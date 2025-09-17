התחשבות בקהל החרדי: הצעד התקדימי של 'אל על' באירועי החברה

חברת התעופה 'אל על' ביקשה מהזמר הישראלי פאר טסי להופיע באירועי החברה שנערכו השבוע בלייב-פארק ראשון לציון ללא זמרות ליווי "כדי לא לפגוע ברגשות חרדים בקהל". גורמים באל על אמרו "שהאירוע היה מוצלח מאוד ושכל האורחים נהנו".

על פי הדיווח של רן בוקר ב-ynet, טסי, שעל פי גורמים המעורים בפרטים קיבל עבור שלוש ההופעות כמיליון שקלים, עלה ללא זמרות ליווי כלל. על הבמה כן עלתה נגנית סקסופון, אולם שירת נשים לא נשמעה באירועי אל על.

כזכור, בשבוע שעבר הודיעה חברת אל על על מינויו של משה מורגנשטרן, חסיד גור ובעל ניסיון של יותר מ-20 שנה בענפי הפיננסים והביטוח, לתפקיד מנכ"ל מועדון 'הנוסע המתמיד'.

מורגנשטרן, חסיד גור ואחיו של מנכ"ל משרד השיכון יהודה מורגנשטרן, בעל ניסיון של למעלה מ-20 שנה בניהול בכיר בענפי הפיננסים והביטוח, כיהן בעבר כמשנה למנכ"ל מגדל ביטוח ופיננסים ומנהל חטיבת טכנולוגיות ושירות, כמשנה למנכ"ל מנורה מבטחים וכמנהל אגף מערכות מידע וטכנולוגיה וביטוח חיים.

לאורך הקריירה הוביל מהלכים אסטרטגיים רחבי היקף, הטמעת חדשנות דיגיטלית ופרויקטים בתחום הבינה המלאכותית.