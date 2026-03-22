כמה זה בדולרים?

איראן מציגה: שטר של 10 מיליון ריאל - והמחיר המדהים של כיכר לחם 

בזמן שהמלחמה והאינפלציה דוהרות, טהרן מנפיקה את השטר בעל הערך הנקוב הגבוה ביותר בתולדותיה, אלא שמאחורי המספרים המפוצצים מסתתרת מציאות עגומה של כלכלה קורסת (העולם הערבי)

10 מיליון ריאל - השטר החדש

איראן הנפיקה רשמית שטר חדש של 10 מיליון ריאל, המהווה את הערך הנקוב הגבוה ביותר שהוציא הבנק המרכזי של טהרן אי פעם. למרות המספר המרשים, כוח הקנייה שלו ממחיש את עומק המשבר: השטר הוורוד, המעוטר בתמונות של מסגד יזד ומצודת באם העתיקה, שווה בקושי 7 דולר (כ-5.70 ליש"ט).

המהלך מגיע על רקע אינפלציה דוהרת ומלחמה מול ארה"ב וישראל, שגרמו לזינוק במחירי מוצרי היסוד כמו לחם וחלב. המצוקה הכלכלית הובילה לתורים ארוכים של אזרחים מחוץ לבנקים, המנסים למשוך מזומנים כדי לרכוש מזון, בעוד הבנקים מטילים הגבלות על סכומי המשיכה.

כיום האיראני הממוצע שרוצה לקנות ככר לחם בסיסית עולה כ‑20,000 ריאל בלבד, פחות מ‑25 סנט; אך הסוגים השונים מציגים תמונה דרמטית יותר: לוואש, כ‑46,000 ריאל, ו‑סנגק מגיע כמעט ל‑76,000 ריאל.

ההבדל העצום בין השטר החדש לערך הקנייה בפועל מדגיש את עומק המשבר הכלכלי: עליות חדות במחירי מוצרי יסוד, אינפלציה דוהרת וביקוש גובר למזומן על רקע מלחמות וסנקציות, הופכים את השטר החדש לסמל של קריסת כוח הקנייה.

המצב הגיאופוליטי רק מחריף את המשבר הכלכלי; דיווחים על אולטימטום של 48 שעות מצד דונלד טראמפ לפתיחת מיצרי הורמוז, לצד שיגורי טילים איראניים לעבר ערד ובקשות למימון עתק למלחמה מצד הממשל האמריקאי, יוצרים חוסר ודאות שמשתק את השוק האיראני. בצעד שמנסה להסתיר את המציאות, על השטר החדש מודגשות רק ארבע הספרות הראשונות של הערך, בניסיון פסיכולוגי להתמודד עם האינפלציה שיוצאת משליטה.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בהעולם הערבי:

