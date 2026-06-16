כיכר השבת
בהתערבות ממשלתית

'בגלל הבלורית': התאו שכונה "דונלד טראמפ" ניצל והפך לויראלי

תאו לבקן נדיר, ששקל כמעט 700 קילוגרם וכבר נמכר לקראת הקרבת עיד אל-אדחא, הפך לכוכב רשת בזכות ציצת שיער בלונדינית שהזכירה לרבים את נשיא ארה"ב | רגע לפני שנשחט, התערבה ממשלת בנגלדש, החזירה את כספו של הקונה והעבירה את בעל החיים לגן החיות הלאומי בדאקה (בעולם)

התאו 'דונלד טראמפ' (צילום: Rizwan )

בבנגלדש, מדינה שבה שוק בעלי החיים הוא חלק מרכזי מההכנות לחגים המקומיים, הפך תאו לבקן נדיר לאחד הסיפורים המשונים והמדוברים של התקופה. בעל החיים, שזכה לכינוי "" בשל ציצת שיער בלונדינית שנראתה בעיני רבים דומה לתסרוקתו של נשיא ארה"ב, כבר נמכר לצורך הקרבה פולחנית. אלא שאז קרה דבר בלתי צפוי: הרשת התערבה, הציבור הסתקרן והממשלה נכנסה לתמונה.

התאו, שמשקלו התקרב ל-700 קילוגרם, משך בימים שלפני החג קהל רב אל החווה שבה הוחזק. סרטונים שלו הופצו בהרחבה ברשתות החברתיות, וגולשים רבים הוקסמו מהמראה החריג: גוף בהיר, בלורית זהובה ואופי רגוע במיוחד. בתוך זמן קצר הפך בעל החיים מתאו שנועד למכירה בשוק החג לאטרקציה לאומית קטנה.

בעל החווה, זיאודין מרידה, סיפר כי מי שהעניק לתאו את הכינוי היה אחיו הצעיר, לאחר שזיהה את הדמיון המשעשע בין השיער שעל ראשו לבין המראה המזוהה עם טראמפ. לדבריו, מעבר למראה יוצא הדופן, מדובר בבעל חיים עדין במיוחד, כזה שזקוק לטיפול צמוד, האכלה תכופה ורחצות קבועות.

העניין הציבורי הלך וגבר עד שהרשויות בבנגלדש החליטו להתערב. לפי דיווחי Sky News ורויטרס, שר הפנים סלאחודין אחמד הורה ברגע האחרון שלא להקריב את התאו, להשיב את כספו של הקונה ולהעביר את בעל החיים לגן החיות הלאומי בדאקה. גורם במשרד הפנים הסביר כי ההחלטה התקבלה בשל שיקולי ביטחון ורמת עניין ציבורית חריגה סביב המקרה.

דונלד טראמפויראליבעלי חייםבנגלדש

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