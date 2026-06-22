היום בתוכנית דבר ראשון בהגשת משה מנס נעשה סדר בנושאים הבוערים ביותר שעל סדר היום – מהחזית הביטחונית והמדינית המורכבת, ועד לדיונים המרתקים ביותר סביב שולחן השבת שלכם.

האינטרס של טראמפ והמלכוד הישראלי בלבנון

התוכנית נפתחה בטלטלה המדינית ובחוסר הוודאות האופף את המדיניות האמריקאית. מנס אירח באולפן את החוקר והפרשן שמואל רוזנר (עורך אתר 'המדד'), לשיחה נוקבת על הצפי שלו להסכמים מול איראן, המצב בלבנון והשאלה שמטרידה את כולנו: האם דונלד טראמפ "התהפך" על ישראל?

"הסדר יהפוך את הפתיח שלך," הפתיע רוזנר מיד בתחילת הראיון, "משום שדונלד טראמפ לא התהפך. הוא ממשיך להיות בדיוק אותו אדם שהיה לפני חצי שנה ושנה. אדם שעושה את החשבונות של עצמו, שלהיות בלתי צפוי זה הדבר הכי צפוי אצלו."

רוזנר הסביר כי המערכה האסטרטגית מול איראן לא הניבה את התוצאות המיוחלות עבור האמריקאים. המשטר בטהרן לא קרס, והאיראנים מגיעים לשולחן המשא ומתן מעמדת כוח חזקה מבעבר, תוך שהם מנסים להשפיל את ארה"ב בזירה הבינלאומית.

השורה התחתונה לעתיד הקרוב:

הבדלי אינטרסים: האיום האיראני על ישראל אינו זהה לאיום על ארה"ב. ארה"ב תמיד יכולה לסגת אל מאחורי החופים שלה; אנחנו נשארים פה עם הבעיה.

האתגר של ישראל: מעמדה של ישראל בארה"ב פחות טוב מבעבר. עלינו לפתח כלים לעמוד במערכה ארוכה, גם בתקופות שבהן התמיכה האמריקאית אינה ברמה שהורגלנו אליה ב-30 השנים האחרונות.

בסיום הראיון, החליט מנס "לפצח" את תעלומת הספרים שברקע של רוזנר, ותהה בחיוך האם ישנו קשר בין הספר שנראה כמו דמותה של שרה שנירר לבין צופי 'כיכר השבת'. רוזנר הבטיח: "בפעם הבאה אסדר ספרים במיוחד בשבילכם".

השבת בשולחן השבת: יש או אין כישופים בדורנו?

חלק ה"רץ ברשת" של התוכנית הוקדש כולו לפרשת השבוע – פרשת בלק, ועסק בוויכוח קלאסי שמתעורר כמעט בכל בית יהודי: האם גם בימינו קיימים מושגים של כישוף, עין הרע ועבודה זרה? מנס הציג תיעודים יוצאי דופן והזויים מרחבי העולם, בעיקר מהודו ומסין:

"המופתים" בהודו: מכשף הודי שנוגע בילד חולה והוא מתרפא, וטקסים מטורפים של כוחות טומאה באמצעות מיקרופונים מול אלפי מאמינים. היוגי הנצחי: סיפורו של יוגי הודי היושב בתוך עץ במשך שנים ארוכות ללא אוכל ושתייה.

האמת המדעית: כוחה של אוטוסוגסטיה

מנס מסביר כי ברבים מהמקרים הללו מדובר באחיזת עיניים, שרלטנות, ומעל הכל – כוחה העצום של האוטוסוגסטיה (שכנוע עצמי). המוח שלנו תמים. התת-מודע לא תמיד יודע להבדיל בין מציאות אובייקטיבית למחשבה ממוקדת. כאשר אנו מזינים אותו במחשבה מסוימת, מערכת הסינון העצבית במוח (מערכת ה-RAS) תתחיל להבליט רק את מה שמסתדר עם אותה מחשבה.

כך פועל גם אפקט הפלצבו (והתאום השלילי שלו, הנוסבו): אדם שמצפה להתרפא מכדור סוכר עשוי לחוות שיפור פיזי אמיתי, ומנגד – אדם שמשוכנע שרודפת אותו "קללה" או מזל רע, עלול לפתח תסמינים פיזיים של מחלה רק בשל הציפייה של המוח.

דעת גדולי הדורות:

אז מה אומרת ההלכה וההשקפה היהודית על כל זה? כאן מציג מנס את שתי הגישות המרכזיות של גדולי ישראל לאורך הדורות:

גישת הרמב"ם: הכישוף הוא שקר ואשליה

אין כוחות על-טבעיים: לשיטת הרמב"ם, אין שום מציאות אמיתית בכישוף, אסטרולוגיה או אוב. הכל "דברי הבאי והבל". מדוע התורה אסרה זאת? התורה לא אסרה כישוף בגלל שהוא עובד, אלא בדיוק להפך – כדי להרחיק את עם ישראל מהשקר ומהאמונות הטפלות של עובדי העבודה הזרה. אין ולא היה דבר כזה כישוף אמיתי. הכל שרלטנות או זריזות ידיים.

גישת הרמב"ן והמקובלים: היה אמיתי בעבר, נעלם כיום

כוחות הטומאה: בעבר, הקב"ה ברא בעולם כוחות טומאה במקביל לכוחות הקדושה כדי לשמור על הבחירה החופשית, ובתקופת התנ"ך היו אנשים שידעו להשתמש בהם.היעלמות הכוחות: עם פקעת הנבואה וביטול היצר של עבודה זרה, כוחות הטומאה הלכו ונחלשו והצינורות הרוחניים הללו נסגרו. כך אפילו לשיטה זו, בימינו אבד הידע המעשי ואין כמעט שום מציאות של כישוף אמיתי והכל אחיזת עיניים.