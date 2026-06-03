החכם שנעמד לצדו של הרופא שלעג לקבלה וחטף מכתב מחאה חריף

חכם שאול לוי מורטירה ( צילום: מאת benishechad - the book givaat shaul, 1912, נחלת הכלל )

פרק ה': בפרקים הקודמים הכרנו את ד"ר אליהו מונטלטו - הרופא היהודי הגאוני שעבד בחצר המלוכה הצרפתית עם כיפה על ראשו, ואת תלמידו הצעיר חכם שאול לוי מורטירה, שעבר עמו לפריז בגיל חמש עשרה ולאחר מות רבו הפך לרבה הראשי של הקהילה הפורטוגזית באמסטרדם. ראינו כיצד חכם מורטירה נלחם ללא הפוגה נגד אידיאולוגיית "היהודי בלב" של האנוסים שבחרו להישאר נוצרים על פני חזרה ליהדות.

ספר ארי נוהם, הדפסה חדשה עפ"י דפוס ירושלים, תשע"ב ( צילום: היברובוקס )

חשוב לעמוד על דמותו האמיתית של הרב ממודינה. הוא לא היה משכיל מתבולל או כופר. הוא היה רב ודרשן מן המניין, שכיהן עשרות שנים כרב קהילת הספרדים בגטו ונציה, כתב שו"ת, חיבר פירושים על התלמוד, ניהל פולמוסים בהלכה וכתב ספר נגד הנצרות. החיד"א בשם הגדולים מזכיר אותו בכבוד כ"אחד מרבני וויניציא, מדקדק ומשורר ודרשן". הרמח"ל, כשנחשף לספרו "ארי נוהם" נגד הקבלה, "נעשה בשרו חידודים" ומיהר לחבר שלושה ספרים בתגובה - אך לא החרימו.

ואת כל זה אפשר לסכם בסיפור אחד קטן וגדול. הרב מודינה חיבר את הפיוט "יום זה יהי משקל כל חטאתי" - פיוט לתפילת יום כיפור קטן הנאמרת בערב ראש חודש. שמו רמוז בראשי החרוזים: יהודה אריה ממודינא. פיוט של בקשת כפרה וסליחה, שנכנס לסידורים ונאמר על ידי רוב כלל ישראל מדי חודש - ורובם אינם יודעים כלל מי חיברו.

ברם, ישנם שהתנגדו לאמירת פיוט זה: רבי דוד יונגרייז פסק שאין לאומרו. רבי יעקב משה הלל כתב בשו"ת "וישב הים" שמקום שרוצה לתקן סדר תפילות לערב ראש חודש ראוי לכלול רק תפילות "שאין עליהם חשש ופקפוק." הגרי"מ חרל"פ לא אמרו, אולם זולת אלה כלל עם ישראל, בעיקר בישיבות הליטאיות שנוהגות את תפילת יום כיפור קטן מכלילות בו את הפיוט שחיבר הרב מודינה שכפר בתורת הקבלה בכללותה[1].

מתנגד לקבלה או לא מתנגד?

הרב ממודינה כתב את ספרו "ארי נוהם" בשנת שצ"ט (1639), עשרים ואחת שנה לאחר הפולמוס. באותו רגע שנזף במורטירה הצעיר, הוא עצמו טרם כתב את יצירת חייו נגד הקבלה. הוא עוד לא היה "אנטי-מקובל" באופן רשמי.

יתכן שבשנים אלו הרב ממודינה טרם הכריע את דעתו כנגד הקבלה.

[1] שהיה אדם מורכב, לא ספק. לפי עדותו שלו בספר האוטוביוגרפי "חיי יהודה", לא יכול היה להיגמל מהימורים - אפילו ביום י"ז בתמוז הפסיד כספים ממשחק קוביא. אשתו חלתה במחלת נפש ושני בניו מתו בחייו. ומה שאפיין אותו יותר מכל - כתב הכל. בשקיפות מוחלטת. לא ניסה להסתיר. "לב נשבר ונדכה" הפכו לחלק מחתימת שמו.