3. אופים כ־5 דקות, עד שהטאקו פריכים ויציבים. משגיחים היטב כדי שלא יישרפו.

4. ממלאים בתבשיל החם ומוסיפים מעט איולי עגבניות מיובשות או אבוקדו. מגישים מיד.

טיפים מהשף:

בסיס הטעם: הבצל, הגזר והסלרי יוצרים בסיס ארומטי שנקרא מירפואה. תנו להם זמן להתרכך ולפתח טעם.

שעועית: אפשר להשתמש בשעועית משימורים - מסננים ושוטפים היטב לפני ההוספה.

סבלנות משתלמת: הבישול צריך להיות בביעבוע עדין, לא ברתיחה חזקה. כך הטעמים מתחברים והתבשיל נשאר עסיסי.

שומרים על הפריכות: ממלאים את הטאקו סמוך להגשה. את שאריות הטורטיות מטגנים ומתבלים לנשנוש או לתוספת פריכה לסלט.

בתיאבון!

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