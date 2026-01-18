כיכר השבת
גולדקנופף ופרוש ביקרו בחורים בכלא הצבאי: "לא אבי ולא סבי, דמיינו שנגיע למצב אבסורדי כזה"

"יושבים בבית סוהר במדינה בשלטון של יהודים בגלל שהם לומדים תורה. אבסורד שלא דמיינו שנגיע אליו כאן בארץ ישראל", אמר חבר הכנסת מאיר פרוש, לאחר שביקר היום את אסירי עולם התורה, היושבים בכלא 10 בעוון לימוד תורה | ח"כ גולדקנופף, הגיע אף הוא לביקור ואמר: "לבנו נשבר לראות בחור בן 19, שסיים את הש"ס פעמיים יושב בכלא צבאי" | צפו (חדשות חרדים)

מאיר פרוש הבוקר בכלא הצבאי

ח"כ מאיר פרוש וחבר הכנסת , ביקרו לפני זמן קצר (ראשון) את אסירי עולם התורה, שיושבים בכלא הצבאי בעוון לימוד תורה.

בצאתו מהביקור בכלא אמר פרוש: "פגשתי כמה בחורים שעצורים על עוון לימוד תורה. מצאתי אותם נחושים, הם מאמינים בחשיבות של לשבת ללמוד תורה, כמובן שלא נוח להם".

"כואב הלב", אמר חבר הכנסת פרוש: "לראות את המצב הזה, צריך להשתדל לבוא לפה יותר, אבל אני עסוק גם בדיונים בוועדת חוץ וביטחון ושיתפתי אותם בנעשה בדיונים. אנחנו תפילה שהקב"ה יעזור לנו ויושיע אותנו מהצרה הזו".

דבריו של פרוש ביציאה מהכלא הצבאי (צילום: דוברות)

לסיום אמר פרוש: "המצב הזה ממש לא נוח, אנחנו נדרשים לחזק אותם. הם יושבים בבית סוהר במדינה בשלטון של יהודים בגלל שהם לומדים תורה, לאבסורד הזה לא אבי ולא סבי דמיינו שנגיע אליו כאן בארץ ישראל".

יו"ר יהדות התורה, חה"כ יצחק גולדקנופף אמר לאחר ביקורו: "לבנו נשבר לראות בחור בן 19, שסיים את הש"ס פעמיים וכל חייו תורה, נמק בכלא רק כי ביקש להמשיך ללמוד בישיבה. קשה להשלים עם המציאות הזו דווקא בממשלת ימין".

עוד אמר גולדקנופף: "אנחנו דורשים שכל לומד תורה יוכל להמשיך בדרכו ללא פגע. לקראת חודש שבט, אני נושא תפילה לשמועות טובות ובשורות טובות ולביטול הגזרות על עולם התורה".

דבריו של גולדקנופף (צילום: דוברות)

כזכור ביום חמישי דיווחנו ב'כיכר השבת', כי חבר הכנסת ישראל אייכלר, צפוי לחזור לקואליציה ולהתמנות לסגן שר התקשורת ובכך להבטיח את העברת .

לח"כ פרוש יש ציר משותף עם אייכלר בתוך אגודת ישראל, מה שלכאורה צפוי להבטיח גם את תמיכת פרוש בחוק הגיוס וזאת למרות ש'המבשר' - עיתון הבית של פרוש, המשיך גם הבוקר לתקוף את החוק.

הבוקר דווח, כי יו"ר ש"ס, ח"כ אריה דרעי, ויו"ר 'דגל התורה', ח"כ משה גפני, מעריכים בשיחות סגורות כי נוסח חוק הגיוס שמקדם יו"ר ועדת חוץ וביטחון, ח"כ בועז ביסמוט, צפוי לעבור בקריאה שניה ושלישית בתוך פחות משבועיים ימים.

בשיחות שניהלו בסוף השבוע, השניים העריכו כי הדיונים בוועדת חוץ וביטחון צפויים להסתיים בשבוע הקרוב, לאחר מכן הייעוץ המשפטי של הכנסת יבקש ימים בודדים לצורך ניסוחים אחרונים ואז החוק יעבור להצבעות.

