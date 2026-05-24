כיכר השבת
ישי כהן: "המפכ"ל צריך להכריז חסינות ממעצר תלמידי ישיבה שיגיעו להגיש תלונה"

פרשן 'כיכר השבת', ישי כהן, התארח באולפן 'כיפות ברזל' והזהיר מפני החלטת המפכ"ל לשתף פעולה עם המשטרה הצבאית • קרא למפכ"ל להכריז על חסינות למי שיגיעו להגיש תלונה | "לא ייתכן שבחור יחשוש להגיע להגיש תלונה בתחנת משטרה" (חרדים)

, ישי כהן, התארח באולפן 'כיפות ברזל' באתר 'סרוגים' והזהיר מפני ההשלכות של החלטת מפכ"ל המשטרה, רב ניצב דני לוי, לשתף פעולה עם המשטרה הצבאית ולהעביר לידיה תלמידי ישיבה שהוגדרו כ'עריקים'.

כהן הדגיש כי ההחלטה של המפכ"ל נובעת מהחלטת בג"ץ בנושא, לאחר חודשים בהן סירב המפכ"ל לשתף פעולה עם מעצרי תלמידי הישיבות. "המפכ"ל התנגד לזה במשך חודשים, אבל בסופו של דבר בג"ץ הכריע והוא נאלץ להיענות", ציין.

עם זאת, פרשן 'כיכר' העלה דרישה לפיה: "המפכ"ל צריך להכריז כי תוענק חסינות לתלמידי ישיבה שיגיעו להתלונן במשטרה על עבירות. לא ייתכן שתלמידי ישיבה לא יוכלו להגיש תלונה במשטרה מחשש שהם ייעצרו".

כהן הבהיר את ההבחנה הנדרשת: "יש הבדל בין תלמיד ישיבה שעוכב על ידי שוטר תנועה לבין תלמיד ישיבה שהגיע להגיש תלונה במשטרה. אסור שתלמידי ישיבה יחששו מלהגיע לתחנת משטרה".

גיוס חרדיםחוק הגיוסישי כהןמעצר תלמידי ישיבה

3
מה שלא ייתכן זה שבחור בן 18 ישב בשלווה ובנחת בעת מלחמה בה אחיו מחרפים נפשם במלחמה באויב, ואפילו לא יידרש להוכיח שהוא באמת מגיע בכלל לבית המדרש 3 סדרים ביום, ועל מבחנים אין מה לדבר בכלל. כמה בחורים בכלל הגישו תלונה על משהו בשנים האחרונות? ומה פתאום שהמפכל יעשה דין לעצמו? אולי הפוך, שיוציא שוטרים משוע
אורח לרגע
...שיוציא שוטרים משועממים למצוא עריקים (כן, גם את השמאלנים בת"א ובקיבוץ והבן של היועמשית 🙄), אם כבר עושה דין לעצמו, שיהיה לפי הדירקטיבה של השר שלו...
אורח לרגע
צהל היה ונשאר מיסיון...לא נלך לשם
אתה אורח פוגע
בדיוק כך אם אין כבוד לחוק אז החוק לא מגן עלי
מילואימניק
אתה מתכוון גם למשתמטים חילונים ערבים ומה עם כל הג'בניקים שתחלס לא עושים כלום ועלק משרתים בצבא?
משה
תתגייס ותהיה ג'ובניק, ואז תהיה לך הזכות להביע דעה. אם באמת יושבים שם ולא עושים כלום, תוכל לחזור לתלמודך גם שם ללא כל הפרעה, אדרבא תפתח שם בית מדרש והחזרה בתשובה לג'ובניקים חסרי מעש (כביכול, כמובן, כי הטענה מיסודה מטופשת).
אורח לרגע
2
ממשלת ימין על מלא..פח זבל
בוקר טוב
1
ואז העסקנים יורו לכל הבחורים להגיש תלונות שאוו
אחת

