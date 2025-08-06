חרדי דובר ערבית מירושלים, הזדהה בפני שייח' עזתי כתושב ח'אן יונס בשם "אחמד נצרא א-דין", והצליח להוציא ממנו קריאות לסיום המלחמה.

החרדי פתח בברכה האסלאמית המקובלת, וניסה ליצור רושם אותנטי של פלסטיני מקומי. הוא הציג עצמו כ"איש עם מצפון", והוסיף: "יש אצלנו אזרחים ישראלים. אנחנו לא רוצים להמשיך בזה. לא רוצים מלחמה, לא רוצים שהילדים שלנו ישלמו את המחיר".

מטרת השיחה התבררה במהרה: בקשה לשכנע את השייח' להעביר מסר פומבי, תוך שימוש במעמדו הדתי. "הקול שלך חזק", אמר לו. "אתה שייח' מכובד. תעלה במסגד, באוניברסיטה, תגיד את זה ביום שישי. תגיד שצריך להפסיק את זה, לשחרר אזרחים. תדבר לעזה, תדבר לעולם".

במהלך השיחה ביקש החרדי מהשייח' שיסייע לו להניע מהלך בתוך רצועת עזה באמצעות דרשה דתית, ואף רמז לתמורה כספית אפשרית. "זה עניין של הרבה כסף, לא מעט"

השייח', שנשמע מקשיב בסבלנות ומביע הבנה למצוקת הדובר, נמנע מלהתחייב. הוא השיב: "נכון, נכון. אנחנו מדברים על זה בכל מקום. בעזרת ה', זה ייגמר. כולנו עייפים". בהמשך הדגיש הדובר: "האיסלאם הוא לא דת של הרג. האיסלאם הוא דת של שלום".

הדובר, מצידו, ניסה להראות היכרות עם המסורת המוסלמית, ואמר: "למדתי על האיסלאם. הוא דת של כבוד, לא של הרג". בסיום הפנייה הוא ביקש להישאר בקשר: "בעזרת ה', נדבר עוד. שלומך חשוב לי יותר מהכול".

האזינו לשיחה.