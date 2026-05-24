פרשן 'כיכר השבת', ישי כהן, התארח באולפן 'כיפות ברזל' באתר 'סרוגים' והזהיר מפני ההשלכות של החלטת מפכ"ל המשטרה, רב ניצב דני לוי, לשתף פעולה עם המשטרה הצבאית ולהעביר לידיה תלמידי ישיבה שהוגדרו כ'עריקים'.

כהן הדגיש כי ההחלטה של המפכ"ל נובעת מהחלטת בג"ץ בנושא, לאחר חודשים בהן סירב המפכ"ל לשתף פעולה עם מעצרי תלמידי הישיבות. "המפכ"ל התנגד לזה במשך חודשים, אבל בסופו של דבר בג"ץ הכריע והוא נאלץ להיענות", ציין.

עם זאת, פרשן 'כיכר' העלה דרישה לפיה: "המפכ"ל צריך להכריז כי תוענק חסינות לתלמידי ישיבה שיגיעו להתלונן במשטרה על עבירות. לא ייתכן שתלמידי ישיבה לא יוכלו להגיש תלונה במשטרה מחשש שהם ייעצרו".

כהן הבהיר את ההבחנה הנדרשת: "יש הבדל בין תלמיד ישיבה שעוכב על ידי שוטר תנועה לבין תלמיד ישיבה שהגיע להגיש תלונה במשטרה. אסור שתלמידי ישיבה יחששו מלהגיע לתחנת משטרה".