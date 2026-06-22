ביתר חגגה: צפו בהמונים שקיבלו את פני אסירי עולם התורה

קבלת פנים לאסירי עולם התורה בביתר - צילום: משה גולד קבלת פנים לאסירי עולם התורה בביתר | צילום: צילום: משה גולד 10 10 0:00 / 0:06

שמחה פורצת גבולות שטפה אמש את רחובות ביתר עילית, כאשר אלפי תושבים יצאו לתהלוכה חגיגית לכבוד שחרורם של שני אסירי עולם התורה - האברך יעקב מוצרי והבחור יונתן ניצוצי, ששוחררו מהכלא הצבאי לאחר תקופת מאסר בשל עמידתם האיתנה מול משבר הגיוס.

התהלוכה יצאה לדרכה ברחוב המגיד ממעזריטש, כשמאות ילדים נושאים דגלים ושלטי תמיכה. השניים נסעו ברכב חגיגי מיוחד, מלווים בקהל רב שרקד ופיזז לאורך המסלול, עד להגעתם לבמה המרכזית בצומת הרחובות מעזריטש-מהרי"ץ, שם המתינו להם אלפי משתתפים.

קבלת פנים בביתר - צילום: משה גולד קבלת פנים בביתר | צילום: צילום: משה גולד 10 10 0:00 / 0:14

רב העיר, הגאון רבי חיים וייס, פתח את המעמד המרומם וציין כי האירוע מהווה הזדמנות להודות על שחרורם של השניים, תוך השתתפות בצערם של בחורים ואברכים נוספים שטרם זכו לשחרור. המרא דאתרא, הגאון רבי יעקב תופיק, נשא דברים וחיזק את הבחורים העומדים איתן אל מול רשויות השלטון. מבצע מתוחכם בבני ברק: כך שדדו הפורצים את כלי הכסף של האדמו"ר שאול כהנא | 13:40 אביו של אחד המשוחררים, הרב מוצרי, הודה לציבור על התמיכה והחיזוק שהעניקו למשפחה במהלך התקופה הקשה. הוא ציין כי התקופה בכלא הביאה לחיזוק רוחני משמעותי עבור בנו, וכי העמידה האיתנה בניסיון היא מקור גאווה עצומה למשפחה ולקהילה כולה.

קבלת פנים לאסירי עולם התורה בביתר - צילום: משה גולד קבלת פנים לאסירי עולם התורה בביתר | צילום: צילום: משה גולד 10 10 0:00 / 0:18

במהלך המעמד הוקרא מכתבו של רב העיר הספרדי, הגאון רבי יצחק מועלם, שבירך את המשוחררים על עמידתם האיתנה ועל קידוש שם שמים שעשו במעשיהם. המכתב עורר התרגשות רבה בקרב הקהל.

המשוחררים עצמם, יעקב מוצרי ויונתן ניצוצי, תיארו בפני הקהל את החוויות שבין כותלי הכלא, ואת ההתעלות הרוחנית שחוו בתקופת מאסרם. הם סיפרו כיצד שימשו מקור חיזוק גם לאסירים אחרים, וכיצד לימוד התורה והתפילה היו עבורם מקור כוח בימים הקשים.

ראש העיר, מאיר רובינשטיין, שנכח במקום, נשא דברים וציין כי הניסיונות לפגוע בעולם התורה רק מאחדים את הציבור החרדי ומחזקים את הנחישות לשמור על ערכי התורה. הוא חיזק את ידי בחורי הישיבות והדגיש את חשיבות לימוד התורה כמגן על העם היהודי כולו.

קבלת פנים לאסירי עולם התורה בביתר - צילום: משה גולד קבלת פנים לאסירי עולם התורה בביתר | צילום: צילום: משה גולד 10 10 0:00 / 0:16

המשפיע, רבי אברהם קורדובה, חתם את המעמד בדברים על גודל המסירות והשמחה שבקיום התורה. הוא הדגיש כי העמידה האיתנה של בחורי הישיבות מהווה דוגמה אישית לכל אחד מבני הקהילה, ומחזקת את האמונה בכוח התורה.

האירוע הותיר רושם עז על תושבי העיר, והוסיף תחושת חיזוק בקרב הצעירים בקהילה. דומה כי מעמדים מסוג זה, המתקיימים ברחבי הארץ בעקבות שחרור אסירי עולם התורה, מחזקים את הרוח הקהילתית ואת הנחישות לעמוד על המשמר.

יצוין כי בימים האחרונים מתרבים מקרי השחרור של בחורי ישיבות שנעצרו בשל סירובם להתגייס, ובכל מקום הם מתקבלים בשמחה רבה ובמעמדי כבוד מיוחדים. התופעה משקפת את העמידה האיתנה של עולם הישיבות מול הלחצים הגוברים.