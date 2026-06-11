גפני, סמוטריץ' ודרעי במליאה | ארכיון ( צילום: יונתן זינדל, פלאש 90 )

בהמשך לתחקיר שפורסם השבוע ב'כיכר השבת', כעת (חמישי) אנו חושפים את הנתונים המלאים של שנת 2026 – נתונים אשר צריכים להדיר שינה מעיניו של כל אזרח חרדי. המספרים מגלים מציאות עגומה ומקוממת: שר האוצר בצלאל סמוטריץ' דאג לבוחריו בציונות הדתית וביהודה ושומרון - שזה בסדר, אך מדוע הציבור החרדי נשאר מחוץ לחגיגה ואיפה הנציגים שלנו?.

בזמן שאברכי הכוללים ובני הישיבות הקדושות סופגים גזירה אחר גזירה, עומדים בפני שוקת שבורה בכל הנוגע לתקצוב, ונאבקים על פת לחמם נוכח שלילת סבסוד המעונות – מתברר כי קופת המדינה דווקא פתוחה לרווחה. אך ורק למגזר אחד. 3.5 מיליארד שקלים – רק למגזר אחד חפירה עמוקה בנתוני התקציב לשנת 2026 מגלה קופה נדיבה ופתוחה לרווחה. סך הכל דאג שר האוצר להזרים 3.5 מיליארד שקלים ליהודה ושומרון ולמוסדות הציונות הדתית. הנה רשימת ה"שלל" החלקית, כפי שעולה מנתוני האוצר: ״הציבור החרדי חי בקופסה שחורה״: החרדי שהחליט לפתוח את דלת הבית לחילונים אלי גוטהלף | 08:00 1.075 מיליארד ש״ח – לכבישים ולתשתיות ביהודה ושומרון

500 מיליון ש״ח – לתגבור מרכיבי ביטחון ביו״ש

280 מיליון ש"ח – לשימור עתיקות ביו״ש והקמת רשות עתיקות מקומית

כ-150 מיליון ש"ח – לתמיכה במוסדות תורניים ופנימיות של הציונות הדתית

130 מיליון ש"ח – להטבות מס מרחיקות לכת ביו"ש

120 מיליון ש"ח – בהחלטת ממשלה ייעודית עבור "נוער הגבעות"

112 מיליון ש״ח – לתכנון ישובים חדשים ביו״ש

100 מיליון ש"ח – לגידול בתקציבים הקואליציוניים של יו"ש דרך משרד הפנים

80 מיליון ש״ח – לרכיבי ביטחון ושמירה על שטחי C ואם כל זה לא מספיק, היום (חמישי) צפויה הממשלה להקצות עוד מיליארד ש״ח לפיתוח ישובים חדשים ביו״ש ולהקמת אתרים זמניים. חגיגה של מיליארדים.

בחורים עמלים על תלמודם בישיבת חברון, אילוסטרציה ( צילום: חיים גולדברג, פלאש 90 )

האבסורד: גם ביו"ש החרדים נשארים בחוץ

הדבר הבולט והמקומם ביותר בנתונים הוא הפער התהומי בין היחס לערים של הציבור הדתי-לאומי ביהודה ושומרון, לבין היחס לערים וליישובים החרדיים באותו אזור בדיוק. ביתר עילית, מודיעין עילית ועמנואל – כולן הודרו מההטבות.

מתברר כי גם כאשר סמוטריץ' פותח את ברז התקציבים להתנחלויות במאות מיליוני שקלים, הוא דואג "בפינצטה" להוציא משם את הציבור החרדי ולהדיר אותו מההטבות. הוא דואג לאינטרסים של המגזר שלו בלבד, בעוד החרדים, אפילו אלו שגרים מעבר לקו הירוק וסובלים מאותם איומים ביטחוניים, נשארים מאחור.

יו"ר יהדות התורה, ח"כ יצחק גולדקנופף, פנה היום במכתב חריף לראש הממשלה בנימין נתניהו בעקבות החלטה ממשלתית המתעלמת לחלוטין מהציבור החרדי ביהודה ושומרון. "מתוך כחצי מיליון תושבי יהודה ושומרון, קרוב ל-200 אלף תושבים הם חרדים", כתב גולדקנופף. "הציבור החרדי מהווה כמעט מחצית מהאוכלוסייה כולה באזור, והערים מודיעין עילית וביתר עילית הן המרכזים העירוניים הגדולים ביותר ביהודה ושומרון".

ח"כ יצחק גולדקנופף ( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

העלאת ערך הנקודה – רק לישיבות הסרוגות

אך הזעזוע הגדול באמת מגיע מפרק אחר בהחלטות הממשלה – "חיזוק החינוך הבלתי פורמאלי". תחת מכבסת המילים הזו, מסתתרת החלטה מקוממת שמטרתה להזרים הון עתק ולהעלות את ערך הנקודה למגזר הדתי-לאומי בלבד.

ההחלטה מורה במפורש על חיזוק "מוסדות החינוך הבלתי פורמאלי" – קרי: ישיבות הסדר ופנימיות דתיות לאומיות. בעוד ישיבות הסדר זוכות להעלאת ערך נקודה משמעותית, הישיבות הקדושות נשארות מאחור. עד היום, הנציגים החרדים נלחמו שלא תהיה אפליה בין ישיבות הסדר לישיבות קדושות, אך נראה שהסכר נפרץ.

"יריקה בפרצוף של עולם התורה מצד שותפיו הטבעיים לכאורה – מפלגת הציונות הדתית ובראשה שר האוצר בצלאל סמוטריץ'", כך אמרו ל'כיכר השבת' גורמים בכירים ביהדות התורה. "בזמן שאברכי הכוללים ובני הישיבות הקדושות סופגים גזירה אחר גזירה, מתברר כי קופת המדינה דווקא פתוחה לרווחה, אך רק למגזר אחד".

שתיקת הכבשים של הנציגות החרדית

לאור הנתונים המפלצתיים הללו, השאלה שמהדהדת ברחוב החרדי היא איפה הנציגים שלנו? כיצד ייתכן ששר אוצר עושה בקופה הציבורית כבשלו, מתעדף מגזר אחד במיליארדים, ואפס לציבור החרדי, והמפלגות החרדיות שותקות?

במקום לדפוק על השולחן ולהציב אולטימטום, הפוליטיקאים החרדים מתייחסים לסמוטריץ' בסלחנות בלתי מוסברת. בכל פעם שהם מבקשים תקציב לחינוך, לדיור או לישיבות, הם מקבלים ממנו את אותם תירוצים שחוקים על "אילוצי המלחמה", "קשיים כלכליים" ו"ייעוץ משפטי". והנציגים? מהנהנים בהבנה ומקבלים את התירוצים כפשוטם.

בזמן שמתחת לאפם, באותה שנה ממש, מיליארדים זורמים לישיבות הסדר, למאחזים ולמוסדות הסרוגים. בכיר ביהדות התורה זעם על הח"כים שיושבים בשקט ולא נלחמים, אך האשים בעיקר את חבר הכנסת יעקב אשר שלא עומד על המשמר.

יעקב אשר ( צילום: דוברות הכנסת )

גורם במפלגת ש"ס אומר היום ל'כיכר השבת': "הגיע הזמן שהנציגות החרדית תתעורר ותפסיק להיות שק החבטות של הקואליציה. הנתונים מדברים בעד עצמם: כסף יש, והרבה. הוא פשוט הולך למי שיודע לדרוש אותו. השאלה היא עד מתי הציבור החרדי ימשיך לשלם את המחיר של השתיקה הזו".