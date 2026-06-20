בימי הבעל שם טוב הקדוש זכרו יגן עלינו, התרחש מעשה מדהים שמלמד על כוחה של תורה טהורה ועל הסכנות הטמונות בהרהורים אסורים בבית הכנסת. הרב יצחק ישי בנון בסיפור החסידי למוצאי שבת.

בבית כנסת אחד שהו שני מזיקים בעזרת הנשים, והנשים היו מפחדות להיות שם. המצב היה קשה עד כדי כך שבלית ברירה, עזבו הנשים את עזרת הנשים לגמרי ולא העזו להתפלל במקום.

המגיד ממישרים נלחם במזיקים

המגיד ממישרים, רבי חיים, החליט לפעול. הוא הלך לבית הכנסת וישב שם ללמוד תורה. בכוחה של התורה הקדושה, הצליח לגרש משם את שני המזיקים. אך המזיקים לא ויתרו בקלות - הם הלכו והזיקו את שני ילדיו של רבי חיים.

כשראה רבי חיים את מצב ילדיו, שלח בקשה דחופה לבעל שם טוב הקדוש שיבוא לרפאות אותם. הבעש"ט הגיע מיד לעזרה.

הבעל שם טוב מתעמת עם המזיקים

הבעל שם טוב הקדוש הגיע לבית רבי חיים וישן בחדר התבודדותו יחד עם עוזרו רבי צבי. הוא ציווה שיביאו את שני הילדים החולים לישון איתו באותו חדר, וכך עשו.

לפני שנרדמו, לפתע הגיעו שני המזיקים לבית ועמדו בפתח. הם התחילו להתלוצץ על הבעל שם טוב הקדוש. הבעש"ט קם וישב על מיטתו ושאל את רבי צבי: "ראית?" גם רבי צבי ראה את המזיקים.

המזיקים מתלוצצים ושרים 'לכה דודי'

המזיקים הכניסו את ראשם מתחת לכרית של הבעל שם טוב, והוא אמר להם: "תעזבו אותי". אז הלכו המזיקים לכיוון הילדים החולים. הבעש"ט קפץ ממיטתו וגער בהם: "לאיפה אתם הולכים?"

המזיקים לא פחדו מהבעל שם טוב והשיבו לו בחוצפה: "מה אכפת לך?" הם אפילו התחילו להתלוצץ ולזמר 'לכה דודי' בניגון של הבעל שם טוב הקדוש עצמו - לעג מובהק.

הבעל שם טוב עשה מה שעשה, ולפתע נפלו שני המזיקים לארץ ולא יכלו לקום. הם התחילו להתחנן לפניו. הבעש"ט אמר להם: "תכף תראו שהילדים יבריאו".

הסוד המזעזע מאחורי בריאת המזיקים

המזיקים מסרו לבעל שם טוב: "אחד הילדים - מה שנעשה כבר אין תקנה, כי הזקנו את איבריו הפנימיים. ועכשיו באנו להזיק אותם לגמרי. אך מזלם שמעלתו נמצא כאן".

הבעש"ט שאל אותם: "איך ומה ולמה באתם לבית הכנסת?" והמזיקים גילו את הסוד המזעזע: החזן של בית הכנסת היה משורר ומסלסל את תפילתו בקול רם כדרך החזנים, והיה נואף גדול.

"בעת שהיה מחזן, כוונתו הייתה שימצא חן בעיני הנשים, והיה לו הרהור. וגם הנשים הרהרו עליו", מסרו המזיקים. "ומחמת שני ההרהורים האלה נבראנו אנחנו - שני מזיקים, אחד מזיק זכר ואחד מזיק נקבה. ולכן היינו פה בבית הכנסת".

הבעל שם טוב הקדוש נתן להם מקום אצל בור אחד במקום שאין בני אדם מצויים שם, ושם אותם שם. כך הצליח להציל את הילדים ולהרחיק את המזיקים מבית הכנסת.