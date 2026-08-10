כשרן חי החליט ללמוד ערבית ברצינות, הוא הבין די מהר שלשבת בכיתה ולקרוא ספרי דקדוק זה לא מספיק. כדי לקלוט באמת את הדיבור, את הסלנג ואת הניואנסים שאף מילון לא יתרגם, הוא עשה צעד שמעטים מעזים לעשות: ארז מזוודות ועבר לגור בכפר מעאר שבצפון, בין תושבים דרוזים, נוצרים ומוסלמים.

בפרק החדש של ה'בודקאסט' בהגשת משה אריה, רן הגיע לשיחה פתוחה על הדרך הלא צפויה שעשה, ועל התפיסה השונה שלו לגבי השפה הערבית. בלי גינונים ובלי נוסחאות יבשות, אלא ישר מהלב ומהרחוב.

"הספרים לא מלמדים את השפה האמיתית"

רן, שמחזיק בתואר ראשון בלשון ערבית ותואר שני בטכנולוגיות למידה, מסביר שללמוד מתוך ספר זה כמו לנסות ללמוד לשחות על יבש. "כשאתה לומד מתוך ספר, אתה מקבל תרגום מילולי יבש ומפספס את כל הנשמה", הוא אומר. "בספר יגידו לך שקלפים זה 'שדה'. אבל כשאתה יושב מסביב לשולחן עם החבר'ה מהכפר, אתה חייב להבין את התרבות שסביב זה - איך מדברים, איך צוחקים, ואיך מעבירים קלפים מתחת לשולחן בלי שיראו. הדיבור האמיתי קורה ברחוב."

החיבור שלו עם השפה לא התחיל במקרה. הכל נבחר עוד בבית אבא, שעלה מבגדד כילד קטן. "האהבה לערבית מגיעה ישר מהבית", הוא משתף, "מהסיפורים של המשפחה, מהמורשת, וכמובן מהקובה העיראקית שאמא מכינה בכל יום שישי."

"חשבו שאני מרגל של המוסד"

ההתחלה בכפר, כפי שניתן לנחש, לא הלכה חלק. החודשיים הראשונים היו מלאים במבטים חשדניים. השכנים לא ממש הבינו מאיפה נחת עליהם הבחור החדש, והיו אפילו כאלה שהיו בטוחים שמדובר בשוטר סמוי או באיזה שליח של המוסד.

רן לא נבהל. הוא נרשם לחדר הכושר המקומי, התחיל לדבר עם האנשים, ולאט לאט החשדות נמוגו והפכו לידידות אמת. "זה לקח זמן", הוא מספר, "אבל ברגע שהם הבינו שאני באמת רוצה ללמוד את השפה ולהכיר את התרבות, הם פתחו לי את הלב."

מהקובה של יום שישי ועד הבינה המלאכותית

החיבור החם מהבית, יחד עם הלימודים האקדמיים, הובילו את רן לפתח יחד עם שותפו את אפליקציית "בן עמי" (IBENAMI) - כלי שמנגיש את הלימוד דרך זיהוי קולי ובינה מלאכותית שמתקנת את ההגייה, אבל שומר במקביל על מענה אנושי מאחורי הקלעים.

"הטכנולוגיה היא כלי", הוא מדגיש, "אבל בסוף היום, אי אפשר להחליף את הקשר האנושי. אי אפשר להחליף את הישיבה עם אנשים, את השיחות, את הצחוק. זה מה שבאמת מלמד אותך את השפה."

"אין דרכי קיצור"

במהלך השיחה בפודקאסט עלתה השאלה מה בעצם הסוד למי שרוצה להתחיל לדבר ערבית כמו שצריך. התשובה של רן החזירה את הדיון ישר למקורות שלנו: "לא הקפדן מלמד". כדי לרכוש שפה, בדיוק כמו בכל דבר בחיים, צריך בעיקר סבלנות, התמדה ועמידה איתנה.

"אין דרכי קיצור", הוא מסכם. "צריך להשקיע, צריך לטעות, צריך להיות מוכן להרגיש לא נוח. אבל בסוף, כשאתה מצליח לנהל שיחה אמיתית, כשאתה מבין את הבדיחות, כשאתה חלק מהסביבה - זה שווה את כל ההשקעה."

הסיפור של רן חי מוכיח שלפעמים, כדי ללמוד משהו באמת, צריך לצאת מאזור הנוחות ולהיכנס לעומק. לא רק ללמוד על התרבות, אלא לחיות אותה. לא רק לקרוא על השפה, אלא לדבר אותה. ובעיקר - להבין שהדרך הכי טובה ללמוד, היא ללמוד מהחיים עצמם.