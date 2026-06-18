ואנס: "טראמפ היחיד שתומך בכם, המדינה שלכם נבנתה מהכסף שלנו"

סגן נשיא ארצות הברית, ג'יי די ואנס, קיים היום (חמישי) תדרוך פומבי בבית הלבן, ובמהלכו הכריז רשמית על תחילתה של תקופת 60 ימי הפסקת האש עם איראן. מדובר בצעד ראשון ומשמעותי בעקבות החתימה על מזכר ההבנות בין המדינות, כאשר במהלך חודשיים אלו ינסו הצדדים לגבש הסכם גרעין ומדיני סופי, במה שוואנס הגדיר כ"תהליך שלום".

במהלך דבריו תקף בחריפות את הביקורות בישראל כלפי טראמפ. "המסר שלי לאנשים בממשלה של ביבי שתוקפים את טראמפ - אל תתקפו את המנהיג היחיד בעולם שתומך בכם", הוא אמר. "המדינה שלכם נבנתה מהכסף שלנו", הוסיף וטען.

בדבריו הדגיש סגן הנשיא כי תוכנית השלום של ממשל טראמפ כבר מניבה פירות ישירים עבור הציבור האמריקני, הבאים לידי ביטוי בירידת מחירי הנפט והדלק בעולם, מגמה שלדבריו צפויה להימשך ככל שהתהליך יתקדם.

במהלך מסיבת העיתונאים הציג ואנס שורה של הישגים שלדברי הממשל כבר הושגו בעקבות החתימה על מזכר ההבנות. בצד הצבאי ציין כי האיראנים עומדים לפי שעה בהתחייבויותיהם, ונמנעו לחלוטין משיגור אש לעבר ספינות במצרי הורמוז.

בכל הנוגע למרוץ הגרעין האיראני, טען סגן הנשיא בנחרצות כי "התוכנית הגרעינית שלהם הושמדה, היכולת לאיים על שכניהם נעלמה ברובה, וכעת צופים לשלב הבא בתוכנית השלום".

לדבריו, טהרן התחייבה להפסיק לחלוטין את העשרת האורניום ולאפשר כניסת פקחים בינלאומיים שיוודאו את השמדת מלאי החומר המועשר לרמה גבוהה, או לחילופין יוציאו אותו אל מחוץ למדינה. הוא הבהיר כי הסרת הסנקציות הכלכליות מותנית באופן מוחלט בשינוי התנהגותה של איראן בפועל, וכי הלחץ האמריקני מוביל לחיזוק הגורמים הפרגמטיים בתוך המשטר בטהרן.

חלק משמעותי מדבריו של ואנס הוקדש לגזרה הצפונית וללבנון, אשר נכללת אף היא בתוך מזכר ההבנות והסדרי הפסקת האש האזוריים. סגן הנשיא שלח מסר תקיף לירושלים וקרא לישראל "לכבד את תהליך השלום הזה".

ואנס הבהיר כי בוושינגטון מצפים מחיזבאללה להפסיק לחלוטין את שיגורי הרקטות והכטב"מים לעבר שטח ישראל, אך במקביל הדגיש כי "אנחנו גם מצפים שהישראלים לא ישתוללו בלבנון. שני הצדדים צריכים לכבד את חלקם בהסכם".

הוא הוסיף כי תקיפות ופגיעה באזרחים שאינם מעורבים בביירות אינן מקובלות, וכי המטרה הסופית היא לבנות מסגרת אזורית רחבה שתבלום את זרימת הכספים והנשק מאיראן לחיזבאללה, ותאפשר לצבא לבנון לקבל שליטה מלאה על דרום המדינה כדי למנוע הסלמה עתידית.

סגן הנשיא הודה כי הפסקות אש באזור המזרח התיכון נוטות להיות "מבולגנות" ומלוות בהתלקחויות קטנות מדי פעם, אולם הדגיש כי הממשל האמריקני ינהל את המשברים הללו בערוצים דיפלומטיים, תחת הובלתו של מזכיר המדינה מרקו רוביו.