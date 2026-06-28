כיכר השבת
ריאיון מיוחד | צפו

מקלב ל'כיכר' מכלא 10: "באתי לכאן בראש מורם, אני לא מבקר פה כמו ליברמן, זו התורה שיושבת בכלא"

יו"ר סיעת יהדות התורה, הגיע הבוקר לכלא הצבאי והתראיין משם ל'כיכר השבת', במהלך הריאיון סיפר על ההתמודדות של העצורים בכלא הצבאי, על תנאי הכליאה, על הברק בעיניים והסביר מדוע הוא לא כמו פוליטיקאים אחרים שמגיעים לבקר עצירים בכלא; "אני אמרתי להם - אתם תגידו לנכדים, ישבנו בכלא, כמו ששומעים על היהודים שישבו בסיביר בכלא עבור לימוד תורה" | צפו (חרדים)

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הריאיון המלא עם מקלב | צפו
הריאיון המלא עם מקלב | צפו| צילום: צילום: כיכר השבת

"קשה להגיד כאן ברוכים הבאים כאילו שבאנו לאיזו חתונה או אירוע משמח" - כך פתח יושב ראש סיעת יהדות התורה חבר הכנסת הרב את דבריו בריאיון מיוחד שהעניק ל'כיכר השבת' משערי בית הכלא הצבאי .

מקלב, שביקר את העצורים שנעצרו בעוון לימוד תורה, ונכח בדיונים בבית הדין הצבאי של בני ישיבות, העביר מסר חד וברור: "זה מאוד עצוב לראות את מסדרונות בתי הדין הצבאיים ולהיות בתוך אולם הדיונים ולראות שיש קו משווה אחד לרבים שהיום נשפטים ועומדים לדין - שכולם יש להם עבירה אחת. העבירה היא - לימוד תורה בארץ ישראל בשלטון יהודי".

יו"ר סיעת יהדות התורה תיאר את המציאות הקשה בכלא הצבאי: "יש כאן סדרה שלמה של רבים רבים שנמצאים פה עם משפחותיהם, בני משפחותיהם שבאים כאן לחזק אותם על עוון לימוד תורה. זה קטרוג על העם היהודי". עם זאת, מקלב הביע התפעלות מהעוצמה הרוחנית של העצורים: "הם הסניגוריה כשרואים את הנחישות שלהם, את העמידה בגאון על כך שזכותם וחובתם ללמוד תורה".

"הבקשה היחידה - ללמוד עוד ועוד"

במהלך הביקור נפגש מקלב עם מפקדי הכלא ועם העצורים עצמם, ובדק את תנאי השהייה. מקלב נשאל על ידי 'כיכר השבת': "אנחנו רוצים לדעת האם הבחורים פה מצליחים לשמור על שגרה ישיבתית, אם נותנים להם אוכל מהדרין, דואגים להם, האם הם יכולים ללמוד תורה".

מקלב השיב: "אני רוצה להגיד לכם שלא, אין פה שגרה ישיבתית, אבל באמת התפעמתי והופתעתי לשמוע מהעצורים עצמם וניפגשתי עם כאלה שהם לא מגיעים מעולם הישיבות וגם עם המפקדים לראות שהבקשה היחידה שיש להם - לנסות לשמור על סדרי הלימוד".

מקלב גילה כי בעקבות הדרישות החוזרות, הנהלת הכלא שינתה את הסדרים: "הם רוצים ללמוד עוד ועוד ועוד. עד כדי כך שהם שינו עכשיו בכלא ונותנים להם שעה נוספת ביום, שעה ללימוד בתוך בית המדרש, לא רק בחדרים, מכיוון שראו שזה הצרכים המיוחדים והייחודיים". יתרה מכך, הסביר מקלב, העצורים מנצלים את שהותם בכלא למטרות רוחניות: "הם מסבירים להם חברים שהם התחזקו מהם, שהם נותנים להם, מעבירים להם שיעורי תורה. יש להם איזה סוג של שליחות מסוימת בתוך הכלא".

קשר לחוק יסוד לימוד תורה

כשנשאל על ידי 'כיכר השבת', על הקשר בין המעצרים לחוק יסוד לימוד תורה שמנסים להעביר בכנסת, השיב מקלב: "תורה וחוק ביטול המעצרים זה חלק מהניסיון. גם מחשבה עתידית לחוק שמסדיר את מעמד לומדי התורה. בינתיים, בשלב הביניים אנחנו עושים את זה. אני מאוד מקווה שהיום יתחילו הדיונים ויתחיל ביום שני המשך הדיונים, ששני החוקים האלה יעברו. אני חושב שזה ייתן בסיס וזה כמובן גם ייתן הקלה בנושא המעצרים".

