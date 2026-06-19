"זורקים אותנו למסילה בגלל שבן גביר זעם": זעם במשטרה נגד השר

מראות מההפגנות בכביש 4 ( צילום: יעקב הרשקוביץ )

גל זעם חריף בקרב קצינים במשטרה כלפי השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, בעקבות החלטתו לקיים דיון דחוף בנושא השימוש ברימוני הלם בהפגנות. ההחלטה הגיעה זמן קצר לאחר האלימות הקשה שהפעילו שוטרים בהפגנת החרדים בכביש 4, שם תועדו מראות קשים של שימוש בכוח בלתי מידתי.

"זורקים אותנו למסילה בגלל שבן גביר זעם", תקפו קצינים במשטרה, לפי דיווח ב-i24. "אני לא זוכר שכשהושלכו רימונים בקפלן הוא זעם ככה. פתאום נוח לגלגל את כל האחריות לשוטרים בשטח? אנחנו לוקחים צעד אחורה, מי שרוצה לפנות בכוח, שיעשה את זה בעצמו". הביקורת החריפה מגיעה על רקע האלימות הקשה שתועדה בהפגנות החרדים, שבמהלכן הפעילו שוטרים מכת"זיות ורימוני הלם כלפי מפגינים. התיעודים שהופצו ברשתות החברתיות עוררו סערה ציבורית, כאשר נראו שוטרים מפעילים כוח בלתי פרופורציונלי, כולל קריעת מכנסיים של מפגינים. "מבחינתנו שיעצרו את המדינה", הוסיפו הקצינים בזעם. "כשמדובר בחרדים אסור להשתמש באלות, בפרשים או ברימוני הלם".

מראות מההפגנות בכביש 4 - צילום: יעקב הרשקוביץ מראות מההפגנות בכביש 4 | צילום: צילום: יעקב הרשקוביץ 10 10 0:00 / 5:17

השר בן גביר הגיב זמן קצר לאחר תחילת ההפגנה בכביש 4 והודיע: "לאחרונה התגברו אירועים שבהם נעשה שימוש ברימוני הלם מול אוכלוסייה אזרחית שלא על פי הנהלים, ולכן אקיים על כך דיון דחוף בנושא, על מנת לוודא שהשימוש ברימוני הלם יעשה רק במקרים חריגים ובהתאם לנהלי המשטרה. אם השימוש לא יוגבל למקרים אלו, לא יהיו רימוני הלם במשטרה".

יצוין כי בימים האחרונים התגברה הביקורת על התנהלות המשטרה בהפגנות החרדים. ח"כ אורי מקלב מיהדות התורה אף יזם הקמת ועדת חקירה פרלמנטרית לבדיקת התנהלות המשטרה בפיזור ההפגנות נגד גזירת הגיוס, כאשר ההצעה צפויה לעלות לדיון במליאת הכנסת בשבוע הבא.