כיכר השבת
בדיקה ראשונית

כמה עיתונאים ידעו מראש על התקיפה באיראן ומי הדליף את המידע?

הבדיקה במלמ״ב מגלה כי לפחות ארבעה עיתונאים ידעו מראש על מועד התקיפה | טרם הוחלט האם לפתוח בחקירה רשמית, שעשויה להגיע גם לדרג המדיני הבכיר (חדשות)

3תגובות
(צילום: מסך, חדשות 12)

הסערה סביב פרסום שעת התקיפה המיוחסת לישראל ולארצות הברית באיראן ממשיכה להסעיר את המערכת הפוליטית והתקשורתית – אך בדיקה ראשונית מציגה תמונה מורכבת יותר מהנרטיב הראשוני.

מיכאל האוזר-טוב חושף היום כי על פי ממצאים ראשוניים של בדיקה מקדמית שנערכה במלמ״ב, המידע על מועד התקיפה לא היה מוגבל לגורם אחד או לכלי תקשורת יחיד.

מהבדיקה עולה כי לפחות ארבעה עיתונאים מכלי תקשורת מרכזיים ידעו מראש על התקיפה – בהם עמית סגל, יוסי יהושוע, ירון אברהם וברק רביד – וייתכן כי הרשימה רחבה אף יותר.

הבדיקה נפתחה לאחר שפרשן התקשורת יעקב ברדוגו העלה טענות חמורות על דלף מידע רגיש לחדשות 12, ואף תהה כיצד מגישי המהדורה המרכזית נערכו לשידור בשעה מוקדמת בשבת. הדברים הובילו לעימות פומבי מול גורמים בחדשות 12, שכלל גם טענות נגדיות.

בעקבות הלחץ הציבורי הורה שר הביטחון ישראל כ״ץ לפתוח בבדיקה באמצעות מלמ״ב. כעת מתברר כי המידע על התקיפה היה נפוץ יותר מכפי שנטען בתחילה – מה שמעלה סימני שאלה באשר להגדרת האירוע כ״דלף״ נקודתי.

בשלב הבא צפויים במלמ״ב לפנות ליועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, ולהציג את הממצאים שנאספו עד כה, לצורך הכרעה האם יש מקום לפתוח בחקירה רשמית.

גורמים המעורים בפרטים מציינים כי מדובר בסוגיה מורכבת במיוחד, שכן חקירה עשויה לכלול לא רק עיתונאים אלא גם גורמים בדרג המדיני – ייתכן אף הבכיר ביותר – דבר המחייב אישור משפטי מיוחד.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (92%)

לא (8%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

3
לא יודעים לסתום ת'פה
לא יעזור
2
לישכת רוה"מ מנהלת על ידי קטר ופה מדברים על שטויו1
זיקו111
1
סקר: מה נראה לכם שגלי בהרב מיארה תאשר חקירה או לא מי שחושב שכן שיעשה👍ומי שחושב שלא שיעשה👎
מתענין

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר