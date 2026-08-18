בטקס מיוחד: הדגל הגבוה ביותר בישראל הונף בלב השרון

נשיא המדינה יצחק הרצוג השתתף הערב (שלישי) בטקס הנפת הדגל הגדול בישראל בלב השרון.

בטקס הונף דגל ישראל, המתנשא לגובה של 61 מטרים, הגבוה ביותר במדינה, בסמוך לאנדרטת חיילי חטיבה 5 במושב ניצני עוז.

במהלך הטקס אמר הנשיא: "כשאנחנו מדברים על הדגל, אנחנו חושבים ברגע הזה על השבתו של יהודה כץ ז”ל, לוחם צה״ל, אחרון לוחמי סולטאן יעקוב שגופתו הושבה לקבר ישראל אחרי 44 שנה - שמראה עד כמה המחויבות להשיב את כולם הביתה היא קדושה ותמידית".

"ב-28 במאי 1948 עמדה קבוצה קטנה מאוד של לוחמים ובלמה את חטיבה 5 העיראקית", הוסיף הנשיא.

"אני חושב על כך שהיום אנחנו נמצאים פה, כמעט 80 שנה אחרי, מניפים את הדגל אל על ואומרים לכל העולם, לעם היהודי ולכל העם בישראל: נצח ישראל לא ישקר", סיכם.