כיכר השבת
חולים רבים לא אובחנו

החיסונים יוצאים לשטח: אלו האנשים שמשרד הבריאות גייס למאבק בחצבת

על רקע התפשטות החצבת והחשש מהידבקות של חולים רבים שלא אובחנו – מערך החיסונים מתרחב לערים והשכונות החרדיות ירושלים, בני ברק ובית שמש |מאז תחילת המגפה – 770 נדבקו, שני פעוטות לא מחוסנים נפטרו ו־24 מאושפזים, רובם ילדים קטנים (בארץ) 

1תגובות
זהירות: חצבת (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)

במשרד הבריאות מעלים הילוך במאבק בחצבת: לראשונה, גם פרמדיקים וחובשים יצטרפו למאמץ הלאומי לחיסון האוכלוסייה – כך נחשף הבוקר (חמישי) בכאן רשת ב'. המהלך נועד להגדיל את מספר נקודות החיסון והמרפאות הפועלות, בעיקר בערים שבהן נרשמות התפרצויות מתמשכות כמו , ו.

מאז פרוץ המגפה אובחנו בישראל 770 מקרי חצבת, אך במשרד מעריכים כי מספר החולים בפועל עשוי להגיע לאלפים – רבים מהם ללא אבחנה רפואית.

עד כה שני פעוטות שלא חוסנו נפטרו מהמחלה. נכון לעכשיו, 24 חולים מאושפזים בבתי החולים ברחבי הארץ, רובם ילדים מתחת לגיל שש.

החצבת היא מחלה ויראלית מסכנת חיים, שיכולה גם לגרום לנכות קשה ויש לה חיסון פשוט ולכן זו טעות גדולה לא להתחסן ולחסן את הילדים. "החיסון של חצבת קיים כבר עשרות שנים והתחסנו בו מיליונים רבים בכל העולם. הבטיחות שלו הוכחה ולכן אין כל חשש להתחסן", מסביר ד"ר רוטמן.

מי צריך להתחסן?

מי שלא חלה בחצבת או לא חוסן בשתי מנות חיסון מעל גיל שנה או מנת חיסון אחת בין גילאי 6-11 חודשים. "אני פונה מכאן לכל הורה שילדיו יקרים לו ואני בטוח שכל הורה ילדיו יקרים לו – לכו וחסנו את הילדים בהקדם! ישנם ילדים שחלו בחצבת ונהיו חרשים או שנפגעו מדלקת ברקמת המוח ונותרו עם נכות קשה לכל החיים, ובמקרים מצערים יותר אף נפטרו".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
למה החצבת פוגעת רק בישובים חרדים? אצל החילונים אין חצבת???
יהושע

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר