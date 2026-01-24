מה הציע הבעש"ט הקדוש לרבי פנחס?

מעשה שהיה כך היה, בימי הרה"ק רבי פנחס מקוריץ הציף הים מדינה אחת, שהיתה על שפת הים.

שמע רבי פנחס את המעשה, ונפל במחשבתו, שהנה, המדינה הזאת שוכנת על שפת הים, וע"כ, הים הציף אותה, מה שאין כך, מדינה אחרת שאינה על הים, ואם כן, הוא זה שהים הציף את העיר הוא דרך הטבע ח"ו.

ואחר כך החליט בדעתו, שמחשבה זו היא חסרון אמונה, והחליט בדעתו לנסוע לבעל שם טוב הקדוש.

ותיכף שבא לבעל שם טוב הקדוש ונתן לו שלום, שאל לו הבעל שם טוב הקדוש, בפסוק: "וישמע יתרו" פירש רש"י – מה שמועה שמע ובא, קריעת ים סוף ומלחמת עמלק. וקשה, למה מפני אל הניסים דווקא בא, כמו שמקשין העולם?

והשיב הבעל שם טוב הקדוש, כי כשהיה הנס של קריעת ים סוף באו כל האומות, ואמרו לעמלק:

הנה זה הנס הוא בוודאי שידוד המערכות והשגחה פרטית.

והשיב להם עמלק 'הנה זה הנס גם כן דרך הטבע ומנהגא דעלמא, שבא העת שיקרע הים מעצמו, ועברו בו ישראל, וכשבאו המצריים ועברו בתוכו - חזר לאיתנו והטביעם'. וע"י כך, הלך עמלך הרשע להילחם בישראל.

אבל אחר שישראל היכו את עמלק ואת עמו לפי חרב, הודו כולם שקריעת ים סוף היתה גם כן - נס והשגחה פרטית.

כששמע רבי פנחס מקוריץ את הדברים מפיו של הבעל שם טוב הקדוש, סיפר לבעל שם טוב הקדוש את כל ענין הספק שהיה בליבו, וציוה לו הבעל שם טוב הקדוש שיתפלל מנחה לפני העמוד, ואמר לו, שזהו פירוש הפסוק: "ויהי ידיו אמונה עד בוא השמש" - ותרגם אונקלוס 'והוה ידוהי פריסן בצילו עד דעאל שמשא' וזהו תפילת מנחה עד תפילת מנחה, ודפח"ח.

לאחר שהתפלל הבעל שם טוב הקדוש תפילת מנחה, פנה לרבי פנחס מקוריץ ואמר לו, הלא אנו רואין שתפילה מועילה, שמתפללין ונענין, ומוכח שיש בורא ומשגיח, והלך גם רבי פנחס והתפלל על זה (ידיו אמונה - הידיים היו פרוסות בתפילה, עד בא השמש שזהו זמן תפילת מנחה) ונפטר ממחשבות הנ"ל, וכך שמעתי בברור (אמרי פנחס השלם, שער אמת ואמונה, אות מא').

מאמרותיו של הבעל שם טוב הקדוש 'צידה' לדרך לשבוע טוב ומבורך

אומר הבעל שם טוב הקדוש שזה הסוד של מחית עמלק, שעמלק הלביש כל עניני העולם הזה בטבע ולא בהשגחה רח"ל, וכשהאדם תולה כל עניני העולם הזה בהשגחה, בהשם יתברך ברוך הוא וברוך שמו, זה הוא מחית עמלק (ליקוטי מהרמ"ם).

עמלק אמר שמשה רבנו ידע את חוכמת הטבע, ובאמת, שאפילו הטבע הוא בהשגחתו וכוחו יתברך, כי 'הטבע' גימטריא 'אלוהים' (ראה בהמשך), וענין ניצחון משה רבנו היה להכניס את הכל באמונת השגחתו יתברך.

תמחה מליבך את עמלק: על כן, יש מצוה תמידית למחות את זכר עמלק, וזוהי: "מלחמה לה' בעמלק מדור דור", אומר רש"י:

"אין ה' שלם ואין הכיסא שלם – עד שיימחה שמו של עמלק"!

לעמלק יש 'עזות' נוראה, שלאחר שכולם שמעו על כוחו וגבורתו של ה' יתברך, ויראו מפניו, הגיע עמלק:

החליש את האמונה בכוחו של ה' יתברך בעזותו הגדולה.

