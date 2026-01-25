כותרות היום ● צפו תיעוד מחריד - שוב סוכני הגירה יורים למוות באזרח | למרות ההכחשות - מספר ההרוגים באיראן מזנק | צפו אחרי כעשור - מתפרסם דו"ח וועדת החקירה לפרשת הצוללות | אל"מ אבינועם אמונה ישמש כיועץ הרמטכ"ל לענייני חרדים | דיווח: עלי חמינאי בהוראה "לדכא את ההפגנה בכל מחיר" | בחור ישיבה ששוחרר מהכלא הצבאי נאלץ לחזור לביתו במדי האסיר | סוכני הגירה פדרליים ירו למוות באזרח אמריקאי | אחרי שנים של ציפייה - מקווה טהרה חדש לקהילה היהודית בלונדון | תחזית מזג האוויר ליום שני | (היום בכיכר) צפו

