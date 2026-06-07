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טירוף בממלכה

צ'רצ'יל בחוץ, הדולפין בפנים: המהפכה המטורפת שמסעירה את בריטניה

הבנק המרכזי של אנגליה מטלטל את הממלכה עם רשימה מפתיעה של בעלי חיים שצפויים להחליף דמויות היסטוריות על שטרות הפאונד | המהלך, שנועד לחגוג את הטבע המקומי אך גם לשפר את ההגנה מפני זיופים, כבר מעורר ויכוח פוליטי סוער (חדשות בעולם)

צ'רציל - שטרות בריטיים (צילום: שאטרסטוק )

לאחר עשורים שבהם דמויות כמו וינסטון צ'רצ'יל, ג'יין אוסטן ואלן טיורינג עיטרו את שטרות הכסף בבריטניה, הבנק המרכזי (Bank of England) נערך לשינוי היסטורי. רשימה סופית של 18 בעלי חיים מקומיים פורסמה להצבעת הציבור, ביניהם פאפינים (תוכי ים), דולפינים, דבורי בומבוס ואפילו כרישים.

לפי הודעת הבנק, המהלך נועד לשני מטרות: לשלב טכנולוגיות אבטחה מתקדמות נגד זיופים (תחום שבו איורי חיות יעילים במיוחד), ולהתמודד עם העובדה שחלק מהדמויות ההיסטוריות נחשבות "שנויות במחלוקת" ואינן משקפות את הגיוון של בריטניה המודרנית.

התוכנית לא עוברת בשקט. פוליטיקאים שמרנים, בהם נייג'ל פאראג' וקמי ביידנוק, תקפו את ההחלטה וכינו אותה "טירוף מוחלט" וניסיון למחוק את ההיסטוריה הלאומית. מנגד, תומכי המהלך טוענים כי הגיע הזמן להכרה לאומית בחיות הבר הנמצאות בסכנת הכחדה.

הציבור יכול להצביע עבור המועמדים המועדפים עליו עד ה-3 ביולי. עם זאת, המילה האחרונה תהיה של נגיד הבנק, אנדרו ביילי, שיבחר ארבע חיות שונות לשטרות ה-5, 10, 20 ו-50 פאונד, כך שיהיה קל להבדיל ביניהם. השטרות החדשים צפויים להיכנס למחזור רק בעוד מספר שנים.

בריטניהשטרותוינסטון צ'רצ'ילפרוגרסיביות

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