"תתחרט על זה": התיעוד הדרמטי של שיגורי הטילים מאיראן

לפי הדיווחים בכלי התקשורת האיראניים, המתקפה הגיעה כמענה לתקיפה ישראלית בביירות, אשר לטענתם מהווה הפרה של הפסקת האש בלבנון שהושגה בתיווך ארצות הברית.
פרט בולט שעלה מן התיעודים הוא המסר המאיים שנכתב על הטילים עצמם באותיות עבריות: "תתחרט על זה". התיעודים מציגים את עוצמת השיגור. בישראל זוהו נפילות בצפון הארץ וכן פגיעה ישירה ביישוב איתמר שבשומרון, שם נגרם נזק לארבעה בתים כתוצאה מטיל איראני.
במקביל, דווח על יירוטים מעל מזרח ירושלים ויהודה ושומרון, ושרידי טילים נמצאו גם בשטח ירדן.
בתגובה למתקפה, השלים חיל האוויר תקיפה נרחבת באיראן והשמיד מערכות הגנה אסטרטגיות במערב ובמרכז המדינה.
גורמים צבאיים הדגישו כי ישראל נערכת להמשך לחימה ממושכת, בעוד שבאיראן מאיימים כי הצעד הבא יכלול פגיעה בתשתיות אנרגיה במדינות המפרץ. במקביל למתיחות הביטחונית, נרשמו שיבושים בטיסות ודיווחים על כ-50 אלף נוסעים הצפויים לעבור בנתב"ג תחת איום הטילים.
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