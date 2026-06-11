כיכר השבת
בצל הביקורת

טלי גוטליב חשפה: נתניהו עשה סקר עליי ובדק כמה אני 'שווה'

ברקע הסערה בעניינה השבוע, טענה הבוקר חברת הכנסת טלי גוטליב כי ראש הממשלה נתניהו ערך סקר בעניינה ובו בדק כמה היא "שווה" במנדטים אם הייתה רצה לבדה לכנסת. כמה יצא בסקר? (פוליטי)

2תגובות
(צילום: Yonatan Sindel/Flash90)

חברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד, שהשבוע עמדה בלב הכותרות בעקבות הדיונים בעניינה בכנסת, בהשתתפות היועצת המשפטית לממשלה, וחוות הדעת בעניינה שנמסרה על ידי השב"כ - מעוררת כלפיה תומכים ומתנגדים. כולל במפלגתה.

הבוקר (חמישי), בריאיון שהעניקה לסיון כהן ברדיו 103FM, טענה גוטליב כי נתניהו בדק כמה מנדטים היא "שווה" - אילו הייתה רצה לבד. "אני שווה, ברוך השם, חמישה מנדטים", אמרה גוטליב.

היא גם התייחסה לדיווח ולפיו הפריימריז בליכוד צפויים להתבטל, והגיבה: "הוא לא יכול לבטל את הפריימריז - זו לא החלטה שלו, אנחנו לא מפלגה של איש אחד".

בריאיון תקפה בחריפות את יו"ר מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן. "מקומו מאחורי סורג ובריח", היא אמרה. "באמירות המסיתות שלו נגד לוחמינו והעובדה שהוא מאשים את החיילים שלנו בדברים נוראים בעזה - מסייע לאויב בעת מלחמה".

גוטליב גם הגיבה לחבר הכנסת אליהו רביבו, שיצא נגדה בעבר. היא אמרה: "אני לא יודעת מי זה אלי רביבו, אני לא יצאתי נגדו. זה חבר כנסת אנונימי שתנחומיי לו, שצריך להשתמש בשם שלי כדי שמישהו יכיר אותו. אני לא יוצאת נגד אף אחד, הוא לא מעניין אותי".

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0 תגובות

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2
בליכוד מפחדים ממנה כח היא שווה מקום ראשון
רות
1
אין על טלי! אשה של אמת
חרדית

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