ניצל את המלחמה ורימה 21 עסקים: 10 שנות מאסר לנוכל

בעת שחלקים נרחבים מהחברה הישראלית התגייסו למאמץ לאומי של עזרה הדדית וסיוע למפונים, בחר נאשם אחד להפוך את רוח האחווה והעזרה לשיטת עבודה עבריינית. בבית משפט השלום ברמלה נחתם השבוע פרק עגום במיוחד, כאשר השופטת דורית סבן נוי הטילה עונש חסר תקדים על נוכל סדרתי שהפיל ברשתו 21 קורבנות שונים – חקלאים, יבואנים ובעלי עסקים – במהלך 14 חודשים רצופים.

מכתב האישום המזעזע, בו הודה הנאשם במסגרת הסדר טיעון, עולה תמונה של תחכום פלילי: הוא הציג עצמו כבעל מלון בהרצליה המארח מפונים מהדרום והצפון, ובחסות סיפור הכיסוי המרגש, הזמין סחורות בהיקפי ענק. את התשלום ביצע באמצעות שיקים ללא כיסוי ומסמכי העברה בנקאית מזויפים, בעוד הסחורה מוצאת את דרכה לכיסו הפרטי.

"תוכנית עבריינית שיטתית ומתוחכמת"

השופטת סבן נוי לא הסתירה את זעזועה מגובה הלב של העבריין. "מדובר בתוכנית עבריינית שיטתית ומתוחכמת", קבעה בגזר הדין. "הנאשם ניצל את תקופת המלחמה ואת נכונותם של אזרחים לסייע למפונים. בזמן שרבים נרתמו לעזרה, בחר הנאשם לנצל את המצב לצורך רווח אישי ציני".

על פי כתב האישום, הנאשם פעל במתכונת זהה מול כל הקורבנות: הציג עצמו כבעל מלון המארח מפונים, הזמין סחורות בהיקפים משמעותיים, ושילם באמצעות שיקים חסרי כיסוי או מסמכי העברה בנקאית מזויפים. הסחורות שהוזמנו כללו מוצרי מזון, ציוד ואספקה שונה, כאשר הנאשם טען שהן מיועדות לאירוח המפונים במלונו.

המדינה דרשה להטיל עונש של עד 11 שנות מאסר, בהתחשב בעובדה שמדובר בפעם הרביעית שהנאשם נשלח אל מאחורי סורג ובריח בגין עבירות מרמה. ההגנה ניסתה לטעון כי הנאשם סובל מהתמכרות להימורים, אך השופטת קבעה כי הנזק הכבד שגרם לקורבנות – שחלקם עמדו בפני קריסה כלכלית – מחייב מסר מרתיע ובלתי מתפשר.

10 שנות מאסר ופיצויים מלאים

בסופו של דבר, גזרה השופטת על הנאשם 9 שנות מאסר בפועל, בתוספת הפעלת מאסרים מותנים, כך שישהה בכלא סך כולל של 10 שנים ושלושה חודשים. מעבר למאסר, חויב העבריין בקנס של 100 אלף שקלים ותשלום פיצויים מלא לכל 21 הקורבנות שנפלו ברשתו.

כפי שפורסם ב'כלכליסט' וביתר כלי התקשורת, מדובר באחד מגזרי הדין המחמירים שנראו בתקופה האחרונה בגין עבירות מרמה. השופטת הדגישה כי העונש נועד לשדר מסר ברור: ניצול תקופת מלחמה ומצוקה לאומית לצורך רווח אישי, יטופל בחומרה מירבית.

הפרשה מצטרפת לשורה של מקרים דומים שבהם נוכלים ניצלו את תקופת המלחמה ואת רוח העזרה ההדדית שאפיינה את החברה הישראלית. במקרה אחר שדווח לאחרונה, יזם נדל"ן חויב בפיצוי של כ-600 אלף שקלים לזוג שרכש פנטהאוז, לאחר שהפרויקט נמסר באיחור דרמטי של למעלה משש שנים.

עורכי דין המתמחים בדיני מרמה מציינים כי העונש החמור שהוטל במקרה זה משקף את גישת בתי המשפט לטיפול בעבריינות כלכלית בתקופת חירום. "כאשר מדובר בניצול ציני של מצב לאומי קשה, בתי המשפט נוטים להחמיר בעונשים", מסביר עורך דין בכיר. "המסר הוא ברור: מי שמנצל את המלחמה לרווח אישי, ישלם מחיר כבד".