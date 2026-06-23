( צילום: באדיבות המצלם )

לקראת מחאת הרכבים המתוכננת מחר (רביעי) נגד מעצר בני הישיבות והאברכים, חשפה הוועדה המארגנת את הלוגו הרשמי שילווה את שיירות המחאה. הלוגו נושא את הסלוגן: "עד כאן! אין דרך בלי דרך התורה!", והוא צפוי להתנוסס על גבי רכבים, שלטים ומדבקות לאורך המסע.

במטה המחאה מעריכים כי מספר כלי הרכב שישתתפו עשוי להגיע לכ-2,500 רכבים - אחת ממחאות הרכבים הגדולות שנראו בציבור החרדי בשנים האחרונות. סגן ראש עיריית ירושלים צחי ברים, שניהל את ישיבת ההיערכות של הוועדה המארגנת, אישר הלילה ל'כיכר השבת' את ההערכה ואמר כי מדובר במספרים שעלו במהלך ההכנות.

הלוגו הרשמי

על פי התכנון, כלי הרכב ייצאו בשעה 16:00 מ-19 מוקדי יציאה ברחבי הארץ: אלעד, אשדוד, טבריה, ביתר עילית, בית שמש, בני ברק, גבעת זאב, חיפה, חצור הגלילית, ירושלים, מודיעין עילית, נוף הגליל, נתניה, עמנואל, עפולה, ערד, צפת, קריית גת ורחובות. בהמשך צפויות השיירות להתאחד למסע מחאה משותף לעבר הכלא הצבאי. אימה בטקסס: אישה נהרגה כשטסלה על נהיגה אוטומטית התנגשה בבית פרטי | צפו אריה רוזן | 22.06.26 גדרות ואבנים באוויר, אש בכביש: עימותים סוערים בין שוטרים למפגינים נחמן שטרנהרץ | 22.06.26 במהלך התהלוכה צפויים להישמע פרקי תהילים, דברי חיזוק ומסרי מחאה. מהוועדה המארגנת נמסר: "הסלוגן והלוגו שנבחרו מבטאים את תחושת הציבור כולו - הקו האדום נחצה. מדובר ביריית הפתיחה לקראת מפגן סולידריות היסטורי שישדר לאסירי עולם התורה מסר אחד: אתם לא לבד". שיתוף פעולה חסידי נרחב - דגל וש"ס נעדרים מאחורי ההיערכות למחאה עומדת ועדה משותפת בה חברים נציגי החסידויות והזרמים השונים. בישיבת ההיערכות האחרונה השתתפו בין היתר סגן ראש עיריית ירושלים צחי ברים ושרוליק פרנקל ראש לשכתו, יצחק ברטלר נציג חסידות ויז'ניץ ויועצו של ח"כ יעקב טסלר, שימי בלוי נציג שלומי אמונים וראש המטה של ח"כ מאיר פרוש, ישראל דרנגר נציג חסידות גור ואהרון פרישמן נציג חסידות בעלזא.

ישיבת ההיערכות למחאה ( צילום: באדיבות )

בקרב המארגנים מדגישים כי אחד הדברים הבולטים בהכנות הוא שיתוף הפעולה הנרחב בין החסידויות השונות. לדבריהם, נציגי החסידויות פועלים יחד סביב מטרה משותפת, במה שמוגדר כאחד משיתופי הפעולה הרחבים שנראו בשנים האחרונות סביב מאבק ציבורי.

עם זאת, למרות ההיערכות הנרחבת, המחאה הנוכחית מובלת בשלב זה כמעט באופן בלעדי על ידי הנציגות החסידית. בעוד שנציגי גור, בעלזא, ויז'ניץ ושלומי אמונים עומדים בחזית המאבק, דגל התורה וש"ס אינן תומכות במאבק ואף אינן מעניקות לו בשלב זה גיבוי פומבי. גם בעיתון 'יתד נאמן', ביטאונה של דגל התורה, לא ניתן עד כה התייחסות וסיקור למחאה.

מנגד, בפלג הירושלמי הודיעו כי הם כן יצטרפו למחאה וייקחו חלק בשיירות הרכבים לכלא הצבאי.

"אין אישור רשמי שיש אישור רשמי"

ברים אמר הלילה ל'כיכר השבת' כי למרות שטרם התקבל אישור רשמי סופי מהמשטרה, במטה המאבק נערכים לקיום המחאה כסדרה. "אין אישור רשמי שיש אישור רשמי", אמר ברים. "מדובר באירוע מורכב שחוצה מספר מחוזות ואזורים, ולכן גם הטיפול בו מורכב יותר. אבל אנחנו דורשים לאפשר לציבור החרדי למחות ולהפגין בדיוק כפי שמאפשרים לכל מגזר אחר במדינת ישראל".

שימי בלוי, נציג שלומי אמונים וראש המטה של ח"כ מאיר פרוש, אמר ל'כיכר השבת': "אנחנו בישורת האחרונה. מאות אנשים כבר נרשמו, אבל אני לא רוצה לתת מספרים. במידה והמשטרה תערים קשיים ולא תאפשר לנו את חופש הביטוי בדיוק כפי שהיא מאפשרת לקהלים אחרים, יש לנו תוכניות מגירה. צריך לזכור גם את דברי היועמ"שית שאין מחאה אפקטיבית ללא הפרעה לסדר הציבורי".

ראש עיריית כפר יונה: "נעמוד בכניסה לעיר"

כזכור, רק אתמול שוחח ראש עיריית כפר יונה אלברט טייב עם 'כיכר השבת' והבהיר כי בכוונתו לפעול למניעת כניסת שיירות המחאה לעיר. לדבריו, ההתנגדות אינה קשורה לציבור החרדי אלא לעומסי התנועה וההפרעות שנגרמו לתושבים בעקבות שורת מחאות שהתקיימו באזור בשבועות האחרונים. טייב אף הודיע כי בכוונתו לעמוד בכניסה לעיר יחד עם תושבים נוספים במטרה למנוע חסימות ושיבושי תנועה.

המחאה המתוכננת מגיעה על רקע גל מעצרים של בני ישיבות ואברכים בשבועות האחרונים, שעורר סערה בציבור החרדי. הראשון לציון הגר"י יוסף יצא השבוע במתקפה חריפה נגד היועצת המשפטית לממשלה בעניין זה, והאשים אותה במעצרי לומדי התורה.