מתי עמלק תופס את האדם? ברגעים הכי קשים שהוא עייף ויגע, כשהאדם דואג ומרגיש לא בטוח במה שקורה עימו, בזמן הזה, הגיע עמלק 'תפס' את עם ישראל, כשהיו ברגעי חולשה, כשעם ישראל היה 'עייף ויגע', אלו רגעים שכמה שיש אמונה, עדיין יש קצת התרופפות ביראת שמים:

ועמלק יודע לבוא ולנצל בדיוק רגעים האלו - רגעי החולשה של האדם!

יש טבע – היכן אלוקים בסיפור של חיי? ברגעים שהאמונה קצת התרופפה, הגיע עמלק לעם ישראל עם 'מסר' שיותר קירר להם את האמונה, ואמר:

אל תתפעל ותתרגש אם קרה לך נס, כי הוא קרה - דרך טבע...

ואם אתה מחכה לישועה, אל תאמין שזה יכול לקרות, אם לא טבעי שזה יקרה - דרך הטבע...

לנתק את מלך העולם ממה שקורה דרך ה'טבע': עמלק ניסה לנתק מלבבות עם ישראל את הקב"ה, והסביר:

שכל מה נראה 'טיבעי' אכן קרה - בדרך ה'טבע'.

וכל מה שלא 'טיבעי' – גם אותו, ניתן להסביר באיזה שהיא דרך פילוסופית או מדעית - ולהפוך אותו ל'טבע'.

אני המלך - היאור שייך לי: פרעה אמר 'לי היאור' – היאור שמשקה את כולם שייך לי, ואני לא צריך מהקב"ה טובות שיוריד מטר, ולא צריך ללכת למדינות אחרות עבור תבואה ואוכל, היאור שייך לי, אני – המלך! והקב"ה עשה לו 'בית ספר' והראה לו מי המלך...

מידה כנגד מידה – פרעה טבע בים שהתגאה בו: הקב"ה משלם מידה כנגד מידה, זאת אחת הדרכים שהקב"ה מנהיג את העולם, ולכן, סוס פרעה וחילו טבעו דווקא בים, וירדו במצולות כמו אבן, כי במה שהתגאה פרעה 'לי היאור ואני עשיתנו' - שם היתה מפלתו.

אדון עולם - יש לעולם רק מלך אחד: לאחר שעם ישראל ראה את האותות ומופתים שהקב"ה עשה להם והוציאם ממצרים, וקרע להם את הים, ומידה כנגד מידה – הטביע את עם פרעה במעמקי הים, וכולם האמינו בקב"ה ושיש מלך לעולם, והודו לו ושרו שירה: "ויאמינו בהשם ובמשה עבדו".

אף יתרו שהיה כהן גדול לעבודה זרה שמע - 'מה שמועה שמע ובא'? שמע והאמין שיש רק מלך אחד יחיד ששולט בעולם, או אז, העיז עמלק להגיע, ולהכניס ספקות באמונה בליבות ישראל.

מלך העולם - המנהיג את הטבע: אמר הבעל שם טוב הקדוש לרבי פנחס מקוריץ שאלוקים שעושה ניסים למי שמכיר בו, נושא אליו ידיו בתפילה, ומבקש ממנו שישלח לו נס וישועה ויושיעו, כי: 'אלהים' ו'טבע' – כ"א מהם בגימטריא 86 – ושניהם אחד!

המלחמה בעמלק – אינה רק עסק אישי שלך: 'עמלק' ראה ורואה מטרה אחת מול עיניו לקרר, להשכיח ולעקור – את האמונה. מלחמה שנובעת – מגאווה, ומטרתה: להקטין - כבוד שמים, ולהגדיל את - כבודך.

"מלחמה לה' בעמלק – מדור דור": המלחמה בעמלק קיימת בעליונים ובתחתונים, וזאת מלחמתו של הקב"ה בעמלק, ועליה נאמר: "מלחמה לה' בעמלק מדור דור" כי:

רק כשהגאווה שהיא שורש עמלק תמחה מלב האדם, האמונה תהיה שלמה!

ואז, כיסאו של הקב"ה יהיה שלם, וכולם יכירו שהוא שורש הכל ומלך יחיד העולם: "ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד".

שבוע טוב ומבורך לכלל ישראל, רפואה ופרנסה, שפע ברכות וישועות בכל, אמן!