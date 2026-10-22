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המתכון הסודי

בלי ביצים, בלי מיקסר: עוגת שוקולד אוורירית ב-10 דקות

עוגת שוקולד פרווה לשבת, בלי ביצים, בלי חלב ובלי מיקסר – ובכל זאת רכה, אוורירית ועסיסית להפליא. איך עוגה בלי ביצה אחת מצליחה לתפוח ולהישאר כל כך נימוחה? הסוד מסתתר בשני מצרכים פשוטים שכמעט בטוח כבר יש לכם במטבח. עשר דקות עבודה, והעוגה הזאת בדרך לתנור (אוכל ומתכונים)

טב
טלי בר
כיכר השבת |
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רכה כמו ענן: עוגת שוקולד פרווה, ללאביצים, ב-10 דקות עבודה (צילום: טלי בר)
סועדים5
זמן הכנה40 דק'
רמת קושיקל
פרווה

מצרכים

  • 1½ כוסות קמח לבן (180 גרם)
    • 1 כוס סוכר (200 גרם)
    • ¼ כוס אבקת קקאו לא ממותקת (כ־21 גרם)
    • 1 כפית סודה לשתייה
    • ½ כפית מלח
    • ½ כפית אבקת קפה נמס, לא חובה
    • 1 כוס מים (כ־240 מ"ל)
    • ⅓ כוס שמן קנולה או שמן צמחי אחר (כ־80 מ"ל)
    • 1 כף חומץ לבן או חומץ תפוחים
    • 1 כפית תמצית וניל

    לציפוי שוקולד פרווה

    • 250 גרם שוקולד מריר פרווה
    • ⅓ כוס קפה שחור מסונן וקר או מים (כ־80 מ"ל)

    אופן ההכנה

    1. מחממים תנור ל־175 מעלות, חום עליון ותחתון. משמנים תבנית עגולה בקוטר 23 ס"מ או תבנית מרובעת בגודל 20×20 ס"מ.
    2. בקערה גדולה מערבבים קמח, סוכר, קקאו, סודה לשתייה, מלח ואבקת קפה, אם משתמשים.
    3. בקערה נפרדת מערבבים מים, שמן, חומץ ותמצית וניל.
    4. יוצקים את הנוזלים לקערת היבשים ומערבבים במטרפה ידנית רק עד שמתקבלת בלילה אחידה, ללא גושי קמח.
    5. מעבירים לתבנית ואופים במשך 30–35 דקות, עד שקיסם הננעץ במרכז יוצא נקי או עם מעט פירורים לחים. חשוב לא לאפות יותר מדי, כדי לשמור על העסיסיות.
    6. מצננים את העוגה לפני הציפוי.
    7. להכנת הציפוי, ממיסים בעדינות את השוקולד עם הקפה או המים במיקרוגל בפולסים קצרים, תוך ערבוב בין חימום לחימום, עד שמתקבל ציפוי חלק. אפשר גם להמיס על בן מארי.
    8. יוצקים על העוגה ומפזרים בעדינות עד שהציפוי מכסה את החלק העליון. מניחים לו להתייצב לפני הפריסה.

    הסוד הקטן של העוגה

    החומץ והסודה לשתייה מגיבים זה עם זה ויוצרים בועות גז שעוזרות לעוגה לתפוח גם בלי ביצים. החומץ אינו אמור להיות מורגש בטעם לאחר האפייה.

    טיפ לשבת: אפשר להכין את העוגה ביום חמישי, לצנן היטב ולשמור מכוסה. היא נשמרת היטב כמה ימים בטמפרטורת חדר קרירה. במזג אוויר חם במיוחד עדיף לשמור בקירור ולהוציא מעט לפני ההגשה.

    בתאבון ושבת שלום!

    אהבתם? הכנתם? יש לכם טיפים? שתפו בתגובות!
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