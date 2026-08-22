מה הפליא את הבעש"ט הקדוש?

פעם אחת, הבעל שם טוב הקדוש שבת את שבתו בכפר אחד עם המנין שלו. ובהגיע עת שלושת סעודות השבת, הכפרי שהחזיק בכפר היה מקבץ אליו כמה אנשים כפריים, והיה יושב אוכל ושותה עמהם והיו שרים זמירות שירות ותשבחות.

וראה הבעל שם טוב הקדוש, שאותו הכפרי מקובל מאוד למעלה, ושלח לקרוא לו לאחר הסעודה, ושאל אותו:

מאיזה טעם אתה עושה זה, לבזבז כל כך על סעודה שלישית?

והשיב: הנה שמעתי שהעולם אומרים 'תצא שנשמתי בין אנשים מישראל' והנה שמעתי - שבשבת יש לכל אחד מישראל נשמה יתרה, ובמוצאי שבת יצאה ממנו (ביצה ט"ז), ואמרתי: גם אני תצא נשמה יתרה שלי בין אנשים מישראל, על כן, אני מאסף אנשים מישראל וכו', שמע הבעל שם טוב הקדוש את דברי הכפרי וְהִנָּאוּ הַדָּבָר מְאֹד (כתר שם טוב, סימן תמ"ח).

מאמרותיו של הבעל שם טוב הקדוש 'צידה' לדרך לשבוע טוב ומבורך

אומר הבעל שם טוב הקדוש, שאומנם חודש אלול הוא הכנה כללית לראש השנה, אך צריך לעשות לראש השנה גם הכנה פרטית, שהיא נעשית בימי הסליחות שבאים בבקשת רחמים ובתחנונים, כעבדים המתחננים אל אדונם בבקשת סליחה והבנת האמת, כפי שאנו אומרים: לך השם הצדקה ולנו בושת הפנים, וההכנה הפרטית לעבודת יום הכיפורים, היא בימים שבין כסה לעשור (אגרות קודש הריי"צ, ח"ד, אגרת תתקמג').

דורנו סובל קשיים רבים אם בכלל ואם בפרט, ומאוד קרוב לראות פני משיח, ודווקא עבורנו חודש אלול הוא – מתנה גדולה של הכנה לראש השנה.

ראש השנה - יום חשוב וגורלי בחיינו: יום שבו הקב"ה קובע - מי יחיה ומי ימות, למי יהיה בריאות ומי יהיה חולה, מי יהיה שפע פרנסה ובקלות ומי לא, למי יהיה נחת ושלווה, אושר ושמחה, ולמי יהיה הפוך וכו'.

ראש השנה – היום הכי גורלי לשנה הבאה ולחיינו בכלל.

חודש אלול – חודש מתנה שנתכונן לראש השנה: חודש אלול נועד לתת לנו צאנ'ס לעשות - שינוי מעשים, וע"י שינוי המעשים:

לשנות את מצבנו בכל תחומי חיינו, ולזכות לישועות בגשמיות וברוחניות וכל מה שאנו חולמים ומקווים שיקרה בשנה החדשה.

בחודש אלול יש – סיוע מיוחד והכל אפשרי: והאדם יכול לשנות את מצבו מכל הבחינות. בחודש זה, כל אחד יכול להשתנות ולהראות לבורא עולם שהוא מתחדש ויוצא לדרך חדשה.

מהי תשובה? לעשות תשובה פרושה – לשוב לה', לקרב את נשמתי בחזרה לבורא עולם, להתקרב בחזרה לנשמתי הטהורה ולהחזיר אליה את כל האבדות, הניצוצות שפיזרתי בעולם ע"י מעשי שאינם לרצון השם, וכמו שכותב האריז"ל:

"כל עניני תפילתינו ומצוות שאנו עושים, הוא כדי להעלות את רפ"ח ניצוצין שנשארו מן ז' מלכים שמתו וירדו למטה" (עץ חיים, שער מ"נ מ"ד פ"א, וע"ע שער ההקדמות עט').

איך נראים חיים של אדם שלא מחובר לנשמתו? אדם שלא חי בחיבור לנשמתו, חי חיי הישרדות, ואף אם יש לו כבוד ומעמד, כסף ורכוש רב, זה לא ממלא אותו מבפנים, ותמיד הוא מרגיש חסר, ורוצה להשיג עוד ועוד, ועל זה נאמר: "וגם הנפש לא תמלא".

חיבור לנשמה האלוקית – חיבור לאור האלוקי שבי, למהותך האמיתית: אדם שחוזר להתחבר לנשמתו האלוקית הטהורה, הוא חוזר למהותו למקור כוחו האמיתי, למקור האור של עצמו, וזה מה שנותן לו סיפוק ושמחה אמיתיים.

וחודש אלול הוא זמן שיש בו אפשר עצומה - לעצור הכל, ולהתחיל דף חדש.

המלך בשדה – אבא מחכה שנבוא אליו: הקב"ה רוצה שנשוב להתקרב אליו, נתפלל ונדבר איתו נביט לשמים, ונבקש את סליחתו, נאמר:

אבא סליחה... אני רק בן אדם, וחטאתי עוויתי פשעתי לפניך...

נתת לי את חיי – נתת לי הכל: ונמשיך בתפילה, בורא עולם, נתת לי את חיי, וכל מה שיש לי בחיי, ובכל רגע ורגע אתה מחיה ומנשים אותי מחדש, אתה נותן לי את בריאות, אתה נותן לי עיניים לראות את רגליי ללכת וכו'... אתה נתת לי את הפרנסה והכל.

ומה אני השבתי לך בתמורה? ומה אני עשיתי? חטאתי אליך, ועשיתי דברים בניגוד לרצונך, והנה, עכשיו ראש השנה קרב ובא, ואתה הולך לעשות לי משפט על כל מה שעשיתי בשנה האחרונה, ומה יהיה איתי?

בקשת סליחה ובקשת עזרה: אבא תעזור לי, כי לולא עזרתך יצר הרע ימשיך להכשיל אותי ואני לא יכול לנצח את יצרי... אני מבקש את עזרתך, ודבר ראשון, אני מבקש את סליחתך על כל מה שעשיתי בניגוד לרצונך, אני מתחרט ורוצה לפתוח דף חדש, תעזור לי.

התשובה כוללת - חרטה אמיתית על מעשינו: חרטה אמיתית זה, להראות לבורא עולם שאנו באמת רוצים לשנות את מעשינו, לומר לבורא עולם: אני באמת מבקש סליחה, אני מצטער על המעשים שלי, וכשאדם מבקש סליחה מתוך שהוא מביע חרטה אמיתית, ועושה באמת שינוי במעשיו, שינוי שנעשה לאט לאט בצעדים קטנים, כדי שלא ניפול שוב.

בראש השנה - הכל נכתב מחדש: לבקש בר"ה כל מה שאתה צריך, כי ראש השנה הקב"ה כותב הכל מחדש, ואפשר לקבל כל מה שמבקשים ברוחניות וגשמיות, כולל תפילה על פרנסה שהבעל שם טוב הקדוש אמר כבר בדורו שמצוה להתפלל על כך בראש השנה.

הבטחה לשינוי ובקשה לעתיד: להבטיח שהשנה נהיה יותר טובים ממה שהיינו בשנה האחרונה, פשוט – להתחיל השתנות, והסיעתא דשמיא תגיע משמים, והוא רחום ויכפר עוון.

שבוע טוב ומבורך לכלל ישראל, רפואה ופרנסה, שפע ברכות וישועות, כתיבה וחתימה טובה, אמן!