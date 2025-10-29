תוכנית 'דבר ראשון' היום (שלישי), בהגשתו של משה מנס מביאה לכם את החדשות המרכזיות של היום שהיה, ראיונות חשובים ופינות קבועות שאתם לא רוצים לפספס.

והיום בתוכנית, לקראת עצרת הרבבות שוחחנו עם דובר העצרת אשר מדינה ושאלנו אותו מה קורה עכשיו, על ההתארגנות, על אופי המחאה ועל המסר הכי חשוב.

בנוסף, כתב הכנסת של כיכר השבת ארי כהן לוקח אותנו אל פרטי החוק החדש, מה מנים להסתיר והחשש שהעצרת יכולה לגרום לפגיעה בהבאת פתרון לבחורי הישיבות

עוד בתוכנית: רס"ר אפי פלדבאום, לוחם צמ"ה מאוגדת עזה, אב לחמישה מזית רענן, נהרג מירי מחבלים ברפיח על באגר צה"לי בהפסקת אש.

בג"ץ: דיון מורחב בעתירות לגיוס תלמידי ישיבות. שופטים מקשים: מדוע אין מעצרי עריקים המוניים? נתונים על אי-אכיפה מול חרדים לעומת חילונים. התפרעויות הפלג הירושלמי.

עצרת תפילה: הכנות; עליית מחירי אוטובוסים. הרב אויערבך (פלג ירושלמי) מתנגד להשתתפות – חושש ממסר תמיכה בחוק. רבני תימן וחב"ד משתתפים. לוגו: "זעקת התורה".

נעדר נמצא: רחמים עייש (אב של פצוע מרפיח) נעדר שבוע, נמצא במירון. סקירה על נעדרים רבים באזור ("משולש ברמודה").

סודן: טבח באל-פאשר לאחר כיבוש RSF; זוועות בתמונות לוויין.

תעופה: בריטיש, איבריה, SAS ואמריקן איירליינס חוזרות לישראל. עלייה בקווים בנתב"ג; מחירי קונקשנים יורדים.