שבוע דרמטי במיוחד במערכת הפוליטית והציבורית החרדית הסתיים השבוע באולפן 'ליל שישי' בהגשת ישי כהן, כשחברי הפאנל התכנסו לסיכום מקיף של האירועים שהסעירו את הרחוב החרדי. אבי וידרמן, ראש מכון הסקרים 'סופר דאטה', איש 'דגל התורה' הרב אברהם ובר ואנשי התקשורת אברהם קרויזר ואבי גרינצייג ניתחו את המתרחש מאחורי הקלעים.

בפתח הדיון עמדה מחאת הרכבים ההיסטורית אליה הצטרפו גדולי ישראל מכל העדות והחוגים, במטרה להביע זעקה ומחאה נגד מעצר לומדי תורה. אלפי כלי רכב נסעו בשיירות איטיות ממוקדים שונים ברחבי הארץ, בהפגנה שזכתה לתמיכה רחבה בעולם התורה.

הפגישה הדרמטית עם נתניהו

חברי הפאנל התייחסו בהרחבה לפגישה הדרמטית של ראש הממשלה בנימין נתניהו עם ראשי הסיעות החרדיות אריה דרעי ומשה גפני. במהלך הפגישה התחייב נתניהו להעביר את חוק יסוד לימוד תורה וחוק המעצרים, בעקבות דרישות חריפות מהסיעות החרדיות.

השאלה המרכזית שעלתה בדיון: מדוע החרדים עדיין מאמינים להבטחות נתניהו? חברי הפאנל בחנו את ההיסטוריה של ההתחייבויות הקודמות ואת הסיכויים שהחוקים אכן יעברו במליאת הכנסת.

הדיון התמקד גם בשאלה האם חוק המעצרים יעמוד במבחן בית המשפט העליון, לאור הערכות גורמים משפטיים בכירים.

דברי הראשון לציון והמשמעויות

נקודה מרכזית נוספת בדיון הייתה ההתבטאות החריפה של הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף . "אוי לנו שדווקא בממשלת ימין ימין יש כאלו גזרות על בני התורה, ועל האברכים ועל התורה הקדושה", אמר הראשון לציון. "לא סומכים על אלו שנמצאים בפוליטיקה, ימינם ימין שקר, אנחנו לא סומכים על השלטונות".

חברי הפאנל ניתחו את המשמעות של דברים אלו ואת ההשלכות הפוליטיות שלהם. הדיון עסק בשאלה האם מדובר בביקורת על ראש הממשלה עצמו או על המערכת הפוליטית בכללותה, ומה המסר שגדולי ישראל מעבירים לציבור החרדי.

המפה הפוליטית העתידית

בחלק השני של הפאנל עסקו החברים בהתרסקות של נפתלי בנט והזינוק של גדי איזנקוט בסקרים. השאלה המרכזית: האם יש סיכוי אמיתי שהחרדים יישבו בממשלה תחת איזנקוט? חברי הפאנל בחנו את האפשרויות השונות ואת השיקולים הפוליטיים שיעמדו בפני הסיעות החרדיות במידה ותתקיים תרחיש כזה.