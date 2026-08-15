תוכנית האקטואליה והרוח "דבר השבוע" בהגשת משה מנס סיפקה השבוע משדר גדוש, מרתק ומלא בתובנות. המשדר נע בין תעלומות הטלפתיה והקבלה ההלכתית של אומנות החושים, דרך גישה רעננה ומלאת אהבה לחודש אלול, ועד לניתוח שנון ומפוכח של קמפיינים פוליטיים מביכים וסרטוני הוויראליים של סוף "בין הזמנים".

חלק א': בצלאל הקוסם – סודות אומנות החושים, ג'יימס רנדי וההלכה

את הפרק הראשון של התוכנית פתח משה מנס בבחינת תופעה רווחת, בפרט במגזר החרדי: אנשים הטוענים כי ניחנו ב"כוחות על-טבעיים", קריאת מחשבות ומופתים. כדי לעשות סדר בין אמונה טהורה לבין אחיזת עיניים פשוטה, התארח באולפן בצלאל הקוסם, בעל ניסיון של כ-37 שנים בתחום.

האם קיימים כוחות על-טבעיים?

בצלאל הסביר כי תחום הטלפתיה ואומנות החושים כפי שהוא מוכר כיום התפתח בעיקר ב-20 השנים האחרונות. בעוד שבעבר הקסמים התבססו על זריזות ידיים, כיום הדגש הוא עבודה פסיכולוגית מתוחכמת על מחשבתו של הצופה. בצלאל טען באופן חד משמעי שאין כזה דבר קריאת מחשבות "אם בן אדם באמת יודע לקרוא מחשבות, הוא לא צריך לעשות מופעים בשביל כמה אלפי שקלים – שיעבוד בשב"כ או ב-CIA."

בצלאל גם סיפר כי בעת ניסיון ההתנקשות בנשיא ארה"ב לשעבר דונלד טראמפ, ה-FBI נזקק לתוכנה ישראלית מיוחדת כדי לפרוץ לטלפון של היורה, תומאס קרוקס. זאת בעוד שאמני חושים טוענים שהם פותחים טלפונים של אנשים בתוך שנייה. בצלאל הבהיר כי מדובר בשילוב של שיתוף פעולה, אינטואיציה גבוהה, הטעיה ושתילת מסרים סמויים (סוגסטיות).

ג'יימס רנדי, אורי גלר והזווית ההלכתית

הדיון התרחב לציון פועלו של ג'יימס רנדי (תלמידו של הודיני), שהקדיש את חייו לחשיפת שרלטנים, וחשף בין היתר את הטריקים של אורי גלר בשנות ה-70 (כמו קסם קופסאות הפילם המפורסם שנכשל כשנמנעו רעידות מלאכותיות).

מה אומרת ההלכה על אומנות החושים?

הרמב"ם והשולחן ערוך: מחמירים מאוד בנושא אחיזת עיניים.החזון איש והרב שטרנבוך: כאשר הציבור מבין מראש שמדובר בתרגילים, בהסחת דעת ובפעלולים ולא בכוחות כישוף או על-טבעי – הדבר מותר.בצלאל שיתף כי הציג תשובה זו לפני הרב חיים קניבסקי זצ"ל לפני כ-30 שנה, והרב פסק: "אם החזון איש אמר ככה, זה בסדר".

הדגמות באולפן והפעלול המסוכן

במהלך הריאיון ביצע בצלאל מספר הדגמות מרהיבות: הטעיה חושית ("קסם הנגיעה"): משה הרגיש נגיעה בכתפו בעוד בצלאל הראה למצלמה שהוא כלל לא נוגע בו. בצלאל אף לימד איך הוא עושה את זה. קסם הקובייה: ניחוש מדויק של המספרים שנבחרו בתוך כוס סגורה באמצעות זיהוי דפוסי בחירה אנושיים."רולטה רוסית" (המסמר של השטן): הפעלול המסוכן ביותר שבו בצלאל מוחץ בעוצמה שקיות נייר, כאשר באחת מהן מוסתר חפץ קשה. לאחר מתח רב והסתמכות על אינטואיציה, התברר שבמקום מסמר חד הוסתר בשקית תפוח אדמה. השניים סיימו באזהרה חמורה לילדים ולצופים: "אל תנסו את זה בבית! מדובר בפטנט מורכב ובסכנה חיים".

חלק ב': יוסי עבדו – חודש אלול: מחרדות לקשר של אהבה

עם הכניסה לחודש אלול, ימי הרחמים והסליחות, אירח משה מנס את יוסי עבדו לשיחה פתוחה על המשמעות האמיתית של התקופה, תוך ניפוץ תפיסות ישנות המבוססות על פחד.

איך לנצל את אלול בצורה נכונה?

