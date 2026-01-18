5 הדברים שיאריכו לכם את החיים ב-10 שנים לפחות | צפו בפרופ'

תהיה לי בריא עם משה מנס ( צילום: שמואל אריה )

אנחנו מופצצים מדי יום בפרסומות: "קחו את התוסף הזה ותחיו לנצח", "אל תאכלו את זה וכל הבעיות שלכם ייפתרו". האדם הפשוט עומד נבוך מול הררי המידע ולא יודע למי להאמין. כדי לעשות סדר, אירחנו באולפן את אחד האנשים המשמעותיים ביותר בתחום: פרופסור יובל חלד, מדען ומומחה לפיזיולוגיה של גוף האדם, מי ששימש במשך שנים כפיזיולוג הראשי של צה"ל וכתב שלושה ספרים על אריכות ימים וחוסן.

"אנחנו מברכים אחד את השני 'עד מאה ועשרים', אבל שמנו לעצמנו תקרת זכוכית", פותח פרופסור חלד. "השיאנית העולמית נפטרה בגיל 122, מה שאומר שהגבול הביולוגי שלנו נמצא שם. השאלה היא לא רק כמה שנים נחיה, אלא איך הן ייראו. האם נהיה תלותיים או עצמאיים ובריאים?"

המהפכה הבאה: לא לטפל במחלה, אלא בהזדקנות

לפי חלד, הרפואה המודרנית עושה טעות אסטרטגית – היא "מגיבה" למחלות. "יש לך סוכרת? קח תרופה. השמנת? קח זריקה. אנחנו אומרים: בואו נטפל בגורם הסיכון העיקרי לכל המחלות האלו – והוא ההזדקנות עצמה".

הוא מסביר כי המדע נמצא לקראת קפיצה דרמטית ביכולת להאריך את "תוחלת הבריאות" (Healthspan). "האדם הוא לא כשאר בעלי החיים. נמר נשאר נמר, אבל האדם המציא משקפיים, רפואה וחלליות. אין סיבה שלא נצליח למתוח את היכולות הביולוגיות שלנו הרבה מעבר למה שאנחנו מכירים היום".

ארבעת עמודי התווך של ה"אריכות ימים"

כשמבקשים מפרופסור חלד את "חמשת הדברים שכל אחד יכול לעשות בבית", הוא מחלק זאת לארבעה פילרים (עמודים) מרכזיים שיכולים להוסיף לאדם כ-18 שנים בריאות לחיים:

1. פעילות גופנית: "הג'ונגל של העבר"

"חדר הכושר הוא בסך הכל חיקוי לסביבה שבה חיו אבותינו", מסביר חלד. "הם היו צריכים לצוד, ללקט ולעבוד את האדמה. היום ניצחנו את הצורך לנוע, והגוף שלנו סובל".

הבשורה: התועלת הגבוהה ביותר היא דווקא לאלו שלא עושים כלום ומתחילים בקצת.הטיפ: לא חייבים "להתנפל" על המכון. הליכה ברגל לקניות, עלייה במדרגות במקום במעלית, ופעמיים בשבוע אימון התנגדות (משקולות או גומיות) לשמירה על מסת השריר.

2. תזונה: "הכירו את המזון האולטרה-מעובד"

30% מהמחלות הכרוניות קשורות למזון המגיע בקופסאות, ממתקים ובצקים.

מה כן? אוכל טבעי ככל הניתן – פירות, ירקות, דגים וסיבים.הסוד של הרמב"ם: פרופסור חלד מחזק את דברי הרמב"ם – "לקום מהשולחן כשאתם שבעים ב-80%".

3. שינה: האם אפשר להשלים שעות בשבת?

חצי מהאוכלוסייה בישראל סובלת מחסך שינה כרוני. "אנשים חושבים ששינה היא בזבוז זמן, אבל חוסר שינה פוגע במערכת החיסון ובנפש".

מיתוס השבת: "אם לא ישנת כל השבוע, אי אפשר באמת 'להשלים' הכל בשבת. חסך כרוני דורש שבועות של שינה תקינה כדי להשתקם". המלצה: 7-9 שעות בלילה.

4. סטרס בריא (הורמזיס): מקלחת קרה וסאונה

כאן נכנס המושג המרתק "הורמזיס" – סטרס חיובי. "כשאנחנו מאתגרים את הגוף בחום (סאונה) או בקור (מי קרח), הגוף מרגיש מאוים ומגייס את מערכות ההגנה שלו".

מי קרח: "זה לא רק טרנד. זה משפר את מצב הרוח ומפחית דלקות. אבל אתם לא חייבים סדנאות יקרות ב-500 שקל; מקלחת קרה בסוף הרחצה תעשה אפקט דומה של חוסן נפשי".

"המוח שלנו רוצה לנוח – אל תקשיבו לו"

אז למה כל כך קשה לנו להתמיד? פרופסור חלד מסביר שמבחינה אבולוציונית, הגוף שלנו מתוכנת לאגור אנרגיה. "המוח שלנו חושב שמחר אולי לא יהיה אוכל, אז הוא אומר לנו 'שב על הספה ותאכל בורקס'. אנחנו חיים בניגוד להוראות היצרן שלנו".

לסיכום, מהו הצעד הראשון? "אל תחפשו 'זבנג וגמרנו'. הבריאות נבנית מהרגלים לאורך זמן. תרקדו בחתונות (אבל בלי אלכוהול), תעלו במדרגות, ותזכרו: מסת שריר בגיל מבוגר היא לא עניין של יופי, היא ההבדל בין אדם עצמאי לבין אדם תלותי. הבריאות שלכם נמצאת בידיים שלכם".