"שבועיים והאירוע הזה מאחורנו" התבטא אמש אחד מראשי הסיעות החרדיות: "לא יודע מה יהיה באירוע המשפטי, אבל בכל מה שקשור לחקיקה בכנסת - אנחנו בתוך שבועיים מסיימים את האירוע".

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, התחייב לבכירים החרדים כי ישיג את הרוב הנדרש לחקיקת החוק: "יהיו לנו 61 תומכים, החוק יעבור", אמר נתניהו לדרעי וגפני, למרות שבכנסת מסתפקים האם אכן יושג הרוב לחקיקת החוק.

במידה והחוק אכן יעבור, הרי שהחרדים צפויים להצביע בעד תקציב המדינה והבחירות צפויות להתקיים במועדן בעוד כשנה, אלא אם נתניהו יבחר להקדים את הבחירות במספר חודשים.

כאמור, בכנסת יש מי שסבורים שנתניהו לא יצליח להשיג את הרוב שכן בשל התנגדות ח"כ יצחק גולדקנופף - בהוראת מועצת גדולי התורה - וככל הנראה גם חבר הכנסת טסלר, לצד ארבעה ח"כים מהקואליציה שהתחייבו להצביע נגד - הרי שהקואליציה נמצאת על גבול ה-61 ומספיק ח"כ נוסף מהקואליציה שיצביע נגד והחוק ייפול, כאמור פרוש עוד לא ברור איך הוא יצביע.

בתוך כך, בייעוץ המשפטי לוועדת חוץ וביטחון ממשיכים להתנגד לסעיפים המרכזיים של חוק ביסמוט, מה שצפוי להקשות על החוק בעתירות שיגשו לבג"צ, וטרם ברור מה תהיה עמדת היועצת המשפטית לכנסת, עו"ד שגית אפיק.

"במידה ואפיק תתנגד לחוק, זו תהיה טעות אנושה לחוקק את החוק בכל מחיר, רב הנזק על התועלת", התבטא בכיר בש"ס העוסק בחקיקת חוק הגיוס בשיחה עם 'כיכר השבת'.

