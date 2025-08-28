במשרד הבריאות מעלים הילוך במאבק בחצבת: לראשונה, גם פרמדיקים וחובשים יצטרפו למאמץ הלאומי לחיסון האוכלוסייה – כך נחשף הבוקר (חמישי) בכאן רשת ב'. המהלך נועד להגדיל את מספר נקודות החיסון והמרפאות הפועלות, בעיקר בערים שבהן נרשמות התפרצויות מתמשכות כמו ירושלים, בני ברק ובית שמש.

מאז פרוץ המגפה אובחנו בישראל 770 מקרי חצבת, אך במשרד מעריכים כי מספר החולים בפועל עשוי להגיע לאלפים – רבים מהם ללא אבחנה רפואית.

עד כה שני פעוטות שלא חוסנו נפטרו מהמחלה. נכון לעכשיו, 24 חולים מאושפזים בבתי החולים ברחבי הארץ, רובם ילדים מתחת לגיל שש.

החצבת היא מחלה ויראלית מסכנת חיים, שיכולה גם לגרום לנכות קשה ויש לה חיסון פשוט ולכן זו טעות גדולה לא להתחסן ולחסן את הילדים. "החיסון של חצבת קיים כבר עשרות שנים והתחסנו בו מיליונים רבים בכל העולם. הבטיחות שלו הוכחה ולכן אין כל חשש להתחסן", מסביר ד"ר רוטמן.

מי צריך להתחסן?

מי שלא חלה בחצבת או לא חוסן בשתי מנות חיסון מעל גיל שנה או מנת חיסון אחת בין גילאי 6-11 חודשים. "אני פונה מכאן לכל הורה שילדיו יקרים לו ואני בטוח שכל הורה ילדיו יקרים לו – לכו וחסנו את הילדים בהקדם! ישנם ילדים שחלו בחצבת ונהיו חרשים או שנפגעו מדלקת ברקמת המוח ונותרו עם נכות קשה לכל החיים, ובמקרים מצערים יותר אף נפטרו".