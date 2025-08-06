כיכר השבת
האזינו לשיחה

השייח' מעזה לחרדי שהזדהה כתושב חאן יונס: "אנחנו עייפים שיגמרו את המלחמה"

חרדי דובר ערבית מירושלים, הזדהה בפני שייח' עזתי כתושב ח'אן יונס בשם "אחמד נצרא א-דין", והצליח להוציא ממנו קריאות לסיום המלחמה | האזינו לשיחה המעניינת (חדשות) 

9תגובות
השיחה עם השייח העזתי (הקלטה ועריכה: משה אריה)

חרדי דובר ערבית מירושלים, הזדהה בפני שייח' עזתי כתושב ח'אן יונס בשם "אחמד נצרא א-דין", והצליח להוציא ממנו קריאות לסיום המלחמה.

החרדי פתח בברכה האסלאמית המקובלת, וניסה ליצור רושם אותנטי של פלסטיני מקומי. הוא הציג עצמו כ"איש עם מצפון", והוסיף: "יש אצלנו אזרחים ישראלים. אנחנו לא רוצים להמשיך בזה. לא רוצים מלחמה, לא רוצים שהילדים שלנו ישלמו את המחיר".

מטרת השיחה התבררה במהרה: בקשה לשכנע את השייח' להעביר מסר פומבי, תוך שימוש במעמדו הדתי. "הקול שלך חזק", אמר לו. "אתה שייח' מכובד. תעלה במסגד, באוניברסיטה, תגיד את זה ביום שישי. תגיד שצריך להפסיק את זה, לשחרר אזרחים. תדבר ל, תדבר לעולם".

במהלך השיחה ביקש החרדי מהשייח' שיסייע לו להניע מהלך בתוך רצועת באמצעות דרשה דתית, ואף רמז לתמורה כספית אפשרית. "זה עניין של הרבה כסף, לא מעט"

השייח', שנשמע מקשיב בסבלנות ומביע הבנה למצוקת הדובר, נמנע מלהתחייב. הוא השיב: "נכון, נכון. אנחנו מדברים על זה בכל מקום. בעזרת ה', זה ייגמר. כולנו עייפים". בהמשך הדגיש הדובר: "האיסלאם הוא לא דת של הרג. האיסלאם הוא דת של שלום".

הדובר, מצידו, ניסה להראות היכרות עם המסורת המוסלמית, ואמר: "למדתי על האיסלאם. הוא דת של כבוד, לא של הרג". בסיום הפנייה הוא ביקש להישאר בקשר: "בעזרת ה', נדבר עוד. שלומך חשוב לי יותר מהכול".

האזינו לשיחה.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

7
ואוו מטורף איזה יופי כמה חשוב ללמוד את השפה הערבית
דן סגל
6
יש לו עוד מה להשתפר במבטא. לדעתי, כמעט בטוח שהשייח' זיהה שהדובר אינו ערבי.
יוסי
זה בדיון הרעיון מהיכרות אישית עם משה משהאלוף בכלל הלהגים בערבית בשיחה הזאת הוא רצה להיבחר כמו איש שבכ ומשום כך דיבר לא בלהג של העזתים
חיים כהן
5
משה אתה בחור אלוף
מנחם רובין
4
היום הבאתם ערך מוסף נוסף אעפ' שהבחור מדבר להג ירושלמי ולא עזתי עם זאת אני חושב שהוא חשד בו כאיש שב''כ בקיצור מטורף חיבים עוד תוכן כזה
יאיר לוי
3
ברור שהשייח שיקר לו. האיסלאם דת של שלום???
גוג ומגוג
2
אבל מה לנו ולמלחמת הציונים בערבים?, הציונים שונאים אותנו עוד יותר ממה שהם שונאים את הערבים, אם הם רק היו יכולים הם היו עוצרים את כל בחורי הישיבות וסוגרים את כל הישיבות על מסגר ובריח
יואליש קרויס
תהיה בטוח שיואליש לא לא נמצא בכיכר
פייק
1
חרדים מהגר שמישהו יזכיר לי איזה ראש ממשלה אמר שהוא שונא את הערבים בגלל שהם דומים לספרדים
חרדים מהגר

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר