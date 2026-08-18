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זה גובהו העצום

בטקס מיוחד: הדגל הגבוה ביותר בישראל הונף בלב השרון

נשיא המדינה יצחק הרצוג השתתף בטקס הנפת הדגל הגבוה ביותר בישראל בלב השרון (בארץ)

2תגובות
מטקס הנפת הדגל (צילום: עמוס בן גרשום/לע״מ)

נשיא המדינה יצחק הרצוג השתתף הערב (שלישי) בטקס הנפת הדגל הגדול בישראל בלב השרון.

בטקס הונף דגל ישראל, המתנשא לגובה של 61 מטרים, הגבוה ביותר במדינה, בסמוך לאנדרטת חיילי חטיבה 5 במושב ניצני עוז.

במהלך הטקס אמר הנשיא: "כשאנחנו מדברים על הדגל, אנחנו חושבים ברגע הזה על השבתו של יהודה כץ ז”ל, לוחם צה״ל, אחרון לוחמי סולטאן יעקוב שגופתו הושבה לקבר ישראל אחרי 44 שנה - שמראה עד כמה המחויבות להשיב את כולם הביתה היא קדושה ותמידית".

"ב-28 במאי 1948 עמדה קבוצה קטנה מאוד של לוחמים ובלמה את חטיבה 5 העיראקית", הוסיף הנשיא.

"אני חושב על כך שהיום אנחנו נמצאים פה, כמעט 80 שנה אחרי, מניפים את הדגל אל על ואומרים לכל העולם, לעם היהודי ולכל העם בישראל: נצח ישראל לא ישקר", סיכם.
ישראלטקסדגלהרצוגהשרון

2 תגובות

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2
יאללה שמור כבר על זכות השתיקה, ככה נהגת בעמותות של ברק? מושחת נמאסת
נוגה
1
בל אליל בבל החליף תחפושת כבר 78 שנים שהם משתחוים להבל וריק ואנחנו כורעים ומשתחוים רק לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא ולא משתחוים לפסל הציוני ולא לשום ערך אחר !
עוזי משולם

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