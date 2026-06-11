טלי גוטליב חשפה: נתניהו עשה סקר עליי ובדק כמה אני 'שווה'

חברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד, שהשבוע עמדה בלב הכותרות בעקבות הדיונים בעניינה בכנסת, בהשתתפות היועצת המשפטית לממשלה, וחוות הדעת בעניינה שנמסרה על ידי השב"כ - מעוררת כלפיה תומכים ומתנגדים. כולל במפלגתה.

הבוקר (חמישי), בריאיון שהעניקה לסיון כהן ברדיו 103FM, טענה גוטליב כי נתניהו בדק כמה מנדטים היא "שווה" - אילו הייתה רצה לבד. "אני שווה, ברוך השם, חמישה מנדטים", אמרה גוטליב.

היא גם התייחסה לדיווח ולפיו הפריימריז בליכוד צפויים להתבטל, והגיבה: "הוא לא יכול לבטל את הפריימריז - זו לא החלטה שלו, אנחנו לא מפלגה של איש אחד".

בריאיון תקפה בחריפות את יו"ר מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן. "מקומו מאחורי סורג ובריח", היא אמרה. "באמירות המסיתות שלו נגד לוחמינו והעובדה שהוא מאשים את החיילים שלנו בדברים נוראים בעזה - מסייע לאויב בעת מלחמה".

גוטליב גם הגיבה לחבר הכנסת אליהו רביבו, שיצא נגדה בעבר. היא אמרה: "אני לא יודעת מי זה אלי רביבו, אני לא יצאתי נגדו. זה חבר כנסת אנונימי שתנחומיי לו, שצריך להשתמש בשם שלי כדי שמישהו יכיר אותו. אני לא יוצאת נגד אף אחד, הוא לא מעניין אותי".