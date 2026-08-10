בהמשך לביקור שר החוץ גדעון סער בקולומביה בסוף השבוע לרגל השבעת נשיא קולומביה החדש, ידיד ישראל, אבלרדו דה לה אספרייה, ובעקבות פגישתו של שר החוץ סער עם נשיא קולומביה בבראנקייה ביום חמישי האחרון, הודיעה לפני שעה קלה קולומביה על הכרתה בריבונות ישראל על רמת הגולן.

בהודעתה קבעה קולומביה כי ״נוכח חוסר היציבות האזורי המתמשך במזרח התיכון, ובהתחשב בחשיבותה האסטרטגית של רמת הגולן לביטחונה של ישראל, ממשלת קולומביה מכירה בריבונותה של ישראל על הטריטוריה הזו, וכן בזכותה של המדינה להגן על עצמה מפני איומים חיצוניים.״

עוד הבהירה ממשלת קולומביה כי ״במשך עשרות שנים ניצבת ישראל בפני אתגרי ביטחון מתמשכים וקיומיים בכל גבולותיה. איומים אלה התעצמו באופן משמעותי בשנים האחרונות, והגיעו לשיאם במתקפת הטרור הנוראית של 7 באוקטובר, אשר המחישה את חומרתם ואת אופיים המשתנה של הסכנות העומדות בפני העם הישראלי. בהקשר הביטחוני האזורי הזה, קולומביה מכירה בכך ששמירת השליטה והריבונות של ישראל על רמת הגולן מהווה מרכיב חיוני בבטחונה הלאומי וביכולתה להגן על אזרחיה ולשמור על ביטחונם.״

שורה של מהלכים דרמטיים

המהלך הדרמטי מצד קולומביה מצטרף לשורה ארוכה של בשורות ביחסי ישראל - קולומביה, שסוכמו במגעים שהתקיימו בין שר החוץ גדעון סער לנשיא קולומביה, סגן הנשיא ולשר החוץ שלה, ובהן:

חידוש מלא ומיידי של היחסים הדיפלומטיים בין המדינות, מינוי מיידי של שגרירים, העברת שגרירות קולומביה לירושלים, סיכום בדבר ביטול חובת הויזות בין המדינות, חזרה להסכם סחר חופשי בין המדינות, פרישת קולומביה מהתביעה של דרום אפריקה נגד ישראל ב-ICJ ומ״קבוצת האג״, הסכמה בדבר הידוק היחסים המדיניים, הביטחוניים והכלכליים בין המדינות ועוד.

שיחת סער ברקע רעידת האדמה

לפני שעה קלה שוחח שר החוץ גדעון סער עם עמיתו עומר בולה אסקובר, הביע סולידריות עם קולומביה ואזרחיה בעקבות רעידת האדמה שפקדה את המדינה והציע את סיועה של מדינת ישראל.

ההתקרבות ביחסי ישראל - קולומביה, היא גם חלק ממהלך רחב שמוביל שר החוץ סער להעמקת קשריה של ישראל עם מדינות אמריקה הלטינית. שר החוץ סער קבע למשרדו את שנת 2026 כ״שנת אמריקה הלטינית״ למיקוד אסטרטגי בפעילות להידוק קשרי ישראל עם מדינות אמריקה הלטינית.