לאחר שחמאס פרסם בערב שבת תיעוד של החטופים גיא גלבוע דלל ואלון אהל, משפחת אהל אישרה לפרסם תמונה של אלון מתוך הסרטון שפרסם חמאס ובו נראה חיוור כשכובע לראשו. זהו למעשה התיעוד הראשון של אלון מהשבי.

אמש התייחסה המשפחה לסרטון שפרסם חמאס: "הזדעזענו לראות את מצבו של אלון. לאחר התייעצות עם מומחי עיניים בארץ ובעולם, ברור שאלון לא רואה בעינו הימנית. המצמוצים התכופים בעיניו מעידים על קושי חמור להתמקד ולראות לאורך זמן".

בסרטון שפרסם חמאס והמשפחה ביקשה שלא לפרסם, נראה לרגע קצר אלון. מדובר באות חיים מצולם ראשון שלו בתוך רצועת עזה מ-7 באוקטובר 2023. "אין שום דין בינלאומי המתיר להחזיק בשבי אזרח פצוע ללא טיפול רפואי הולם", מסרה משפחתו. "האחריות לשלומו של אלון מוטלת על שוביו ועל הנהגת חמאס, המחויבים לשמור על חייו ובריאותו לפי כללי המשפט הבינלאומי".

הנשיא טראמפ אמר הלילה בשיחה עם כתבים בבית הלבן כי ארה"ב נמצאת בעיצומו של "מו"מ עמוק מאוד" עם חמאס על עסקה לשחרור חטופים והפסקת אש בעזה. הוא הדגיש כי ההחלטות בנושא יהיו של ישראל.

טראמפ אמר לכתבים כי הוא ראה שיש הפגנות גדולות בישראל "על החטופים ולא על המלחמה". הוא ציין כי ההפגנות שמות את ישראל במצב קשה. "קשה לנהל מלחמה כשיש חטופים", הוא אמר.

במקביל, צה"ל תקף בצהריים בניין רב-קומות נוסף ששימש את חמאס בעיר עזה. לפי הודעת הצבא, מחבלי חמאס התקינו בבניין אמצעי איסוף מודיעין והציבו עליו עמדות תצפית לצורך מעקב אחר מיקום של כוחות צה"ל שמתמרנים במרחב.

עוד נכתב כי "כחלק מהיערכות ארגון הטרור לתמרון, מחבלים הטמינו בסמוך למבנה מטעני נפץ רבים שנועדו לפגוע בכוחות צה"ל".

מוקדם יותר היום, כחלק מההכנות להרחבת מבצע "מרכבות גדעון ב'", דובר צה"ל הודיע לתושבי העיר עזה על המרחב ההומניטרי בחאן יונס. בהודעה מטעם דובר צה"ל בערבית, אל"מ אביחי אדרעי, הוא קרא לעזתים להצטרף לאלפים שכבר עזבו את "בירת חמאס" בהקדם. "ניתן להתפנות דרך רחוב א-רשיד, במהירות וברכבים ללא בדיקה. נצלו את ההזדמנות כדי לעבור בהקדם לאזור", נכתב בהודעה.