צעד משמעותי בחיזוק ההתיישבות ביהודה ושומרון הושלם היום (רביעי), כאשר 465 דונם הוכרזו כאדמות מדינה לצורך הרחבת היישוב גבעות הרואה בחטיבת בנימין. המהלך מגיע כשנתיים לאחר שהקבינט המדיני-ביטחוני הכיר ביישוב כיישוב חדש ועצמאי, ומהווה שלב מרכזי בהסדרת מעמדו.

ההכרזה על אדמות המדינה מצטרפת לשורה של הליכי הסדרה שהושלמו בחודשים האחרונים: אלוף פיקוד מרכז חתם על הרחבת תחום השיפוט, משרד הפנים קבע סמל יישוב רשמי, וכעת מקודמת תוכנית בנייה ראשונה של למעלה מ-900 יחידות דיור. המהלך מתבצע במסגרת מדיניות השר סמוטריץ' לביצור ההתיישבות ביהודה ושומרון.

"מקל נוסף בגלגלי המדינה הפלסטינית"

שר האוצר ויו"ר מפלגת הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' מסר: "גבעות הרואה, יישוב אשר עמד בגבורה במשך למעלה מעשרים שנה של המתנה לרגע בו ממשלת ישראל תקדם את הסדרתו. ב"ה כחלק מהסדרת כלל ההתיישבות הצעירה בשנים האחרונות, אנחנו זוכים להשלים את המלאכה גם כאן, וההכרזה שקידמנו היום תהווה מנוף אדיר של צמיחה ופיתוח ליישוב".

השר הוסיף בחריפות: "מול תכניות השמאל לפנות יישובים - אנחנו נלחמים במדינה פלסטינית שלא תקום. מדובר במקל גדול נוסף שאנחנו תוקעים בגלגלי המדינה הפלסטינית שלא תקום, ומקדמים ריבונות דה-פקטו". סמוטריץ' הודה לאנשי המינהל האזרחי, לאלוף הפיקוד ולמינהלת ההתיישבות על הובלת המהלכים.

"חשיבות אסטרטגית מהמעלה הראשונה"

ישראל גנץ, ראש מועצת בנימין ויו"ר מועצת יש"ע, הדגיש את המשמעות האסטרטגית של המהלך: "הכרזת מאות רבות של דונמים בגבעת הרואה הינה מהלך בעל חשיבות אסטרטגית מהמעלה הראשונה. היישוב ממוקם במרחב מרכזי בלב הארץ, ומהווה את העוגן המערבי של גוש שילה-עלי. הרחבתו מחזקת את הרצף ההתיישבותי, את האחיזה הישראלית בשטח ואת הביטחון של מאות אלפי אזרחי ישראל".

גנץ הוסיף: "בשנים האחרונות חברינו בממשלה ואנחנו פועלים בעקביות כדי להפוך את מפת ההתיישבות ממאבקי הישרדות לתכנון ארוך טווח של יישובים גדולים, חזקים ומבוססים. ההכרזה הזו, לצד קידום אלפי יחידות דיור בכל האזור, היא חלק ממהלך רחב שמעצב מחדש את עתיד בנימין, יהודה ושומרון ומבטיח שמדינת ישראל תמשיך לבנות, להתפתח ולחזק את נכסיה האסטרטגיים בלב הארץ".