"קשה להגיד כאן ברוכים הבאים כאילו שבאנו לאיזו חתונה או אירוע משמח" - כך פתח יושב ראש סיעת יהדות התורה חבר הכנסת הרב אורי מקלב את דבריו בריאיון מיוחד שהעניק ל'כיכר השבת' משערי בית הכלא הצבאי כלא 10.

מקלב, שביקר את העצורים שנעצרו בעוון לימוד תורה, ונכח בדיונים בבית הדין הצבאי של בני ישיבות, העביר מסר חד וברור: "זה מאוד עצוב לראות את מסדרונות בתי הדין הצבאיים ולהיות בתוך אולם הדיונים ולראות שיש קו משווה אחד לרבים שהיום נשפטים ועומדים לדין - שכולם יש להם עבירה אחת. העבירה היא - לימוד תורה בארץ ישראל בשלטון יהודי".

יו"ר סיעת יהדות התורה תיאר את המציאות הקשה בכלא הצבאי: "יש כאן סדרה שלמה של רבים רבים שנמצאים פה עם משפחותיהם, בני משפחותיהם שבאים כאן לחזק אותם על עוון לימוד תורה. זה קטרוג על העם היהודי". עם זאת, מקלב הביע התפעלות מהעוצמה הרוחנית של העצורים: "הם הסניגוריה כשרואים את הנחישות שלהם, את העמידה בגאון על כך שזכותם וחובתם ללמוד תורה".

"הבקשה היחידה - ללמוד עוד ועוד"

במהלך הביקור נפגש מקלב עם מפקדי הכלא ועם העצורים עצמם, ובדק את תנאי השהייה. מקלב נשאל על ידי 'כיכר השבת': "אנחנו רוצים לדעת האם הבחורים פה מצליחים לשמור על שגרה ישיבתית, אם נותנים להם אוכל מהדרין, דואגים להם, האם הם יכולים ללמוד תורה".

מקלב השיב: "אני רוצה להגיד לכם שלא, אין פה שגרה ישיבתית, אבל באמת התפעמתי והופתעתי לשמוע מהעצורים עצמם וניפגשתי עם כאלה שהם לא מגיעים מעולם הישיבות וגם עם המפקדים לראות שהבקשה היחידה שיש להם - לנסות לשמור על סדרי הלימוד".

מקלב גילה כי בעקבות הדרישות החוזרות, הנהלת הכלא שינתה את הסדרים: "הם רוצים ללמוד עוד ועוד ועוד. עד כדי כך שהם שינו עכשיו בכלא ונותנים להם שעה נוספת ביום, שעה ללימוד בתוך בית המדרש, לא רק בחדרים, מכיוון שראו שזה הצרכים המיוחדים והייחודיים". יתרה מכך, הסביר מקלב, העצורים מנצלים את שהותם בכלא למטרות רוחניות: "הם מסבירים להם חברים שהם התחזקו מהם, שהם נותנים להם, מעבירים להם שיעורי תורה. יש להם איזה סוג של שליחות מסוימת בתוך הכלא".

קשר לחוק יסוד לימוד תורה

כשנשאל על ידי 'כיכר השבת', על הקשר בין המעצרים לחוק יסוד לימוד תורה שמנסים להעביר בכנסת, השיב מקלב: "תורה וחוק ביטול המעצרים זה חלק מהניסיון. גם מחשבה עתידית לחוק שמסדיר את מעמד לומדי התורה. בינתיים, בשלב הביניים אנחנו עושים את זה. אני מאוד מקווה שהיום יתחילו הדיונים ויתחיל ביום שני המשך הדיונים, ששני החוקים האלה יעברו. אני חושב שזה ייתן בסיס וזה כמובן גם ייתן הקלה בנושא המעצרים".

מקלב הדגיש את תחושת השליחות שמלווה את העצורים: "החוזק והרגשת השליחות שיש לאלה שעצורים - הם בעצם לעצמם חוליה חזקה בתוך החוליה הזאת של העם היהודי, שלא פעם רדפו ללומדי תורה. הם מרגישים שהם השליחים. הם לא נמצאים פה לבד. זה לא הם יושבים בכלא, זו התורה יושבת בכלא. לימוד התורה יושב בכלא". לדבריו, העצורים רואים את עצמם כחלק מהמסורת ההיסטורית: "אני אמרתי להם - אתם תגידו לילדים שלכם, בעזרת השם לנכדים, אנחנו ישבנו בכלא, היינו אלה. אני מקווה שזה לא יהיה הרבה. ישבו בכלא כמו שאנחנו שומעים על היהודים שישבו בסיביר בכלא עבור לימוד תורה".

תגובה לביקורת: "לא באנו לבקר עבריינים"

בהתייחסו לביקורת שנשמעה על ביקורי פוליטיקאים בכלא 10, מקלב היה נחרץ: "אני רוצה להגיד שהביקורת שנשמעה, אני דוחה אותה קודם כל. אנחנו לא באנו לבקר עבריינים. אנחנו באים לכלא בראש מורם, בהזדהות מלאה עם מצבם, על מה שהם יושבים, על השליחות שהם עושים כחלק שהם נתפסים מתוך עשרות, הם חלק מתוך עשרות אלפים שנמצאים באותו סטטוס, באותו מעמד".

מקלב תקף את מבקריו בחריפות ובעיקר התייחס לשר סמוטריץ' שמנסה למנוע ביקורים בכלא 10 וכן לחבר הכנסת ליברמן: "לבוא ולבקר אותנו על זה שאנחנו באים לבקר "עבריינים" - זו אטימות וניכור, אנחנו בהזדהות מלאה איתם. האנשים האלה הם בשליחות. הם חלק מהמסורת והשורשים שלנו מדור לדור, שהתורה תמיד הייתה צריכה חיזוק, היה צריך להתמסר. כאן אנחנו רואים את המסירות. זה מסירות נפש של הדור. אנחנו ממשיכים לבוא ולהגיד שהם מחזקים אותם ונותנים להם את כל הסעד לעשות הכל. אנחנו שמים כתר לראשם".

על החוסן הרוחני של העצורים, אמר מקלב בריאיון ל'כיכר השבת': "הם יודעים שהם עושים את השליחות הזאת. הם לא שקופים פה. אני ואני אומר זה גם את אלה שבאים לבקר.יש ראשי מפלגות שבאים לבקר אסירים. למשל, יש מפלגה אחת במדינת ישראל שעשרות מחבריה, עשרות מחבריה ישבו, וישבו בכלא בעבור שחיתות ועבור הונאה ובאים לבקר אותם בכלא. ראש הממשלה שבא לבקר את הציבור החרדי לא רוצה לשבת איתו בתוך קואליציה בא לבקר אותם לא פעם אחת. כמה פעמים בא לבקר ראש מפלגת ישראל ביתנו אביגדור ליברמן את חברת הכנסת לשעבר שישבה בכלא בעבור שחיתות וקיבלה שנים רבות בכלא. זה בסדר, אבל לבוא לבקר, לבוא לחזק, לא לבקר לחזק לומדי תורה, זה אה עון זה זה נקרא אטימות".

הביקור של מקלב בכלא 10 מצטרף לסדרה של פעולות מאוחרות מדי שנוקטת יהדות התורה במאבק נגד מעצרי בני הישיבות, כולל יזמת הקמת ועדת חקירה פרלמנטרית לבדיקת התנהלות המשטרה בפיזור ההפגנות. במקביל, מתגברת הלחץ הציבורי והפוליטי לפתרון המשבר, כאשר גם שר הביטחון ומזכיר הממשלה דורשים חקיקה דחופה למניעת מעצרם של לומדי תורה.