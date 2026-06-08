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הסמלה חמורה

"תתחרט על זה": התיעוד הדרמטי של שיגורי הטילים מאיראן

משמרות המהפכה באיראן חשפו תיעודים רשמיים המציגים את רגעי השיגור של מטח טילים בליסטיים לטווח בינוני לעבר מדינת ישראל, הכולל שימוש בטילים מסוג "עימאד", "ח'ייבר שקאן" ו"חאג' קאסם" - וגם סיסמה אחת בעברית תקינה (העולם הערבי)

התיעוד הדרמטי של שיגורי הטילים מאיראן (צילום: מסך)

לפי הדיווחים בכלי התקשורת האיראניים, המתקפה הגיעה כמענה לתקיפה ישראלית בביירות, אשר לטענתם מהווה הפרה של הפסקת האש בלבנון שהושגה בתיווך ארצות הברית.

פרט בולט שעלה מן התיעודים הוא המסר המאיים שנכתב על הטילים עצמם באותיות עבריות: "תתחרט על זה". התיעודים מציגים את עוצמת השיגור. בישראל זוהו נפילות בצפון הארץ וכן פגיעה ישירה ביישוב איתמר שבשומרון, שם נגרם נזק לארבעה בתים כתוצאה מטיל איראני.

התיעוד הדרמטי של שיגורי הטילים מאיראן
התיעוד הדרמטי של שיגורי הטילים מאיראן| צילום: צילום: משמרות המהפכה

במקביל, דווח על יירוטים מעל מזרח ירושלים ויהודה ושומרון, ושרידי טילים נמצאו גם בשטח ירדן.

בתגובה למתקפה, השלים חיל האוויר תקיפה נרחבת ב והשמיד מערכות הגנה אסטרטגיות במערב ובמרכז המדינה.

גורמים צבאיים הדגישו כי ישראל נערכת להמשך לחימה ממושכת, בעוד שבאיראן מאיימים כי הצעד הבא יכלול פגיעה בתשתיות אנרגיה במדינות המפרץ. במקביל למתיחות הביטחונית, נרשמו שיבושים בטיסות ודיווחים על כ-50 אלף נוסעים הצפויים לעבור בנתב"ג תחת איום הטילים.

איראןחיל האווירטיליםתקיפה באיראןמבצע שאגת הארי

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