דובר העצרת מסביר: זו הסיבה שעכשיו התעוררנו לפעולה | והאם 'עצרת הרבבות' עלולה לחבל בהעברת חוק הגיוס בכנסת? 

מי עומד מאחורי ההקלטה נגד דרעי ומה האינטרס | הסרטון שהחטיבה החרדית הפיצה דווקא עכשיו | האם עצרת הרבבות עלולה דווקא לפגוע בחוק המסדיר את מעמד בחורי הישיבות ומי בסוף כן מגיע | סוף לניצול החזירי של החברה הלאומית? | השלטים והמדביקות שיונפו במחאה (דבר ראשון)

תוכנית '' היום (שלישי), בהגשתו של משה מנס מביאה לכם את החדשות המרכזיות של היום שהיה, ראיונות חשובים ופינות קבועות שאתם לא רוצים לפספס.

והיום בתוכנית, לקראת עצרת הרבבות שוחחנו עם דובר העצרת אשר מדינה ושאלנו אותו מה קורה עכשיו, על ההתארגנות, על אופי המחאה ועל המסר הכי חשוב.

בנוסף, כתב הכנסת של כיכר השבת לוקח אותנו אל פרטי החוק החדש, מה מנים להסתיר והחשש שהעצרת יכולה לגרום לפגיעה בהבאת פתרון לבחורי הישיבות

עוד בתוכנית: רס"ר אפי פלדבאום, לוחם צמ"ה מאוגדת עזה, אב לחמישה מזית רענן, נהרג מירי מחבלים ברפיח על באגר צה"לי בהפסקת אש.

בג"ץ: דיון מורחב בעתירות לגיוס . שופטים מקשים: מדוע אין מעצרי עריקים המוניים? נתונים על אי-אכיפה מול חרדים לעומת חילונים. התפרעויות .

עצרת תפילה: הכנות; עליית מחירי אוטובוסים. הרב אויערבך (פלג ירושלמי) מתנגד להשתתפות – חושש ממסר תמיכה בחוק. רבני תימן ו משתתפים. לוגו: "זעקת התורה".

נעדר נמצא: רחמים עייש (אב של פצוע מרפיח) נעדר שבוע, נמצא במירון. סקירה על נעדרים רבים באזור ("משולש ברמודה").

סודן: טבח באל-פאשר לאחר כיבוש RSF; זוועות בתמונות לוויין.

תעופה: בריטיש, איבריה, SAS ואמריקן איירליינס חוזרות לישראל. עלייה בקווים בנתב"ג; מחירי קונקשנים יורדים.

