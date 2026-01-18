מאיר פרוש הבוקר בכלא הצבאי

ח"כ מאיר פרוש וחבר הכנסת יצחק גולדקנופף, ביקרו לפני זמן קצר (ראשון) את אסירי עולם התורה, שיושבים בכלא הצבאי בעוון לימוד תורה.

בצאתו מהביקור בכלא אמר פרוש: "פגשתי כמה בחורים שעצורים על עוון לימוד תורה. מצאתי אותם נחושים, הם מאמינים בחשיבות של לשבת ללמוד תורה, כמובן שלא נוח להם". "כואב הלב", אמר חבר הכנסת פרוש: "לראות את המצב הזה, צריך להשתדל לבוא לפה יותר, אבל אני עסוק גם בדיונים בוועדת חוץ וביטחון ושיתפתי אותם בנעשה בדיונים. אנחנו תפילה שהקב"ה יעזור לנו ויושיע אותנו מהצרה הזו".

דבריו של פרוש ביציאה מהכלא הצבאי ( צילום: דוברות )

לסיום אמר פרוש: "המצב הזה ממש לא נוח, אנחנו נדרשים לחזק אותם. הם יושבים בבית סוהר במדינה בשלטון של יהודים בגלל שהם לומדים תורה, לאבסורד הזה לא אבי ולא סבי דמיינו שנגיע אליו כאן בארץ ישראל".

דרמה בלב העיר החרדית: כוחות ביטחון רעולי פנים עצרו חרדי מביתו דוד הכהן | 08:08

יו"ר יהדות התורה, חה"כ יצחק גולדקנופף אמר לאחר ביקורו: "לבנו נשבר לראות בחור בן 19, שסיים את הש"ס פעמיים וכל חייו תורה, נמק בכלא רק כי ביקש להמשיך ללמוד בישיבה. קשה להשלים עם המציאות הזו דווקא בממשלת ימין".

עוד אמר גולדקנופף: "אנחנו דורשים שכל לומד תורה יוכל להמשיך בדרכו ללא פגע. לקראת חודש שבט, אני נושא תפילה לשמועות טובות ובשורות טובות ולביטול הגזרות על עולם התורה".

דבריו של גולדקנופף ( צילום: דוברות )

כזכור ביום חמישי דיווחנו ב'כיכר השבת', כי חבר הכנסת ישראל אייכלר, צפוי לחזור לקואליציה ולהתמנות לסגן שר התקשורת ובכך להבטיח את העברת חוק הגיוס.

לח"כ פרוש יש ציר משותף עם אייכלר בתוך אגודת ישראל, מה שלכאורה צפוי להבטיח גם את תמיכת פרוש בחוק הגיוס וזאת למרות ש'המבשר' - עיתון הבית של פרוש, המשיך גם הבוקר לתקוף את החוק.

הבוקר דווח, כי יו"ר ש"ס, ח"כ אריה דרעי, ויו"ר 'דגל התורה', ח"כ משה גפני, מעריכים בשיחות סגורות כי נוסח חוק הגיוס שמקדם יו"ר ועדת חוץ וביטחון, ח"כ בועז ביסמוט, צפוי לעבור בקריאה שניה ושלישית בתוך פחות משבועיים ימים.

בשיחות שניהלו בסוף השבוע, השניים העריכו כי הדיונים בוועדת חוץ וביטחון צפויים להסתיים בשבוע הקרוב, לאחר מכן הייעוץ המשפטי של הכנסת יבקש ימים בודדים לצורך ניסוחים אחרונים ואז החוק יעבור להצבעות.

"שבועיים והאירוע הזה מאחורנו" התבטא אמש אחד מראשי הסיעות החרדיות: "לא יודע מה יהיה באירוע המשפטי, אבל בכל מה שקשור לחקיקה בכנסת - אנחנו בתוך שבועיים מסיימים את האירוע".

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, התחייב לבכירים החרדים כי ישיג את הרוב הנדרש לחקיקת החוק: "יהיו לנו 61 תומכים, החוק יעבור", אמר נתניהו לדרעי וגפני, למרות שבכנסת מסתפקים האם אכן יושג הרוב לחקיקת החוק.

במידה והחוק אכן יעבור, הרי שהחרדים צפויים להצביע בעד תקציב המדינה והבחירות צפויות להתקיים במועדן בעוד כשנה, אלא אם נתניהו יבחר להקדים את הבחירות במספר חודשים.

כאמור, בכנסת יש מי שסבורים שנתניהו לא יצליח להשיג את הרוב שכן בשל התנגדות ח"כ יצחק גולדקנופף - בהוראת מועצת גדולי התורה - וככל הנראה גם חבר הכנסת טסלר, לצד ארבעה ח"כים מהקואליציה שהתחייבו להצביע נגד - הרי שהקואליציה נמצאת על גבול ה-61 ומספיק ח"כ נוסף מהקואליציה שיצביע נגד והחוק ייפול, כאמור פרוש עוד לא ברור איך הוא יצביע.

בתוך כך, בייעוץ המשפטי לוועדת חוץ וביטחון ממשיכים להתנגד לסעיפים המרכזיים של חוק ביסמוט, מה שצפוי להקשות על החוק בעתירות שיגשו לבג"צ, וטרם ברור מה תהיה עמדת היועצת המשפטית לכנסת, עו"ד שגית אפיק.

"במידה ואפיק תתנגד לחוק, זו תהיה טעות אנושה לחוקק את החוק בכל מחיר, רב הנזק על התועלת", התבטא בכיר בש"ס העוסק בחקיקת חוק הגיוס בשיחה עם 'כיכר השבת'.