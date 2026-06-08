"תתחרט על זה": התיעוד הדרמטי של שיגורי הטילים מאיראן

התיעוד הדרמטי של שיגורי הטילים מאיראן ( צילום: מסך )

לפי הדיווחים בכלי התקשורת האיראניים, המתקפה הגיעה כמענה לתקיפה ישראלית בביירות, אשר לטענתם מהווה הפרה של הפסקת האש בלבנון שהושגה בתיווך ארצות הברית.

פרט בולט שעלה מן התיעודים הוא המסר המאיים שנכתב על הטילים עצמם באותיות עבריות: "תתחרט על זה". התיעודים מציגים את עוצמת השיגור. בישראל זוהו נפילות בצפון הארץ וכן פגיעה ישירה ביישוב איתמר שבשומרון, שם נגרם נזק לארבעה בתים כתוצאה מטיל איראני.

התיעוד הדרמטי של שיגורי הטילים מאיראן - צילום: משמרות המהפכה התיעוד הדרמטי של שיגורי הטילים מאיראן | צילום: צילום: משמרות המהפכה 10 10 0:00 / 1:33