יוסי עבדו הבהיר כי חודש אלול הוא "מנוע הצמיחה" של השנה כולה. השקעה, תפילה וכוונות נכונות בחודש זה מעניקות "סיעתא דשמיא" לכל 11 או 12 החודשים שיבואו אחריו.

מפחד לאהבה: משנים את הדיסקט

משה מנס העלה את הטראומות המוכרות מהחינוך הישיבתי הקלאסי, שבו חודש אלול נתפס כחודש של הפחדות ואיומים ("פלוצס"). אך עבדו הסביר בשמו של הרב יגאל כהן: הקב"ה אינו מחזיק שוט: הגישה הנכונה לראש השנה ולחודש אלול היא הבנת האהבה של ה' אלינו, כמו אבא שאוהב את ילדיו.13 מידות של רחמים: האמירה של "לדוד ה' אורי וישעי" כוללת 13 פעמים את שם ה', כנגד 13 מידות רחמים שמאירות בעולם בתקופה זו.

כלים מעשיים לחשבון נפש

במהלך הריאיון הוצגה טבלה מיוחדת של ישיבת המקובלים "נהר שלום" (בראשות הרב בניהו שמואלי). יוסי הדגיש כי אין לנסות להחמיר בכל הנהגות החודש בבת אחת כדי לא לקרוס, אלא להתמקד בחשבון נפש פנימי ואיכותי כגון הרהור על אכילה בדרך ארץ ובכוונה לבריאות הגוף. הקפדה על ברכות בכוונה. לימוד תיקוני זוהר, אמירת תהילים (כמניין "כפר") וחיזוק בשיעורי תורה.

חלק ג': אריאל שרפר – הקמפיינים המביכים והפוליטיקה החרדית

בחלקו השלישי של המשדר, צללו משה מנס ואיש התקשורת אריאל שרפר אל עונת הבחירות, תוך ביקורת נוקבת ושנונה על מהלכי יחסי הציבור של הפוליטיקאים בישראל.

כשפוליטיקאים מנסים להיות "עממיים"

השניים דנו בסרטון הוויראלי של ראש עיריית בית שמש לשעבר, עליזה בלוך, שבו הציגה משחק פינג-פונג כחלק מקמפיין בחירות.

השאלה שנשאלה: האם פוליטיקאי צריך להגחיך את עצמו ולרדת אל העם כדי לקרוץ לצעירים, או שעליו לשמור על ממלכתיות? ניתוח הטרנד: שרפר טען כי בניגוד למנהיגי עבר שנזקקו לדיסטנס וממלכתיות (כמו המושג "ויגש אליו יהודה" שסימל מחסום כבוד), הפוליטיקאים של היום משתמשים ב"סלפי", בסרטוני AI ובדחקות זולות סטייל כוכבי טיקטוק.

הפוליטיקה החרדית: יציבות מול קיפאון

במהלך הדיון עמדו השניים על ההבדל הדרמטי בין המפלגות הכלליות למפלגות החרדיות: סרטונים ויראליים, ניסיונות להצחיק, גימיקים כמעט ללא קמפיינים, הישענות על הנהגה רוחנית מנגנון ההצבעה דינמי, משתנה לפי אופנות ופרסונות"ככל אשר יורוך" – הצבעה מסורתית וקבועהתחלופת הנהגה מלחמות פריימריז, משמרות צעירותמנהיגות כנאמנות לכל החיים (גפני, פרוש, גולדקנוף)

שרפר ציין כי בעוד שבמפלגות כמו הליכוד יש מאבקים על "דם חדש" וצעיר, בפוליטיקה החרדית הנציגים נתפסים כשליחי ציבור לכל החיים. מנס הוסיף מנגד את הצד החיובי: בציבור החרדי הבוחר יודע בדיוק מה הוא מקבל, ללא הפתעות או הפרת הבטחות בחירות.

חלק ד': סיום "בין הזמנים" – האקסטרים שרץ ברשת

לסיום התוכנית, הציג משה מנס פינה קלילה ומלאת אקשן שהוקדשה לטרנדים הוויראליים של סוף חופשת "בין הזמנים". הפינה סקרה את הפעילויות הקיצוניות והמפתיעות ביותר שהציפו את הרשת: פיינטבול עם טנקים: שדרוג אתגרי למשחק הלחימה המוכר. גלגול מכוניות מצוקים: אטרקציית אקסטרים של הרס מבוקר. מעבר באוויר עם עגורן: מעבר מכשולים בגובה רב. מנהרת תעופה: סימולציית צניחה חופשית במתקן סגור. קפיצה על מצוף ענק (Blobbing): שיגור אנשים באוויר אל תוך המים.

צפו ותהנו!