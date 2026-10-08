שוקולד, פקאן וסירופ חם: העוגה הפופולרית של שבת

ל-2 תבניות אינגליש קייק

לבצק

500 גרם קמח

7 גרם שמרים יבשים

80 גרם סוכר

1/2 כפית מלח

1 ביצה + חלמון

200 מ"ל משקה סויה/שקדים פושר

100 גרם מחמאה או תחליף חמאה פרווה רך

למילוי

150 גרם שוקולד מריר

100 גרם מחמאה

3 כפות קקאו

1/2 כוס אבקת סוכר

1 כוס אגוזי פקאן קצוצים גס

לסירופ

1/2 כוס סוכר

1/2 כוס מים

אופן ההכנה

מערבבים בקערת מיקסר קמח, שמרים וסוכר. מוסיפים ביצה, חלמון ומשקה צמחי ולשים כמה דקות.

מוסיפים מלח, ואז את המחמאה בהדרגה. ממשיכים ללוש 7-8 דקות עד שמתקבל בצק רך וגמיש.

מכסים ומתפיחים כשעה וחצי, עד שהבצק כמעט מכפיל נפח.

בינתיים מכינים את המילוי: ממיסים יחד שוקולד ומחמאה, מוסיפים קקאו ואבקת סוכר ומערבבים לקרם סמיך.

מחלקים את הבצק לשניים.

מרדדים כל חלק למלבן, מורחים חצי מהמילוי ומפזרים מעל חצי מכמות הפקאן.

מגלגלים לרולדה מהצד הארוך.

חותכים את הרולדה לאורכה כמעט עד הסוף, כך שנחשפות שכבות השוקולד, ומלפפים את שני החלקים זה סביב זה כשהחתך פונה כלפי מעלה.

מעבירים לתבנית אינגליש קייק מרופדת בנייר אפייה.

חוזרים על הפעולה עם החלק השני.

מתפיחים שוב כ-30-40 דקות.

אופים על-175 מעלות במשך כ-30-35 דקות, עד שהעוגות תפוחות וזהובות והבצק אפוי גם במרכז.

בזמן האפייה מבשלים סוכר ומים 2-3 דקות אחרי הרתיחה.

מיד כשהעוגות יוצאות מהתנור, מברישים אותן בנדיבות בסירופ.

נותנים להן להצטנן מעט לפני החיתוך - אם מצליחים להתאפק.

הפקאן נותן כאן בדיוק את מה שעוגת שמרים שוקולד רגילה חסרה לפעמים: קראנץ' קטן בין כל השכבות הרכות והעסיסיות.

בתאבון!

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