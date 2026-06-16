אחרי עשרות שנים: התוכנית שתעלים את קווי המתח מבני ברק

בשנת 2009 הובטח לתושבי בני ברק שקווי המתח העליון המלווים את השכונות המזרחיות יורחקו מבתי המגורים. אגף ההנדסה בעיריית בני ברק הגיע אז לפשרה עם חברת החשמל שאושרה בוועדת הערר המחוזית, ולפיה הקו העילי יוסט למרכז כביש 4 (גהה) כדי לצמצם את חשיפת האוכלוסייה לשדות אלקטרומגנטיים בשכונות כמו רמת אלחנן, נווה אחיעזר וגני גד.

הנושא, שסוקר אז בהרחבה גם בפרסומים בדה מרקר, הציף את המאבק התכנוני הממושך של העירייה והתושבים. אלא שההבטחות לחוד ומציאות לחוד. 17 שנים חלפו, המהלך שהובטח מעולם לא יושם בפועל, ועמודי הענק נותרו על כנם וממשיכים לחלוש על מזרח העיר עד עצם היום הזה.

כעת, בחשיפת 'כיכר השבת', אנחנו מביאים לראשונה את תוכנית המהפך של מינהל התכנון.

החידוש הדרמטי: מהבטחות על הנייר - אל בטן האדמה

התוכנית הנוכחית (תת"ל 110) מציגה שינוי תפיסתי מהותי לעומת שנת 2009. לא עוד הסטה של חוטים עיליים מצד לצד, אלא הטמנה מלאה של קווי החשמל בתוך מנהרת תשתיות תת-קרקעית מוגנת.

מהלך זה, אם אכן ייצא לפועל, צפוי להעלים לחלוטין את עמודי הענק מקו הרקיע של מזרח העיר, להפחית משמעותית את החשיפה לשדות אלקטרומגנטיים סמוך לבתי המגורים, ולפתוח פתח לפיתוח עירוני ותשתיתי רחב לאורך הציר.

לצד הבשורה השאפתנית, חובה להדליק נורת אזהרה בכל הנוגע ללוחות הזמנים: תת"ל 110 היא אחת מתוכניות התשתית המורכבות והרגישות ביותר במדינה, הדורשת תיאום הנדסי וסטטוטורי חסר תקדים בין עשרות גופים - בהם חברת החשמל, נתיבי ישראל, מקורות ועיריית בני ברק - מתחת לאחד מצירי התנועה העמוסים והצפופים ביותר בישראל.

בשל מורכבות התוכנית, גורמי המקצוע מעריכים כי אישור התוכנית לבדה צפוי להימשך לפחות עד סוף שנת 2028, ורק לאחר מכן ניתן יהיה להתחיל בעבודות המורכבות בשטח, שיימשכו גם הן מספר שנים.

בשורה התחתונה, אחרי 17 שנים של הבטחות שלא מומשו, קווי המתח של בני ברק סוף סוף בדרך להיעלם, אך התושבים ייאלצו להתאזר בלא מעט סבלנות עד שהחזון הנדסי אכן ירד אל תת-הקרקע.

ממינהל התכנון נמסר בתגובה: "מדובר בקו ישן מאוד, שהוקם לפני כמה עשורים. בימים אלו מקודמת תוכנית (תת"ל 110) לכביש 4 שכוללת גם מנהרת תשתיות. קו זה עתיד לעבור לתוך מנהרת התשתיות התת קרקעית, יחד עם תשתיות נוספות".