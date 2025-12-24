לפני יומיים דווח ב'כיכר השבת' בהרחבה, על הפסגה המדינית המשולשת שהתקיימה בירושלים, בין ראש הממשלה נתניהו, ראש ממשלת יוון קיריאקוס מיצוטאקיס ונשיא קפריסין ניקוס כריסטודולידיס, בנוגע לאיובים המשותפים - טורקיה ואיראן. היום (רביעי) הגיבו בטורקיה לפסגה.

נתניהו ציין בהצהרה את הרודן הטורקי ארדואן, אך בחר שלא להזכיר את שמו המפורש: "אלו שמנסים ומפנטים להקים אימפריות מחדש ולשלוט על הארצות שלנו (ישראל, יוון וקפריסין), אני אומר - תשכחו מזה".

עוד הוסיף נתניהו: "הדבר הזה לא יקרה ולא כדאי להם אפילו לחשוב על זה, אנחנו מחויבים ומסוגלים להגן על עצמנו והשיתוף פעולה שאתם רואים היום בין המדינות רק מחזק את אותן יכולות, ביחד - אנחנו המדינות הדמוקרטיות במזרח התיכון נוביל ביטחון, שגשוג וחופש לכולם".

בעיתון הטורקי שחר חדש שמשמש את הרודן הטורקי ארדואן, נכתב בעמוד השער: "ישראל נהפכה מהיום לאיום מספר של טורקיה". - המשמש כשופר עבור ארדואן: "החל מהיום ישראל היא איום מספר 1 של טורקיה".

בעיתון שכאמור משמש כלי רשמי להעברת מסרים מטעם ארדואן נכתב עוד על התגובה הטורקית החריפה: "מהיום כל כוחות הביטחון הטורקיים רואים את ישראל כאיום הראשי, זה כולל את משרד ההגנה, ארגון הביון ומשרד החוץ".

בעיתון נוסף בשם 'הורייאט', ציין אחד מכתבי העיתון כי ישראל משתפת פעולה עם הכורדים והם אחראים על חילופי האש שהיו בחאלב בזמן הפסגה המשולשת בירושלים, דבר שכמובן רחוק מהמציאות והוא פרי דמיון של קונספירטרים שקיבלו ביטוי בכלי תקשורת מרכזי.