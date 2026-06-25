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"ימינם ימין שקר"  | צפו

האחדות החרדית במאבק נגד מעצר לומדי התורה וההתרסקות הדרמטית של נפתלי בנט • 'אולפן ליל שישי'

פאנל אולפן ליל שישי בהגשת ישי כהן מסכם שבוע שבו  המגזר החרדי התאחד סביב 'מחאת הרכבים' בזעקה נגד מעצר לומדי תורה; ראשי הסיעות החרדיות נפגשו לפגישה דרמטית עם רה"מ נתניהו שהתחייב - שוב - להעביר את חוקי התורה; הראש"ל הגר"י יוסף במתקפה חריפה על ממשלת הימין | ההתרסקות הדרמטית של נפתלי בנט והזינוק של גדי איזנקוט שהחל להוביל את הגוש • בפאנל: אברהם קרויזר, אברהם ובר ואבי גרינצייג (ליל שישי)

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אולפן ליל שישי | התוכנית המלאה
אולפן ליל שישי | התוכנית המלאה

שבוע דרמטי במיוחד במערכת הפוליטית והציבורית החרדית הסתיים השבוע באולפן 'ליל שישי' בהגשת , כשחברי הפאנל התכנסו לסיכום מקיף של האירועים שהסעירו את הרחוב החרדי. אבי וידרמן, ראש מכון הסקרים 'סופר דאטה', איש 'דגל התורה' הרב אברהם ובר ואנשי התקשורת אברהם קרויזר ואבי גרינצייג ניתחו את המתרחש מאחורי הקלעים.

בפתח הדיון עמדה מחאת הרכבים ההיסטורית אליה הצטרפו גדולי ישראל מכל העדות והחוגים, במטרה להביע זעקה ומחאה נגד מעצר לומדי תורה. אלפי כלי רכב נסעו בשיירות איטיות ממוקדים שונים ברחבי הארץ, בהפגנה שזכתה לתמיכה רחבה בעולם התורה.

הפגישה הדרמטית עם נתניהו

חברי הפאנל התייחסו בהרחבה לפגישה הדרמטית של ראש הממשלה בנימין נתניהו עם ראשי הסיעות החרדיות אריה דרעי ומשה גפני. במהלך הפגישה התחייב נתניהו להעביר את חוק יסוד לימוד תורה וחוק המעצרים, בעקבות דרישות חריפות מהסיעות החרדיות.

השאלה המרכזית שעלתה בדיון: מדוע החרדים עדיין מאמינים להבטחות נתניהו? חברי הפאנל בחנו את ההיסטוריה של ההתחייבויות הקודמות ואת הסיכויים שהחוקים אכן יעברו במליאת הכנסת.

הדיון התמקד גם בשאלה האם חוק המעצרים יעמוד במבחן בית המשפט העליון, לאור הערכות גורמים משפטיים בכירים.

דברי הראשון לציון והמשמעויות

נקודה מרכזית נוספת בדיון הייתה ההתבטאות החריפה של הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף . "אוי לנו שדווקא בממשלת ימין ימין יש כאלו גזרות על בני התורה, ועל האברכים ועל התורה הקדושה", אמר הראשון לציון. "לא סומכים על אלו שנמצאים בפוליטיקה, ימינם ימין שקר, אנחנו לא סומכים על השלטונות".

חברי הפאנל ניתחו את המשמעות של דברים אלו ואת ההשלכות הפוליטיות שלהם. הדיון עסק בשאלה האם מדובר בביקורת על ראש הממשלה עצמו או על המערכת הפוליטית בכללותה, ומה המסר שגדולי ישראל מעבירים לציבור החרדי.

המפה הפוליטית העתידית

בחלק השני של הפאנל עסקו החברים בהתרסקות של נפתלי בנט והזינוק של גדי איזנקוט בסקרים. השאלה המרכזית: האם יש סיכוי אמיתי שהחרדים יישבו בממשלה תחת איזנקוט? חברי הפאנל בחנו את האפשרויות השונות ואת השיקולים הפוליטיים שיעמדו בפני הסיעות החרדיות במידה ותתקיים תרחיש כזה.

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6
שוב מבטיחים לנו הרים וגבעות בחדרי חדרים. בינתיים מי שיושב במעצר הם בחורי ישיבות. הגיע הזמן להפסיק להאמין להצהרות ולראות תוצאות בשטח, כי המצב הנוכחי פשוט בלתי נסבל.
עידו
5
הממשלה הזו מוכרת אותנו בזול. הראשל"צ צודק, ימין ושמאל הכל אותו דבר, רק התורה היא המגן האמיתי שלנו.
מנחם
4
ברוך ה' שזכינו לגדולי ישראל שמכוונים את הציבור. צריכים להתחזק באמונה ובתפילה ולא לפחד משום אדם.
ניסים
3
בנט לא התרסק. הוא אף פעם לא עלה גבוה. זה היה הכל בלוף אחד גדול של המידיה והערוצים. האם עם ישראל כל כך טיפש שישכח מה שעשה בנט. הנוכל הזה אכן האמין שיש לנו זיכרון כזה קצר.
יהושע
2
צריך לעורר רחמי שמיים מרובים על הדור הזה, שהגענו למצב שעוצרים לומדי תורה. הצעקה צריכה להיות מקירות הלב, בלי פוליטיקה ובלי חשבונות של בני אדם.
בעדני
1
צריך להבין שהלומדים הם אלו שנותנים כוח ללוחמים בחזית, ואי אפשר להפריד ביניהם בשום אופן. הממשלה הזו עושה טעות חמורה וצריכה לחזור בה מיד.
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