מקלב הדגיש את תחושת השליחות שמלווה את העצורים: "החוזק והרגשת השליחות שיש לאלה שעצורים - הם בעצם לעצמם חוליה חזקה בתוך החוליה הזאת של העם היהודי, שלא פעם רדפו ללומדי תורה. הם מרגישים שהם השליחים. הם לא נמצאים פה לבד. זה לא הם יושבים בכלא, זו התורה יושבת בכלא. לימוד התורה יושב בכלא". לדבריו, העצורים רואים את עצמם כחלק מהמסורת ההיסטורית: "אני אמרתי להם - אתם תגידו לילדים שלכם, בעזרת השם לנכדים, אנחנו ישבנו בכלא, היינו אלה. אני מקווה שזה לא יהיה הרבה. ישבו בכלא כמו שאנחנו שומעים על היהודים שישבו בסיביר בכלא עבור לימוד תורה".

תגובה לביקורת: "לא באנו לבקר עבריינים"

בהתייחסו לביקורת שנשמעה על ביקורי פוליטיקאים בכלא 10, מקלב היה נחרץ: "אני רוצה להגיד שהביקורת שנשמעה, אני דוחה אותה קודם כל. אנחנו לא באנו לבקר עבריינים. אנחנו באים לכלא בראש מורם, בהזדהות מלאה עם מצבם, על מה שהם יושבים, על השליחות שהם עושים כחלק שהם נתפסים מתוך עשרות, הם חלק מתוך עשרות אלפים שנמצאים באותו סטטוס, באותו מעמד".

מקלב תקף את מבקריו בחריפות ובעיקר התייחס לשר סמוטריץ' שמנסה למנוע ביקורים בכלא 10 וכן לחבר הכנסת ליברמן: "לבוא ולבקר אותנו על זה שאנחנו באים לבקר "עבריינים" - זו אטימות וניכור, אנחנו בהזדהות מלאה איתם. האנשים האלה הם בשליחות. הם חלק מהמסורת והשורשים שלנו מדור לדור, שהתורה תמיד הייתה צריכה חיזוק, היה צריך להתמסר. כאן אנחנו רואים את המסירות. זה מסירות נפש של הדור. אנחנו ממשיכים לבוא ולהגיד שהם מחזקים אותם ונותנים להם את כל הסעד לעשות הכל. אנחנו שמים כתר לראשם".

על החוסן הרוחני של העצורים, אמר מקלב בריאיון ל'כיכר השבת': "הם יודעים שהם עושים את השליחות הזאת. הם לא שקופים פה. אני ואני אומר זה גם את אלה שבאים לבקר.יש ראשי מפלגות שבאים לבקר אסירים. למשל, יש מפלגה אחת במדינת ישראל שעשרות מחבריה, עשרות מחבריה ישבו, וישבו בכלא בעבור שחיתות ועבור הונאה ובאים לבקר אותם בכלא. ראש הממשלה שבא לבקר את הציבור החרדי לא רוצה לשבת איתו בתוך קואליציה בא לבקר אותם לא פעם אחת. כמה פעמים בא לבקר ראש מפלגת ישראל ביתנו אביגדור ליברמן את חברת הכנסת לשעבר שישבה בכלא בעבור שחיתות וקיבלה שנים רבות בכלא. זה בסדר, אבל לבוא לבקר, לבוא לחזק, לא לבקר לחזק לומדי תורה, זה אה עון זה זה נקרא אטימות".

הביקור של מקלב בכלא 10 מצטרף לסדרה של פעולות מאוחרות מדי שנוקטת יהדות התורה במאבק נגד מעצרי בני הישיבות, כולל יזמת הקמת ועדת חקירה פרלמנטרית לבדיקת התנהלות המשטרה בפיזור ההפגנות. במקביל, מתגברת הלחץ הציבורי והפוליטי לפתרון המשבר, כאשר גם שר הביטחון ומזכיר הממשלה דורשים חקיקה דחופה למניעת מעצרם של לומדי תורה.

אורי מקלבמעצר עריקגיוס לצה"לגיוס בני ישיבותמצצר עריקיםכלא 10

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4
תתבייש! איפה היית שנה וחצי??? בחירות. בחירות. ושוב בחירות. אין לנו באמת נציגות, אפילו לדבר הכי בסיסי. כלא ללומדי תורה😭😭 הם צריכים לקחת אחריות ולהתפטר - אם לא אנחנו סאטמר
משה
3
כמובן שדברי ליברמן הם צביעות, אבל לבקר אסירים גם אם הם עברו עבירות חמורות זה מצוות חסד שלא צריך להתנער ממנה (בניגוד לתפיסות שהשתרשו, ר' אריה לוין היה מבקר אסירים עוד לפני שהיו בכלל אסירי המחתרות)
לא להתבלבל
2
בראש מורם? למה לשחק את הקורבן? הרי ידעתם שחוק הגיוס יתפוצץ בפרצוף, מדוע לא עשיתם הכול בקדנציה הזו לסגור את הסוגייה הזו לטובת בחורי הישיבות שלומדים?
יהודה
1
השנאה החולנית התהומית לעמלי התורה, היא גם פרי ההסתה האנטישמית קיצונית השכם והערב, של ערוצי התבהלה, ששמו להם כמטרה ,להשניא את עולם התורה ולומדיה על כלל הציבור. דם החרדי הותר. יש לכנס את כלל נציגי הציבור החרדי, שבכוחות משותפים ומאוחדים, יפעלו מיד נגד שורש הרע. אסור יותר לשתוק.
חיים

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