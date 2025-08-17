שלוש אוניברסיטאות מחקר ישראליות מככבות ברשימת 100 המוסדות האקדמיים המובילים בעולם, על פי דירוג שנגחאי לשנת 2025, שפורסם ביום שישי האחרון. המוסדות המכובדים הם: מכון ויצמן למדע, האוניברסיטה העברית בירושלים והטכניון - המכון הטכנולוגי של ישראל.

שלוש האוניברסיטאות נכללו ברשימה גם בשנה שעברה, כולן רשמו ירידה במיקומן בדירוג הנוכחי. מכון ויצמן למדע מדורג כעת במקום ה-71 בעולם, ירידה מהמקום ה-69 בשנת 2024. האוניברסיטה העברית בירושלים תופסת את המקום ה-88, ירידה מהמקום ה-81 בשנה שעברה. הטכניון רשם את הירידה החדה ביותר מבין השלוש, כשצנח מהמקום ה-85 בשנת 2024 למקום ה-97 בדירוג הנוכחי.

פרופסור אשר כהן, נשיא האוניברסיטה העברית, הגיב לדירוג ואמר כי "הישג האקדמיה הישראלית, עם שלושה מוסדות ב-100 המובילים, מרשים במיוחד בתקופה מאתגרת, שבה אנו מתמודדים עם התקפות חסרות תקדים בזירה הבינלאומית".

בראש דירוג שנגחאי, חמשת המקומות הראשונים נותרו ללא שינוי מהשנה שעברה. במקום הראשון נמצאת אוניברסיטת הרווארד, אחריה אוניברסיטת סטנפורד, והמכון הטכנולוגי של מסצ'וסטס (MIT). את המקום הרביעי תופסת אוניברסיטת קיימברידג', ובמקום החמישי נמצאת אוניברסיטת קליפורניה, ברקלי.

דירוג שנגחאי, המתפרסם מדי שנה מאז 2003, מעריך את ביצועי המחקר של למעלה מ-2,500 אוניברסיטאות ברחבי העולם על בסיס קריטריונים שונים, הכוללים בין היתר את מספר זוכי פרס נובל ומדליית פילדס בקרב חוקרים ובוגרים, ונפח המאמרים המדעיים שפורסמו בכתבי עת מובילים.