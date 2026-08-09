ראש הממשלה בנימין נתניהו הודיע היום (ראשון) לראשונה באופן ברור בישיבת הממשלה כי ישראל שוללת את מסמך 15 הנקודות של מועצת השלום לעזה.

"לא תהיה כל נסיגה מעזה ללא פירוק אמיתי של חמאס מנשקו", הבהיר ראש הממשלה באופן חד משמעי.

"כשאני אומר פירוק החמאס מנשקו, זה אומר הנשק הכבד, הנשק הפחות כבד, כל הנשק. ואנחנו מדברים על פירוק אמיתי, לא פירוק פיקטיבי", הודיע רה"מ, והוסיף: "אנחנו מדברים עם האמריקנים על הנושא הזה. יש להם רעיונות, חלק מהם מקובלים עלינו וחלק לא מקובלים עלינו, ואנחנו יודעים לעמוד מול הדברים האלה. הוכחנו את זה בעבר ואנחנו מוכיחים את זה גם היום. בנוסף, צה"ל ימשיך לסכל את האיומים נגד כוחותינו ונגד אזרחינו".

מחלוקת בעיקרי ההסכם

ההבהרה מגיעה לאחר שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע בשבוע שעבר כי "מועצת השלום לעזה" הגיעה להסכם לפירוק חמאס ויתר הארגונים החמושים ברצועה מנשקם. לדבריו, מדובר בצעד משמעותי בדרך לשלום ולביטחון, כאשר השלמת הפירוז תאפשר נסיגה הדרגתית של כוחות צה"ל מהרצועה.

על פי עיקרי ההסכם, הלחימה תופסק לפני המעבר לשלב הבא. חמאס והארגונים החמושים יידרשו לפרק בהדרגה את מערכי הנשק שלהם, כולל נשק כבד, מנהרות, מחסני נשק ומתקני ייצור. הנשק ייאסף ויאוחסן תחת פיקוח של ועדה פלסטינית ומנגנון בינלאומי. במקביל, האחריות האזרחית והביטחונית ברצועה תועבר לוועדה פלסטינית טכנוקרטית, שתנהל את השירותים הציבוריים, לצד כוח ייצוב בינלאומי ומשטרה פלסטינית חדשה.

בהמשך צפויה נסיגה הדרגתית של כוחות צה"ל מהרצועה בהתאם ללוח זמנים שיוסכם, וכן ייאסר על המיליציות לקיים פעילות צבאית או להפגין כוח. חברי הארגונים החמושים לא ישולבו במנגנוני הביטחון החדשים.

עם זאת, קיימת מחלוקת משמעותית סביב סדר ביצוע הצעדים. בחמאס דורשים נסיגה ישראלית מהרצועה לפני פירוק הנשק, בעוד שישראל מתעקשת כי פירוז מלא של חמאס הוא תנאי להתקדמות ולנסיגה.