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

14
נפלא לראות את הנחישות של בחורי הישיבות שלנו אי הנוחות היא רק צד חיצוני אך האמונה שלהם בלימוד תורה היא עיקר עיקרי חייהם זה מוכיח עד כמה המסורת שלנו חיה והערכים של התורה ממשיכים לדור הבא אף מצב לא יכול לשבור את הרצון האמיתי ללמוד ולהתעלות
תמר
האי נוחות של חכ יולי אדלשטיין כאסיר ציון היתה יותר רצינית בכלא ברוסיה
שי
נראה שמנסים להשוות בין סבל פוליטי במרחק אלפי קילומטרים לבין מאסר של תלמידי תורה בארץ ישראל על לימוד התורה קשה שלא לראות בזה ניסיון להמעיט בערך הגבורה והמסירות שלהם אבל הבחורים עומדים איתנים והמאסר הזה הוא אבסורד מוחלט שאין לו אח ורע
יוסף
פגיעה בלימוד התורה היא פגיעה בעקרונות החירות הדתית כפייה אינה ערך
פרץ
13
כל הכבוד שהלך לכלא לבקר את הבחורים היקרים
טל
12
ברור שכאב הלב אמיתי אך אי אפשר להסתפק בשיתוף מידע בלבד על המנהיגים לפעול גם בכנסת בלחץ ציבורי ובפעולות ממשיות כדי להבטיח את שמירת חירות הלומדים
ישראל
11
תפילה היא הכוח שלנו אך היא חייבת להיות מלווה במעשים רק כך נזכה באמת לשינוי ולישועה הלומדים צריכים לראות שיש מי שמסייע להם גם במעשה
משה
הטענה שתפילה חייבת להיות מלווה במעשה היא טענה מעניינת. זאת טענה בעד גיוס.
מר בחור
המעשה שצריך ללכת עם התפילה מתייחס לחיזוק ותמיכה בלומדים לא לגיוס הכוונה היא להראות סולידריות ולפעול למען זכויותיהם לא להכריח אותם לשירות צבאי
משה
10
אכן כן היו כאלו שהזהירו בזמן אביך וסבך שיבוא יום כזה...... הממשלה לא יכלה לחוקק מצב כזה בלי שתשבו אתם בכנסת ... ולא משנה מי הי’ במקומכם, למעשה אתם חלק מכל החוקים האלו
י ק
9
אין ספק שזה אבסורד בלב מדינת ישראל תלמידי חכמים כלואים חובה לפעול מידית בכנסת בבית המשפט ובציבור כדי לשנות את המצב ולהבטיח שמירה על התורה
שרקי
8
להגיש עתירות לבג"ץ או לבית משפט לעניינים מנהליים שמאתגרות את המאסר או את הצווים שמובילים לאסור על לימוד תורה לתת חוות דעת משפטיות של אנשי מקצוע שמסבירים את ההפרה של זכויות הדת ולפעול לקידום פסקי דין שייצרו תקדים להגן על לימוד תורה בעתיד
כץ
7
יותר יושבים בעוון מעבר על: לא תעמוד על דם רעך, אם היתה מוכנות מצד החברה החרדית לעבוד אקטיבית ולגייס את מי שלא לומד או לתמוך ברב לייבל - האירוע עכשיו היה נמנע
מילואימניק לשעבר
6
שכל מי שרוצה להפגין יגיע לשם. ויעשו זעקות לשמיים. קבלת עול מלכות שמיים ענקית שהבחורים ידעו "אנחנו ביחד" לא אחד אחד...כדי לקבל כותרות
יהי רצון
5
הם לא נעצרו כי הם למדו תורנה, הם נעצרו כי עברו על החוק . מי שנעצר כי גנב ובמקביל הוא לומד תורה, לא נעצר כי למד תורה. לא חלמנו שיהודים לא ישתתפו במלחמה כאשר האויב רוצה להשמיד אותו. וישבו בצד מנגד בזמן שאחריהם מחרפים נפשם המלחמה.
דוד
במדינה יהודית החוק צריך לשמור על זכויות יסוד ותלמידי תורה לא להעניש אותם על מסירותם אי־השתתפות במלחמה היא נושא מורכב מבחינה ציבורית אבל אי־אפשר לכפות שירות צבאי על מי שמקדיש חייו ללימוד תורה כשיש הסדרי פטור חוקיים ומקובלים לאורך דורות
אסף
נפלא לראות את ההשוואה תלמידי תורה נכלאים על לימוד תורה והתגובה להשוות זאת לפגיעה בביטחון או לגניבה ברור שמי שהמציא את ההשוואה הזו פשוט לא מבין מה עומד מאחורי המסירות והערך של לימוד התורה
שטרן
4
מדינת היהודים המונהגת ע"י ערב רב..
בן של אבא
3
אז למה באמת הגענו למצב כזה?? כנראה בגלל שאתם יושבים כמו עציצים בכנסת!! בשביל מה נשלחתם אם לא לטפל בדברים כאלו? לא חוכמה לשבת ולדאוג לכל האנ"ש לג'ובים ולתקציבים ואז לבכות לציבור שילכו לכלא על קידוש ה'
שירה
2
ובכן, סבכם ואב-סבכם התגייסו ושירתו בצבא. ומי שלא מאמין, שישאל אותם בעצמו. רוב הציבור החרדי שירת כמו כולם בשנות השבעים. מלבד משפחות שהן מצאצאי היישוב הישן, ולרוב הם ירושלמים עם שמות משפחה ספציפיים (כמו ריבלין ופורוש). כל השאר שירתו ועבדו למחייתם.
ציוני גאה
1
למה לא כותבים על צעירים חרדים רבים שנעצרו לאחרונה בגין עברות בטחוניות
חילול השם

