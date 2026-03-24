הוועדה לביטחון לאומי אישרה לקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק עונש מוות למחבלים

הוועדה לביטחון לאומי בראשות חה"כ צביקה פוגל אישרה את הצעת חוק עונש מוות למחבלים לקריאה שנייה ושלישית | עם אישור ההצעה בוועדה, היא תועבר כעת לשולחן הכנסת לאישור סופי, שלאחריו יכנס החוק לספר החוקים של מדינת ישראל (כנסת)

הוועדה לביטחון לאומי בכנסת אישרה היום את הצעת חוק עונש מוות למחבלים ובכך הכשירה את הקרקע להעלאת החוק להצבעה סופית במליאת הכנסת. על פי התכנון, הקריאה השנייה והשלישית צפויות להתקיים במהלך השבוע הבא. השר איתמר בן גביר הגיב: "צעד נוסף בדרך לצדק היסטורי!!!".

החוק קובע כי בית המשפט יחויב להטיל עונש מוות על המורשעים בעבירות הכלולות בחוק. האישור אינו דורש החלטה פה אחד של הרכב השופטים. בנוסף, גזר הדין יבוצע באמצעות תלייה על ידי שירות בתי הסוהר (שב"ס).

החוק קובע כי ביצוע גזר הדין יוצא לפועל בתוך פרק זמן של עד 90 יום ממועד מתן פסק הדין החלוט. כמו כן, נוסח החוק שולל באופן מוחלט את האפשרות להעניק חנינה לנידונים למוות.

עם אישור ההצעה בוועדה, היא תועבר כעת לשולחן הכנסת לאישור סופי, שלאחריו יכנס החוק לספר החוקים של מדינת ישראל.

