לאחר שהפיילוט הראשוני הצליח, שר התקשורת שלמה קרעי ושרת התחבורה מירי רגב, חתמו היום (ראשון) על מסמך הבנות בנוגע לקידום פתרון לבעיית הקליטה הסלולרית בקרונות הרכבת. מדובר בצעד משמעותי לשיפור השירות לנוסעי הרכבת ולשדרוג חוויית הנסיעה בתחבורה הציבורית.

מסמך ההבנות יאפשר לחברות הסלולר ולחברות תשתית הסלולר להקים עשרות אתרי סלולר חדשים על נכסי הרכבת ללא תשלום דמי שכירות חודשיים - בתנאי שהמתקנים יופעלו בתוך שנתיים.

במקביל לתמריץ משמעותי זה להרחבה מהירה של פריסת האתרים, משרד התקשורת יפעל מול חברות הסלולר כדי לוודא כי הן יעבו את הרשת במקטעים קריטיים ובמקטעים חדשים הנבנים בימים אלו.

המהלך, כך לטענת המשרדים, יבטיח קליטה רציפה ואיכותית למאות אלפי הנוסעים ברכבת מדי יום, ונועד לתת מענה לתלונות על ניתוקים סלולריים ועל איכות הרשת בעת הנסיעה ברכבת.

החתימה על מסמך ההבנות התקיימה במסגרת סיור שקיימו השרים במתחם התפעולי של רכבת ישראל בלוד, שם הוצגו ההתקדמות בפרויקט חריצת חלונות הרכבת בטכנולוגיית לייזר וצעדים נוספים בתהליך שיפור הקליטה בקרונות.

הניסוי שבוצע לאחרונה לשיפור הקליטה, באמצעות חריצת חלונות הרכבת הסתיים בהצלחה, ובעקבותיו משרד התחבורה הקצה תקציב ייעודי של 68 מיליון שקלים ליישום הפתרון בכל קרונות הרכבת. עד כה הותקנו חלונות מחורצים בכ-30 קרונות, וכל קרון חדש שיגיע לישראל יכלול חלונות מחורצים כחלק מהמפרט התקני.

במקביל, צוותים משותפים של משרדי התחבורה והתקשורת ורכבת ישראל בוחנים פתרונות נוספים ומשלימים, ובהם מערכות WIFI משודרגות ואמצעים ייחודיים לשיפור הקליטה גם במנהרות ובתוואי תת-קרקעי.

שר התקשורת, ד''ר שלמה קרעי: ״אנחנו עושים היום היסטוריה - מחברים את הרכבת לעידן החדש של תשתיות תקשורת מתקדמות והופכים את הנסיעה ברכבת לאיכותית ויעילה. ההסכם שחתמנו עם משרד התחבורה ורכבת ישראל יאפשר פריסה מהירה של עשרות אתרי סלולר על תשתיות הרכבת, ללא דמי שכירות חודשיים, ויבטיח קליטה רציפה ואיכותית בנסיעה ברכבת. אני קורא לחברות הסלולר לנצל את ההזדמנות, לפעול מיד ולהעניק לציבור איכות חיים ושירות מתקדם – גם ברכבת. אני מודה לכל העוסקים במלאכה, על היוזמה, החריצות והגמישות בתהליך״.

שרת התחבורה והבטיחות בדרכים, תא"ל (במיל') מירי רגב: "אנחנו ממשיכים להשקיע משאבים רבים כדי לשדרג את חוויית הנסיעה ברכבת. תחבורה ציבורית איכותית כוללת רכבות חדשות ותשתיות מתקדמות, וכן שירות איכותי לנוסעים וקליטה סלולרית רציפה, המאפשרת ניצול מיטבי של זמן הנסיעה. שיתוף הפעולה עם משרד התקשורת ורכבת ישראל יבטיח לנוסעים שירות ברמה גבוהה."

מנכ''ל משרד התקשורת, אלעד מקדסי: "הסכם חשוב זה הוא חלק ממדיניות רחבה של משרד התקשורת להאיץ את פריסת תשתיות הסלולר, בין היתר באמצעות הנגשת נכסים ציבוריים להקמת אתרים, הסרת חסמים ופתיחת מקטע האתרים לתחרות. אנו רואים ברשתות הסלולר תשתית לאומית חיונית ומחויבים להבטיח קליטה איכותית לכל אזרח. אני מודה למשרד התחבורה ולרכבת ישראל על שיתוף הפעולה החשוב לטובת ציבור הנוסעים."

מנכ"ל משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, משה בן זקן: "השיפור בקליטה הסלולרית בקרונות הוא צעד נוסף במאמץ שלנו להעניק לנוסעי הרכבת שירות איכותי ומתקדם, כפי שמגיע להם. נמשיך להוביל תהליכים טכנולוגיים בשיתוף כל הגורמים הרלוונטיים, כדי להבטיח שהרכבת תשמש חלופה אמינה, נוחה ומתקדמת לרכב הפרטי."

יו"ר דירקטוריון רכבת ישראל, עו"ד משה שמעוני: "אני מודה לשרת התחבורה ולשר התקשורת ואנשי משרדם על ההתגייסות והעשייה למען שיפור השירות עבור נוסעי רכבת ישראל. בשיתוף פעולה עם משרדי התחבורה והתקשורת, והצוותים המקצועיים של רכבת ישראל, נתגבר על כל האתגרים הטכניים, ונשדרג את חווית הנסיעה ברכבת."

מנכ"ל רכבת ישראל בפועל, אבי אלמליח: "שירות רכבת איכותי איננו רק עמידה בזמנים או הגעה בנוחות ובטיחות אל היעד המבוקש. היבט הקליטה הסלולרית הוא מהחשובים שבשירות, ואנו פועלים בשיתוף פעולה ומשקיעים משאבים רבים לטובת קידום הנושא. אני מודה לשרים ואנשי משרדם על קידומם את הנושא.