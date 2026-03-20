כמה עיתונאים ידעו מראש על התקיפה באיראן ומי הדליף את המידע?

הסערה סביב פרסום שעת התקיפה המיוחסת לישראל ולארצות הברית באיראן ממשיכה להסעיר את המערכת הפוליטית והתקשורתית – אך בדיקה ראשונית מציגה תמונה מורכבת יותר מהנרטיב הראשוני.

מיכאל האוזר-טוב חושף היום כי על פי ממצאים ראשוניים של בדיקה מקדמית שנערכה במלמ״ב, המידע על מועד התקיפה לא היה מוגבל לגורם אחד או לכלי תקשורת יחיד.

מהבדיקה עולה כי לפחות ארבעה עיתונאים מכלי תקשורת מרכזיים ידעו מראש על התקיפה – בהם עמית סגל, יוסי יהושוע, ירון אברהם וברק רביד – וייתכן כי הרשימה רחבה אף יותר.

הבדיקה נפתחה לאחר שפרשן התקשורת יעקב ברדוגו העלה טענות חמורות על דלף מידע רגיש לחדשות 12, ואף תהה כיצד מגישי המהדורה המרכזית נערכו לשידור בשעה מוקדמת בשבת. הדברים הובילו לעימות פומבי מול גורמים בחדשות 12, שכלל גם טענות נגדיות.

בעקבות הלחץ הציבורי הורה שר הביטחון ישראל כ״ץ לפתוח בבדיקה באמצעות מלמ״ב. כעת מתברר כי המידע על התקיפה היה נפוץ יותר מכפי שנטען בתחילה – מה שמעלה סימני שאלה באשר להגדרת האירוע כ״דלף״ נקודתי.

בשלב הבא צפויים במלמ״ב לפנות ליועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, ולהציג את הממצאים שנאספו עד כה, לצורך הכרעה האם יש מקום לפתוח בחקירה רשמית.

גורמים המעורים בפרטים מציינים כי מדובר בסוגיה מורכבת במיוחד, שכן חקירה עשויה לכלול לא רק עיתונאים אלא גם גורמים בדרג המדיני – ייתכן אף הבכיר ביותר – דבר המחייב אישור משפטי מיוחד.