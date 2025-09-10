עצור ראשון בדרך לאומן: תלמידו של הרב שלום ארוש נעצר בנתב"ג

עצור ראשון בדרך לאומן: בחור ישיבה בן 23, הלומד בישיבת 'חוט של חסד' שבראשות הגאון הרב שלום ארוש - מבכירי רבני ברסלב, נעצר לפנות בוקר בשדה התעופה בדרך לאומן. לאחר מעצרו הוא הועבר לכלא הצבאי.

ח"כ מאיר פרוש תקף את המעצר ואמר כי "מסך הברזל של מדינת ישראל נגד חסידים המבקשים לנסוע לרבם החל לפעול. בהנחיית היועצת המשפטית לממשלה, יצא היום לדרך מבצע חסר תקדים, לפיו יש למנוע מיהודים לחגוג את ראש השנה כמנהגם מידי שנה. לא ייאמן כי במדינה עם שלטון של יהודים קורה דבר כזה, זוהי בושה בינלאומית".

מעצרו של הבחור, מצטרף למעצרו אמש של תלמיד ישיבת 'שלהבת התורה', הבה"ח ישראל מאיר טהרני, שנעצר יממה לאחר שסיים את השבע ברכות שלו.

טהרני נעצר על-ידי משטרת חולון בגין עריקות, לאחר שלא התייצב בלשכות הגיוס כהוראת גדולי ישראל. מתחנת המשטרה הוא הועבר לתל השומר שם הוא צפוי לעמוד למשפט בפני קצין.

מארגוני הסיוע 'עזרם ומגינם ו'נותנים גב' שמטפלים באירוע נמסר, כי מדובר בעליית מדרגה חמורה ברדיפת עולם התורה, לאחר שתלמיד הישיבה התייצב בתחנת המשטרה למסירת עדות – לפי בקשת המשטרה. "אם משטרת ישראל מטמינה פה מלכודות לבחורי ישיבות, היא קוראת בכך לעבריינות במגזר החרדי, והתוצאות עלולות להיות הרות גורל מבחינתה של המשטרה".

אמש נערכה מחאת ענק של קהילות החסידים מול כלא 10, במחאה על השלכתם לכלא הצבאי של תלמידי הישיבות נתנאל מאור יצחק וישראל מאיר טהרני, וכנגד התעמרות השלטונות בלומדי התורה בארץ ישראל.

את העצרת ארגן ועד הפעולה שנוסד בכינוס הצדיקים במעלה החמישה, ועומדים בראשם נציגי החסידויות הגדולות – גור, ויז'ניץ, בויאן, סלונים וצאנז.

במחאת קהילות החסידים בכלא 10 השתתפו בין היתר בנו של האדמו"ר מגור - הרה"צ ר' אברהם מרדכי אלתר; בנו בכורו של האדמו"ר מטשערנוביל - הרה"צ ר' דוד טווערסקי, רב דחסידי טשערנוביל - בית שמש; האדמו"ר מחוג חת"ס; האדמו"ר מטמשווער; בנו של האדמו"ר מבויאן הרה"צ ר' אברהם יהושע העשיל ברייער; הרה"צ ר' פישל הגר חתן האדמו"ר מבויאן; הרה"ח ר' יחזקאל דרברמדיקר, רב דחסידי בויאן – מו"ע; הרה"ח ר' שרגא פייבל ויינברגר – רב קהילת ישועות משה –אלעד, וחבר בי"ד שיכון ויז'ניץ.