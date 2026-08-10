עיריית ירושלים מודיעה על עדכון משמעותי בתעריפי החנייה בחניונים העירוניים, שייכנס לתוקף החל ממחר (שלישי, 11.08.26) בבוקר.

העדכון, כולל התייקרות ניכרת בתעריפים לציבור הרחב שמגיע לעבוד או לנפוש בבירת ישראל, אך שומר על הטבה משמעותית לתושבי העיר.

על פי ההודעה הרשמית, המהלך נועד לווסת את הביקושים במרכזי העיר, לעודד שימוש בתחבורה ציבורית – בדגש על הרכבת הקלה, ולתת מענה לגידול בעלויות התפעול השוטפות של החניונים. יחד עם זאת, העירייה מדגישה כי תושבי ירושלים ממשיכים ליהנות מהטבה ייחודית.

התעריפים החדשים – קפיצה משמעותית

במרכז העיר, התעריף לציבור הרחב יעלה מ-18 ₪ ל-22 ₪ לשעה – עלייה של כ-22 אחוזים. באזורים אחרים בעיר, התעריף יעודכן מ-12 ₪ ל-15 ₪ לשעה, עלייה של 25 אחוזים. במרחב תלפיות, התעריף יישאר ללא שינוי ויעמוד על 12 ₪ לשעה, כמענה חנייה משלים עבור התושבים, המבקרים ובעלי העסקים באזור, לאור עבודות התשתית והפיתוח הנרחבות המתבצעות שם.

תושבי ירושלים בעלי הטבת 'ירושלמי' ימשיכו ליהנות מתעריף של 11 ₪ לשעה בלבד בכלל החניונים העירוניים – ללא כל שינוי. החיוב ימשיך להתבצע לפי דקות בפועל, בהתאם לחוק.

ההטבה מהווה הקלה משמעותית לתושבים, במיוחד לאור העלייה החדה בתעריפים לציבור הרחב. תושב שיחנה במרכז העיר ישלם כמחצית מהמחיר שישלם מבקר מחוץ לעיר, פער שמגיע ל-11 ₪ לכל שעת חנייה.

יצוין כי התעריפים החדשים יחולו על כלל החניונים העירוניים המופעלים על ידי חברת "עדן", והעדכון ייכנס לתוקף באופן מיידי ממחר בבוקר. הציבור מתבקש לשים לב לשינוי ולהיערך בהתאם.