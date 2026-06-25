נמל התעופה בן גוריון ( צילום: Avshalom Sassoni/Flash90 )

יום היסטורי בנמל התעופה בן גוריון: היום (חמישי), צפויה להירשם תנועת הנוסעים הגבוהה ביותר מאז פרוץ מבצע שאגת הארי, כאשר מעל 75,000 נוסעים יעברו בטיסות בינלאומיות נכנסות ויוצאות. הנתון המרשים משקף את התאוששות ענף התעופה והחזרה ההדרגית לשגרה מלאה.

רשות שדות התעופה הודיעה כי בחודש יולי הקרב צפויים לעבור בנתב"ג מעל 2 מיליון נוסעים, גידול משמעותי של כ-25% בתנועת הנוסעים הבינלאומית בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. הנתונים מעידים על אמון מחודש של הציבור ושל חברות התעופה הבינלאומיות בפעילות התעופתית בישראל. היערכות מקיפה לעונת השיא שרת התחבורה והבטיחות בדרכים, תא"ל במיל' מירי רגב, מסרה כי "פעלנו ואנו ממשיכים לפעול כדי לאפשר שמיים פתוחים לקראת הקיץ ולתת מענה לביקושים ההולכים וגדלים לטיסות מישראל ואליה". לדבריה, ההיערכות כוללת עבודה אינטנסיבית מול כלל הגורמים הרלוונטיים, ובכלל זה פינוי חלק המטוסים האמריקאים מנתב"ג, במטרה לאפשר את הרחבת היצע הטיסות בעונת הקיץ. חשד מזעזע: מטפלת בשכונה הירושלמית נעצרה בחשד להתעללות בפעוטות קובי רוזן | 10:33 יו"ר רשות שדות התעופה, אלוף במיל' יפתח רון טל, הבהיר כי "הנתונים משקפים את התעצמות הפעילות התעופתית בישראל ואת האמון המחודש של הציבור ושל חברות התעופה הבינלאומיות". רון טל הדגיש כי הרשות ממשיכה לפעול להרחבת הקיבולת התפעולית של נתב"ג, תוך שמירה על רמת בטיחות, ביטחון ושירות מהגבוהות ביותר.

נתב"ג במבצע שאגת הארי ( צילום: כיכר השבת )

טרמינל 1 חוזר לפעילות מלאה

במסגרת ההיערכות לגידול הצפוי במספר הנוסעים, ישוב טרמינל 1 לפעילות מלאה. החל מיום 28.6.2026 יחודשו הטיסות הפנים ארציות מטרמינל 1, והחל מיום 1.7.2026 יחודשו גם הטיסות הבינלאומיות מהטרמינל. פתיחת הטרמינל נועדה להגדיל את הקיבולת התפעולית של נתב"ג ולתת מענה לביקושים הגבוהים בעונת הקיץ.

מנכ"ל רשות שדות התעופה, שרון קדמי, ציין כי "רשות שדות התעופה השלימה היערכות מקיפה בכלל מערכי השירות, הביטחון, הבידוק והתפעול, במטרה לאפשר לנוסעים חוויית שירות יעילה, בטוחה ומהירה ככל הניתן". קדמי הוסיף כי "אנחנו פועלים במציאות ביטחונית מורכבת, לצד מאמצים מתמשכים להגדלת הקיבולת התפעולית של נתב"ג".

המלצות לנוסעים

ברשות שדות התעופה ממליצים לנוסעים להיערך מראש לקראת הטיסה:

לבצע צ'ק-אין מראש

לבדוק מבעוד מועד מאיזה טרמינל יוצאת הטיסה

להגיע לנתב"ג 3 שעות לפני מועד הטיסה

להתעדכן בשעת הטיסה מול חברת התעופה

הנתונים המרשימים מעידים על חזרה הדרגית לשגרה מלאה בענף התעופה, לאחר תקופה מאתגרת שבה פעל נמל התעופה במתכונת מצומצמת. השירותים השונים בנתב"ג חוזרים בהדרגה לפעילות, והציבור נהנה מהיצע טיסות מתרחב ומגוון.