היו היה פעם, בדיוק בימים אלו עלילות דם בעיריית מעז'יבוז', שנה אחת הניחו הגויים גופה מתה בחצרו של הנגיד רבי ליפא להעליל שהיהודים עושים את המצות מהדם של הגוים.

שנה לאחר מכן כשתכננו הגויים שוב את זממם, באמצע אפית מצות יצא הבעל שם טוב והלך אל הכומר ואמר לו תגיד, למה אתה רוצה להעליל עלילת שוא כזו על עם קדוש, לשפוך את דמם חינם כמים, וכי אינך יודע שאני קיים בעולם?

ואני יודע את כל מעשיך הנסתרים שעשית שנה שעברה וגם מה שאתם זומם השנה.

שהרי בשנה שעברה שהנחת את הפגר בביתו של רבי ליפא, לא הצלחת בזממך, שאני החייתי את הפגר לכמה שעות. שאז הבעל שם טוב שלח את נכדו רבי אפרים מסדליקוב שהיה בחור צעיר עם מקל והורה לו לומר לפגר שיקום וילך עמו, וכך היה והלך הפגר לביתו של הבעל שם טוב ושם לקחו הבעל שם טוב והניחו על כורסת הסיבה עם הגדה של פסח ולקח את הכובע מרבי ברוך ממעז'יבוז' ושם על ראש הפגר והתחיל הפגר לזוז ולצעוק מתוך ההגדה.

ואז המשיך הבעל שם טוב ואמר לכומר והרי אתה בעצמך לאחר שהלכת לחפש את הפגר בביתו של רבי ליפא ולא מצאת באת כאן לביתי לחפש אולי הוא אצלי ועיניך ראו את הפגר שישב לרגלי בכורסה ליד המיטה ולא הכרת אותו.

ואז הודיע לו הכומר שבעצתו השליכו שנה שעברה את הפגר בבית רבי ליפא, וגם השנה כבר הכין פגר להניח בביתו של יהודי להעליל עליו עלילת דם, ומיד נשבע הכומר לבעל שם טוב שלעולם לא יעשה עוד כדבר הזה לישראל.

והלך הבעל שם טוב לחוג את חג המצות בשמחה גדולה.

